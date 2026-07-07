Una testimoni desvincula Argimon de la vacunació de policies
L’exsubdirectora de Salut Pública declara que la prioritat mèdica era immunitzar de covid les persones entre 60 i 65 anys
Gisela Boada
L’exsubdirectora de Salut Pública, Carmen Cabezas, va desvincular ahir el llavors responsable de Salut Pública, Josep Maria Argimon, de la gestió directa de la vacunació contra el covid a policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya. La testimoni va declarar davant l’Audiència de Barcelona que ni ella ni Argimon van coordinar l’operació i va defensar que la prioritat després de la suspensió temporal d’AstraZeneca va ser vacunar la població d’entre 60 i 65 anys per criteris mèdics.L’exsubdirectora de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha desvinculat aquest dilluns el llavors responsable de Salut Pública, Josep Maria Argimon, de la gestió directa de la vacunació contra el covid a policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya. La testimoni ha declarat davant l’Audiència de Barcelona que ni ella ni Argimon van coordinar l’operatiu i ha defensat que la prioritat fixada després de la suspensió temporal d’AstraZeneca va ser vacunar la població d’entre 60 i 65 anys per criteris mèdics.
Cabezas va comparèixer com a testimoni en el judici contra l’exconsellera de Salut, Alba Vergés; l’exsecretari general del departament, Marc Ramentol; el mateix Argimon, i l’exdirector del Servei Català de la Salut, Adrià Comella. La Fiscalia els acusa de prevaricació administrativa i demana per a ells 12 anys d’inhabilitació al considerar que van endarrerir injustificadament la vacunació d’agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil. També exerceixen d’acusació popular l’associació de guàrdies civils Jucil i el sindicat de la Policia Nacional Jupol.Cabezas ha comparegut com a testimoni en el judici contra l’exconsellera de Salut, Alba Vergés, l’exsecretari general del departament, Marc Ramentol, el mateix Argimon, i l’exdirector del Servei Català de la Salut, Adrià Comella. La Fiscalia els acusa de prevaricació administrativa i demana per a ells 12 anys d’inhabilitació al considerar que van endarrerir de manera injustificada la vacunació d’agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil. També exerceixen d’acusació popular l’associació de guàrdies civils Jucil i el sindicat de la Policia Nacional Jupol.
Segons va explicar Cabezas, després que el Ministeri de Sanitat suspengués temporalment l’ús d’AstraZeneca per possibles efectes adversos, la vacunació es va reprendre a finals de març del 2021 amb la prioritat d’administrar les dosis a les persones de més edat. L’exsubdirectora de Salut Pública va considerar "totalment raonable" prioritzar els més grans de 60 anys, al tractar-se del col·lectiu més vulnerable davant el covid.Segons ha explicat Cabezas, després que el Ministeri de Sanitat suspengués temporalment l’ús d’AstraZeneca per l’aparició de possibles efectes adversos, la vacunació es va reprendre a finals de març del 2021 amb la prioritat d’administrar les dosis a les persones de més edat. L’exsubdirectora de Salut Pública ha vist "totalment raonable" prioritzar els més grans de 60 anys, al tractar-se del col·lectiu més vulnerable davant el covid. La testimoni va recordar que a Catalunya hi havia unes 500.000 persones d’entre 60 i 65 anys pendents de vacunar i que les dosis disponibles no arribaven per cobrir tota aquesta franja.
Col·lectius essencials
Tot i compartir el criteri sanitari, Cabezas va declarar que va insistir internament a compaginar aquesta prioritat amb la vacunació de col·lectius essencials, incloent-hi els agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. "La importància de vacunar els més grans de 60 anys la compartíem tots, però sabia que també havíem de continuar vacunant col·lectius essencials, encara que no fossin d’aquesta edat", va afirmar.Tot i compartir el criteri sanitari, Cabezas ha declarat que va insistir internament a compaginar aquesta prioritat amb la vacunació de col·lectius essencials, inclosos els agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. "La importància de vacunar els més grans de 60 anys la compartíem tots, però sabia que també havíem de continuar vacunant col·lectius essencials, encara que no fossin d’aquesta edat", ha afirmat.
Cabezas va explicar que la seva proposta de continuar amb la immunització dels agents estatals pretenia evitar "una certa desigualtat" i responia a un "criteri operatiu", ja que s’havia treballat en un dispositiu específic per vacunar-los. La testimoni va afegir que les dosis destinades a aquests cossos estaven "reservades" i va sostenir que a la Conselleria de Salut hi havia "un gran interès" a administrar totes les vacunes disponibles "al màxim de persones i al més aviat possible".Cabezas ha explicat que la seva proposta de continuar amb la immunització dels agents estatals pretenia evitar "una certa desigualtat" i responia també a un "criteri operatiu", ja que s’havia treballat en un dispositiu específic per vacunar-los. La testimoni ha afegit que les dosis destinades a aquests cossos estaven "reservades" i ha sostingut que a la conselleria de Salut hi havia "un gran interès" a administrar totes les vacunes disponibles "al màxim de persones i com més aviat millor".
A l’exsubdirectora també li van preguntar pel missatge de WhatsApp que va rebre de Judit Vinyals, membre del gabinet de Vergés que també va testificar, en què es traslladava que la consellera demanava "aturar Guàrdia Civil i Policia Nacional". Cabezas va afirmar que va comunicar el missatge a Argimon i que tots dos van considerar que aquella indicació "es podia malinterpretar", per això van demanar que la instrucció s’aclarís per escrit per part d’un càrrec amb prou rang dins del Departament exsubdirectora també ha sigut preguntada pel missatge de WhatsApp que va rebre de Judit Vinyals, membre del gabinet de Vergés que també ha testificat, en què es traslladava que la consellera demanava "aturar Guàrdia Civil i Policia Nacional". Cabezas ha afirmat que va comunicar el missatge a Argimon i que tots dos van considerar que aquella indicació "es podia malinterpretar", per això van demanar que la instrucció s’aclarís per escrit per part d’un càrrec amb prou rang dins del Departament.
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