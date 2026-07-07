Cimera de l’Aliança Atlàntica
Trump recupera les amenaces a Groenlàndia a la seva arribada a Ankara: «Hauria de ser nostra, no de Dinamarca. Això és el que ha danyat la meva relació amb l’OTAN»
El president estatunidenc assegura que la guerra entre Ucraïna i Rússia «acabarà aviat» durant una trobada bilateral amb el seu homòleg turc, Recep Tayyip Erdogan
Adrià Rocha Cutiller
La tranquil·litat ha durat poc. El president dels EUA, Donald Trump, només ha necessitat uns minuts després de la seva arribada a Turquia per incendiar una cimera de l’OTAN que ja es preveia tensa. Just després d’una reunió bilateral amb el president turc, Recep Tayyip Erdogan, el multimilionari ha tornat a un dels seus temes recurrents: el seu desig d’annexionar-se Groenlàndia.
«Hauria de ser nostra, no de Dinamarca. I això és el que ha danyat la meva relació amb l’OTAN, perquè Groenlàndia no serveix de res a Dinamarca. Dinamarca no gasta gens de diners a ajudar els groenlandesos, però aquest territori és molt important per als Estats Units. Està envoltat de vaixells xinesos i russos, i això no ho podem permetre. ¿S’ho poden creure? No accepten la nostra petició... i això amb tots els diners que ens gastem a ajudar-los per fer front a Rússia. No hem de gastar diners. Podem retirar tots els nostres soldats d’Europa», ha manifestat Trump en una roda de premsa conjunta amb Erdogan.
En aquesta declaració a la premsa, Trump ha repetit diversos dels seus temes habituals: la «insolidaritat» europea amb la seva despesa militar, la «covardia» dels aliats europeus per negar-se a ajudar a reobrir l’estret d’Ormuz, «del qual Itàlia aconsegueix gran part del seu petroli, però a nosaltres ens és igual, perquè tenim les reserves més grans del món», i fins i tot la seva bona sintonia personal amb Erdogan.
«Si no fos per ell no hauria vingut. No hauria assistit a aquesta cimera si hagués estat organitzada en un altre país», ha declarat Trump. Aquest dimarts s’espera l’arribada de tots els caps d’Estat i de govern de l’OTAN, que assistiran a un sopar oficial al palau presidencial turc, a Ankara. La cimera de l’Aliança Atlàntica començarà aquest dimecres al matí.
Final del conflicte
En la conversa amb Erdogan, els dos presidents també han parlat de la guerra entre Ucraïna i Rússia, i dels contactes telefònics que Trump ha tingut tant amb el president rus, Vladímir Putin, com amb l’ucraïnès, Volodímir Zelenski, en els últims dies. Zelenski, de fet, també és a Ankara per a la cimera de l’OTAN.
«Vam tenir molt bones converses, amb tots dos. Sembla de debò que tots dos volen arribar a un acord. Aconseguirem que la guerra acabi aviat, i ho farem amb l’ajuda de Turquia», ha declarat Trump.
Erdogan, en el passat, ha fet de mediador entre Kíiv i Moscou, i fa just un any Rússia i Ucraïna van celebrar les seves últimes negociacions directes a Istanbul. Aquestes converses, tanmateix, van servir per demostrar l’enorme distància que encara existeix entre tots dos països per arribar a un acord que posi fi a la guerra al país eslau. «S’està cobrant entre 25.000 i 30.000 vides al mes. Això és inacceptable», ha dit Trump aquest dimarts.
S’espera que l’estatunidenc es reuneixi amb Zelenski aquest dimecres, un cop hagi acabat l’acte central de la cimera. Aleshores, Trump també té previst veure’s amb el president interí sirià, Ahmed al Sharaa, que serà present als marges de les reunions de l’Aliança Atlàntica.
«Per a nosaltres és molt important estar tots junts, en un mateix lloc. Vull expressar com n’és d’important per a nosaltres la visita del meu amic Trump», ha dit Erdogan, que ha assegurat que Turquia espera «una decisió després de la cimera respecte a la venda de caces F-35 a Ankara».
Erdogan fa anys que demana la venda d’aquests avions d’última generació, però el Congrés estatunidenc té bloquejat aquest acord perquè ha posat Turquia sota les sancions CAATSA per haver comprat el sistema antiaeri de defensa S-400.
Trump, en un primer moment, ha assegurat que parlarien dels F-35, i que «segurament en pugui sortir alguna cosa positiva de la reunió». Més tard, davant la pregunta d’un periodista turc, s’ha llançat a l’arena: «Eliminarem aquestes sancions. Turquia és un gran aliat, i la nostra relació està en el seu millor moment. No volem sancionar els nostres amics», ha dit Trump. Al seu costat, un Erdogan somrient i gairebé sorprès ha aixecat el polze cap amunt.
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