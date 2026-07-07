El rearmament dispara l’endeutament alemany fins als 200.000 milions
El ministre de Finances justifica la despesa en defensa amb la idea que amb un dèficit zero no es pot "defensar" el país de Rússia
Gemma Casadevall
La despesa militar, i sobretot un fons especial alliberat del fre al deute i destinat a Defensa, dispararà l’endeutament d’Alemanya, segons el pla pressupostari per al 2027 presentat pel ministre d’Hisenda, vicecanceller i líder socialdemòcrata Lars Klingbeil. Tots els departaments, tret de Defensa i Infraestructures, s’hauran d’estrènyer el cinturó. Els sacrificis més grans aniran per a l’ajuda al desenvolupament, que suma ja diversos anys a la baixa.La despesa militar, i sobretot un fons especial alliberat del fre al deute i destinat a Defensa, dispararà l’endeutament d’Alemanya, segons el pla pressupostari per al 2027 presentat pel ministre d’Hisenda, vicecanceller i líder socialdemòcrata Lars Klingbeil. Tots els departaments, tret de Defensa i Infraestructures, s’hauran d’estrènyer el cinturó. Els sacrificis més grans aniran per a l’ajuda al desenvolupament, que suma ja diversos anys a la baixa.
"No ens podem defensar de [Vladímir] Putin amb un dèficit zero", va argumentar Klingbeil, al presentar el seu projecte pressupostari per al 2027 i les seves previsions fins al 2029. El canceller, el conservador Friedrich Merz, va ratificar aquests dies el compromís d’elevar la despesa en defensa al 3,5% del PIB per al 2029. És un salt enorme per a un país que l’any passat va apujar per primera vegada la seva despesa militar fins al 2% i que aquest any la preveu apujar al 2,8%. Dels 109.000 milions que preveuen els pressupostos del 2027 per a defensa es passarà a 187.000 milions el 2029."No podem defensar-nos de (Vladímir) Putin amb un dèficit zero", va argumentar Klingbeil, al presentar el seu projecte pressupostari per al 2027 i les seves previsions fins al 2029. El canceller, el conservador Friedrich Merz, ha ratificat aquests dies el compromís d’elevar la despesa en defensa al 3,5% del PIB per al 2029. És un salt enorme per a un país que l’any passat va pujar per primera vegada la seva despesa militar fins al 2% i que aquest any preveu pujar el 2,8%. Dels 109.000 milions que contemplen els pressupostos del 20217 per a defensa es passarà a 187.000 milions el 2029.
Són xifres monumentals en una Alemanya que acumula dos anys en recessió i que preveu tancar el 2026 amb un creixement mínim del 0,5% del PIB. Els comptes de Klingbeil preveuen per al 2027 una despesa pública de 543.000 milions d’euros i un nou endeutament de gairebé 200.000 milions. Aquest paquet deutor sorgeix de la suma dels 118.000 milions per al conjunt del pressupost, més els 30.000 milions del fons especial per a defensa i 55.000 milions més per a infraestructures.Són xifres monumentals, en una Alemanya que acumula dos anys en recessió i que preveu tancar el 2026 amb un creixement mínim del 0,5% del PIB. Els comptes de Klingbeil preveuen per al 2027 una despesa pública de 543.000 milions d’euros i un nou endeutament de gairebé 200.000 milions. Aquest paquet deutor sorgeix de la suma dels 118.000 milions per al conjunt del pressupost –un augment anual del 21%–, més els 30.000 milions del fons especial per a defensa i 55.000 milions més per a infraestructures.
Tant la despesa militar com la d’infraestructures van quedar alliberades el 2025 de l’anomenat fre al deute. El resultat és una muntanya immensa que, segons l’Institut d’Investigacions Econòmiques, DIW, conduirà a un gran forat fiscal. Des de les organitzacions ambientals s’acusa Klingbeil d’"espoli" sobre les partides de Medi Ambient.Tant la despesa militar com l’infraestructures van quedar alliberats el 2025 de l’anomenat fre al deute. El resultat és una muntanya immensa que, segons l’Institut d’Investigacions Econòmiques, DIW, conduirà a un gran forat fiscal. Des de les organitzacions ambientals s’acusa Klingbeil d’"espoli" sobre les partides de Medi Ambient.
Les organitzacions humanitàries van alertar de l’impacte de les retallades previstes en l’ajuda al desenvolupament. La titular d’aquest ministeri, la socialdemòcrata Alabali Radovan, reconeix que afecten projectes humanitaris a Síria o Birmània i que està en joc una pèrdua d’influència internacional. "La nostra retirada pot generar una pèrdua de confiança en els nostres interlocutors sobre el terreny", va assegurar la ministra.Les organitzacions humanitàries han alertat de l’impacte que tindran les retallades previstes en l’ajuda al desenvolupament. La titular d’aquest ministeri, la socialdemòcrata Alabali Radovan, reconeix que afecten projectes humanitaris a Síria o Birmània i que està en joc una pèrdua d’influència internacional. "La nostra retirada sobre el terreny pot generar una pèrdua de confiança en els nostres interlocutors sobre el terreny", va assegurar la ministra a la televisió pública.
L’espai que fins ara va ocupar l’ajuda al desenvolupament alemanya el poden assumir altres actors internacionals de presència creixent en aquestes regions. La Xina, Rússia, l’Aràbia Saudita o Qatar estan orientats a ocupar aquest buit, cosa que accentuarà la seva influència política i econòmica a Àsia, Àfrica i l’Amèrica Llatina.L’espai que fins ara va ocupar l’ajuda al desenvolupament alemanya poden assumir-ho altres actors internacionals de presència creixent en aquestes regions. La Xina, Rússia, l’Aràbia Saudita o Qatar estan orientats a ocupar aquest buit, cosa que accentuarà la seva influència política i econòmica a Àsia, l’Àfrica i l’Amèrica Llatina.
"Alemanya és un soci fiable i el principal aportant a l’ajuda al desenvolupament des que els Estats Units van abandonar aquest àmbit", va defensar Klingbeil, en al·lusió a les retallades de l’Administració de Donald Trump a USAID."Alemanya és un soci fiable i el principal aportant a l’ajuda al desenvolupament des que els Estats Units van abandonar aquest àmbit", va defensar per contra Klingbeil, en al·lusió a les dràstiques retallades de l’Administració de Donald Trump als EUAID.
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