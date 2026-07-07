L’OTAN estarà més atenta a les amenaces de l’Orient Mitjà
Representants de Kuwait, Bahrain, Qatar i els Emirats Àrabs seran presents en la cimera de l’Aliança Atlàntica
Juan José Fernández
Entre febrer i maig passat, les cancelleries dels països del golf Pèrsic telefonaven insistentment als països amics europeus. Demanaven ajuda. "Buscaven bateries Patriot desesperadament", relata una font coneixedora a Madrid d’aquell trànsit de trucades. Els míssils balístics iranians sobrevolaven els seus espais aeris a la recerca de bases nord-americanes, i sovint van témer a Kuwait, Bahrain, Qatar o els Emirats Àrabs Units que drons o coets enviats per Teheran colpegessin la seva més preuada infraestructura civil: les dessalinitzadores.Entre febrer i maig passat, les cancelleries dels països del golf Pèrsic telefonaven insistentment als països amics europeus. Demanaven ajuda. "Buscaven bateries Patriot desesperadament", relata una font coneixedora a Madrid d’aquell tràfic de trucades. Els míssils balístics iranians sobrevolaven els seus espais aeris a la recerca de bases nord-americanes, i sovint van témer a Kuwait, Bahrain, Qatar o els Emirats Àrabs Units que drons o coets enviats per Teheran colpegessin la seva més preuada infraestructura civil: les dessalinitzadores.
Representants d’aquests quatre països del Golf seran presents en la cimera de l’OTAN. És la primera vegada que una cimera d’una organització fundada per a la defensa a l’Atlàntic Nord dirigeix la seva mirada amb tanta atenció a l’Orient Mitjà.Ara hi haurà representants d’aquests quatre països del Golf presents en la cimera de l’OTAN, a punt de començar a Ankara. És la primera vegada que una cimera d’una organització fundada per a la defensa a l’Atlàntic Nord dirigeix la seva mirada amb tanta atenció a l’Orient Mitjà. Entre els militars espanyols s’interpreta la invitació com un nou pas estratègic de l’Aliança Atlàntica: l’ampliació del seu concepte de "flanc sud".La guerra de l’Iran i l’estrangulació de l’estret d’Ormuz han posat de manifest fins a quin punt l’economia dels membres de l’OTAN depèn de la calma a la regió, però no només és això. Entre els militars espanyols s’interpreta la invitació com un nou pas estratègic de l’Aliança Atlàntica: l’ampliació del seu concepte de "flanc sud".
La guerra en zona grisa
Durant dècades, la principal previsió d’amenaça de l’OTAN ha sigut una gran campanya –primer soviètica, ara russa– de bombardejos aeris i avenç de carros de combat sobre el territori d’Europa de l’est. Ara, una previsió més moderna fa contemplar als estrategs de l’Aliança l’amenaça del sud, la guerra en zona grisa que s’impulsa des del Sahel, amb l’aixeta de no poques amenaces en mans de l’Àfrica Korps rus, els mercenaris del qual han substituït la presència militar europea a la zona.
"El nostre desafiament es diu Sahel; les amenaces venen d’allà", clamava fa dues setmanes el director de l’Institut Espanyol d’Estudis Estratègics, el general de Brigada Víctos Bados, al Seminari Internacional de Seguretat i Defensa, celebrat a Toledo.
No es tracta només d’una amenaça per a Espanya, ni només per als països de la vora nord del Mediterrani. Al Sahel, "Rússia ha obert un segon front, i projecta inestabilitat al baix ventre europeu", afegia Bados."El nostre desafiament es diu Sahel; les amenaces venen d’allà", clamava fa dues setmanes el director de l’Institut Espanyol d’Estudis Estratègics, el general de Brigada Víctos Bados, al Seminari Internacional de Seguretat i Defensa, celebrat a Toledo. No es tracta només d’una amenaça per a Espanya, ni només per als països de la vora nord del Mediterrani. Al Sahel, "Rússia ha obert un segon front, i projecta inestabilitat al baix ventre europeu", afegia Bados.
Espanya insistirà als seus aliats de l’OTAN que l’organització intensifiqui la seva vigilància sobre la inestabilitat al flanc sud. Però per als comandaments nord-americà britànic, italià i francès, el flanc sud és una mica més ampli que el Sahel, estirant la franja fins a la costa de l’Iran. Kuwait, Qatar, Oman i els Emirats acudeixen a Ankara interessats que els pot oferir l’OTAN en matèria de defensa contra drons. Els drons iranians, clarKuwait, Qatar, Oman i els Emirats acudeixen a Ankara interessats en què els pot oferir l’OTAN en matèria de defensa contra drons. Els drons iranians, és clar..
A més, explica fonts militars espanyoles, el Comandament Central nord-americà estaria considerant desplaçar bases i efectius "més enrere, més a l’oest", per allunyar els seus avions de les respostes iranianes, atès el grau d’afectació de les seves bases al Golf i la carestia en recursos per defensar-les.A més, explica fonts militars espanyoles, el Comandament Central nord-americà estaria considerant el pla de desplaçar bases i efectius "més enrere, més a l’oest", per allunyar els seus avions de les respostes iranianes, atès el grau d’afectació de les seves bases al Golf i la carestia en recursos (míssils antiaeris, sobretot) per defensar-les.
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