Les comunitats del PP rebutgen els objectius d’estabilitat
Els populars titllen de "teatret" els intents del Govern per tirar endavant els pròxims Pressupostos de l’Estat
Miguel Ángel Rodríguez
El Govern va confirmar ahir un nou rebuig del Partit Popular en el Consell de Política Fiscal i Financera. Una vegada més, les comunitats autònomes governades pels populars es van oposar als plans del Govern: si al gener ho van fer per votar contra el nou model de finançament autonòmic que els va oferir la llavors vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ahir ho van fer contra la regla de despesa que aprovarà avui el Consell de Ministres, i que permetria a comunitats i ajuntaments incrementar un 4% la despesa el 2027, un 3,8% el 2028 i un 4,6% el 2029.
Com a pas previ per arrencar amb la tramitació dels Pressupostos Generals de l’Estat per al 2027, el ministre d’Hisenda, Arcadi España, va citar ahir a la seu del ministeri els consellers de totes les autonomies. Més enllà d’aquest camí de despesa, España ha anunciat també un objectiu de dèficit del 0,1% per a tots els territoris, una proposta que ha sigut rebutjada de ple pels populars. "No disposem de prou recursos", va sentenciar la consellera extremenya, Elena Manzano.
"La majoria de les comunitats autònomes, totes, tret de Catalunya, Astúries, Castella-la Manxa [governades pel PSOE], hi hem votat en contra, però sobre uns objectius que són completament irrellevants, com són els objectius del dèficit i del deute", va explicar la seva homòloga madrilenya, Rocío Albert López-Ibor, sobre el que va passar a l’interior de la reunió. En concret, diversos consellers del PP es van queixar que és un objectiu de dèficit impossible de complir per les obligacions que el Govern els imposa.
No obstant, el rebuig per part de les 11 comunitats que estan en mans del PP no frena l’elaboració dels Pressupostos. Serà avui quan el Consell de Ministres aprovi el camí d’estabilitat per enviar-lo, posteriorment, al Congrés. Els plans de l’Executiu és que es debati i es voti abans que acabi el juliol. Excepte que hi hagi una sorpresa d’última hora, Junts tornarà a oposar-s’hi i el camí serà rebutjat per la Cambra baixa.No obstant, el rebuig per part de les onze comunitats que estan en mans del PP no frena l’elaboració dels Pressupostos. Serà aquest dimarts quan el Consell de Ministres aprovi el camí d’estabilitat per enviar-la, posteriorment, al Congrés. Els plans de l’Executiu és que es debati i es voti abans que acabi juliol. Tret de sorpresa d’última hora, Junts tornarà a oposar-s’hi, com en els anys anteriors, i el camí serà rebutjat per la Cambra baixa.
Malgrat que Arcadi España va defensar que es tracta d’un finançament rècord i un marge més gran de dèficit i despesa per al 2027, no va convèncer els populars. "No és creïble, van dir el mateix el 2024, el 2025, el 2026, res ha canviat i, per tant, el que avui se’ns presenta el 2027 sabem que és només una tapadora, una cortina de fum per mirar de passar de pantalla i tapar la corrupció", va dir la consellera madrilenya. El conseller d’Economia, Hisenda i Administració Pública de la Comunitat Valenciana, José Antonio Rovira, també va denunciar que l’únic objectiu és "desviar l’atenció de tota la corrupció que ara mateix té el PSOE".Malgrat que Arcadi ha defensat que es tracta d’un finançament rècord i un marge de dèficit més gran i despesa per al 2027. "No és creïble, van dir el mateix el 2024, el 2025, el 2025, el 2026, res ha canviat i, per tant, el que avui se’ns presenta el 2027, ja que sabem que és només una tapadora, una cortina de fum per mirar de passar de pantalla i tapar la corrupció", ha dit la consellera madrilenya. El conseller d’Economia, Hisenda i Administració Pública del País Valencià, José Antonio Rovira, també ha denunciat que l’únic objectiu és "desviar l’atenció de tota la corrupció que ara mateix té el PSOE".
Ja a l’entrada de la reunió, la consellera d’Hisenda d’Andalusia, Carolina España, qualificava la trobada de "teatret". La mateixa paraula va fer servir també el portaveu nacional del PP, Borja Sémper, que va afirmar que Pedro Sánchez només pretén utilitzar el projecte de Pressupostos com "una palanca electoral" de cara a les pròximes eleccions. "No caurem en cap trampa", va sentenciar en una roda de premsa des de la seu popular al carrer de Génova, a Madrid, després de recalcar que es tracta d’un "conill més al barret de copa" que es traurà Sánchez per guanyar temps i convocar eleccions posteriorment.Ja a l’entrada de la reunió, la consellera d’Hisenda d’Andalusia, Carolina España, qualificava la trobada de "teatret". La mateixa paraula l’ha fet servir també el portaveu nacional del PP, Borja Sémper, que ha afirmat que Pedro Sánchez només pretén utilitzar el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat com "una palanca electoral" de cara a les pròximes eleccions. "No caurem en cap trampa", ha sentenciat en una roda de premsa des de la seu popular al madrileny carrer de Génova després de recalcar que es tracta d’un "conill més al barret de copa" que es traurà Sánchez per guanyar temps i convocar eleccions posteriorment.
La proposta catalana
Els consellers populars no es van mostrar tan reticents a una proposta que va portar a la reunió la Generalitat de Catalunya. La consellera d’Economia, Alícia Romero, va plantejar al Govern habilitar per a les comunitats autònomes uns objectius de dèficit diferents als que regeixen per a l’Estat central per ampliar la seva capacitat de despesa segons els comptes de cada territori. Es tractaria d’establir objectius de dèficit asimètrics per territoris, tenint en compte la situació fiscal diferent de cadascun.Els consellers populars no s’han mostrat tan reticents a una proposta que ha portat a la reunió la Generalitat de Catalunya. La consellera d’Economia, Alícia Romero, ha plantejat al Govern habilitar per a les comunitats autònomes uns objectius de dèficit diferents als que regeixen l’Estat central per a així poder ampliar la seva capacitat de despesa en funció dels comptes de cada territori. Es tractaria d’establir objectius de dèficit asimètrics per territoris, tenint en compte la situació fiscal diferent de cada un.
D’entrada, la majoria dels consellers del PP es van oposar a la mesura, assegurant que "les regles del joc han de ser les mateixes per a tothom" i que no se’ls havia fet arribar abans. No obstant, a les comunitats més mal finançades es va obrir la porta a estudiar aquesta idea. "És cert que posar el mateix dèficit a totes les comunitats autònomes amb un sistema de finançament que en millora algunes i en perjudica d’altres tampoc té gaire sentit", va dir el valencià Rovira. "Nosaltres sens dubte, la Regió de Múrcia que és la pitjor finançada d’Espanya, l’estudiarem", va dir el conseller d’Hisenda de Múrcia, Luis Alberto Marín.D’entrada, la majoria dels consellers del PP s’han oposat a la mesura, assegurant que "les regles del joc han de ser les mateixes per a tothom" i que no se’ls havia fet arribar abans. No obstant, en les comunitats més mal finançades s’ha obert la porta a estudiar aquesta idea. "És cert que posar el mateix dèficit a totes les comunitats autònomes amb un sistema de finançament que millora algunes i perjudica d’altres tampoc té gaire sentit", ha dit el valencià Rovira. "Nosaltres sens dubte, la Regió de Múrcia que està més mal finançada d’Espanya, l’estudiarem", ha dit el conseller d’Hisenda de Múrcia, Luis Alberto Marín.
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