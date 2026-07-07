El jutge permet a Begoña Gómez anar a Londres però no a la cimera de l’OTAN
El magistrat substitut de Peinado diferencia entre la cooperació judicial del Regne Unit i de Turquia per autoritzar un viatge i denegar-ne un altre
Juan José Fernández
Begoña Gómez, dona de Pedro Sánchez, no podrà viatjar a Ankara per participar en els actes de la cimera de l’OTAN que comencen avui, però sí a Londres per assistir a la graduació de la seva filla. Així ho va decidir ahir el titular del Jutjat d’Instrucció 41 de Madrid, el magistrat Antonio Viejo, en substitució del jutge Peinado, instructor principal de la causa que se segueix contra Gómez. Una decisió que a la Moncloa, segons fonts de l’Executiu, consideren "incomprensible", però no aporten més explicacions perquè el magistrat tampoc ha exposat més raons per a la seva decisió.
La interlocutòria del jutge substitut va ser publicada ahir a la tarda, en què va admetre només parcialment les raons presentades per la representació de Begoña Gómez sobre l’absència de risc de fuga i la necessitat del seu viatge.
Ahir era el primer dia fixat per a les vacances del jutge Juan Carlos Peinado, segons confirmen a aquest diari fonts judicials. I aquesta dada va dormir en la discreció de la burocràcia dels jutjats madrilenys fins que, al migdia, i a menys de 24 hores de l’arrencada de la cimera de l’OTAN, transcendia que li queia a un jutge substitut la decisió de permetre o no viatjar a Gómez fora d’Espanya.
El jutge Viejo aprecia en el seu escrit que Turquia "no pertany a l’espai de llibertat, seguretat i justícia de la Unió Europea, en el qual la cooperació policial i judicial en assumptes penals es veu facilitada per la seva estructura institucional", i en això es basa per denegar el permís de viatge.
Pedro Sánchez, per tant, acudirà sol als actes institucionals de la cimera de l’Aliança Atlàntica perquè el magistrat no es fia que Turquia col·laborés en cas d’una fuga de Begoña Gómez.
Entre el 7 i el 10 de juliol
El magistrat, per contra, sí que troba raonables els arguments pels quals Begoña Gómez demana poder anar a Londres "ateses, d’una banda, la bona relació de cooperació judicial entre Espanya i el Regne Unit, fins i tot després del Brexit, així com per la naturalesa de l’esdeveniment al qual es pretén assistir", argumenta en la seva interlocutòria el jutge Viejo. Begoña Gómez va sol·licitar a Peinado que li permetés viatjar entre el 7 i el 10 de juliol a la cimera de l’OTAN a Ankara (Turquia) i a Anglaterra per a la graduació de la seva filla, després que, el 20 de juny, el magistrat acordés la retirada del passaport en el marc de la seva investigació contra ella. Begoña Gómez havia sol·licitat a Peinado que li permetés viatjar entre el 7 i el 10 de juliol a la cimera de l’OTAN a Ankara (Turquia) i a Anglaterra per a la graduació de la seva filla, després que el 20 de juny passat, el magistrat acordés la retirada del passaport en el marc de la seva investigació contra ella.
Prenent les vacances el primer dilluns de juliol, va eludir Peinado, l’instructor principal de la causa contra la dona del president, una decisió políticament transcendental. Begoña Gómez té una invitació directa d’Emine Erdogan, la dona del premier turc, Recep Tayip Erdogan, semblant a les que va enviar a cònjuges de primers ministres dels altres 31 aliats de l’OTAN i quatre països convidats del golf Pèrsic.Prenent les vacances el primer dilluns de juliol, ha eludit Peinado, l’instructor principal de la causa que se segueix contra la dona del president, una decisió políticament transcendental. Begoña Gómez té una invitació directa d’Emine Erdogan, la dona del premier turc, Recep Tayip Erdogan, similar a les que ha girat a cònjuges de primers ministres dels altres 31 aliats de l’OTAN i quatre països convidats més, aquests de l’àrea del golf Pèrsic.
Al començament de la tarda d’ahir no hi havia resolució, i a la Moncloa eren lacònics i van evitar fer qualsevol comentari sobre el tema: "Si pot viatjar, viatjarà; si no pot, no viatjarà".Al començament de la tarda no hi havia resolució, i a la Moncloa eren lacònics evitant fer qualsevol comentari: "Si pot viatjar, viatjarà; si no pot, no viatjarà. És tot el que hem de dir".
La representació de Begoña Gómez va argumentar davant el jutge que, per al viatge a Ankara a l’avió oficial amb el seguici presidencial, no era possible el risc de fuga que estimava el jutge Peinado. "El viatge es realitzarà amb l’equip de seguretat que acompanya el president del Govern en tots els desplaçaments, que per si sol ja garanteix l’absoluta seguretat de tots els desplaçaments de la meva representada", deia la defensa de Gómez en el seu recurs.La representació de Begoña Gómez havia argumentat davant el jutge que, per al viatge a Ankara, traslladant-se a l’avió oficial i amb el seguici presidencial, no era possible el risc de fuga que estimava Peinado. "El viatge es realitzarà amb l’equip de seguretat que acompanya el president del Govern en tots els desplaçaments, que per si només ja garanteix l’absoluta seguretat de tots els desplaçaments de la meva representada", deia la defensa de Gómez en el seu recurs.
La retirada del passaport a Begoña Gómez es va incloure com a mesura cautelar en una interlocutòria el 20 de juny en què l’envia a judici amb jurat popular per suposats delictes de tràfic d’influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics.La retirada del passaport a Begoña Gómez es va incloure com a mesura cautelar en una interlocutòria el 20 de juny en què l’envia a judici amb jurat popular per suposats delictes de tràfic d’influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics.
La interlocutòria emesa ahir especifica que, al tornar de Londres, Begoña Gómez haurà de tornar el passaport "el dia hàbil immediat següent al del seu retorn", o sigui, el pròxim dia 13 de juliol.La interlocutòria emesa aquest dilluns a la tarda especifica que, a la seva tornada de Londres, Begoña Gómez haurà de tornar el passaport "l’endemà del seu retorn", o sigui, el pròxim dia 13 de juliol.
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