Guerra comercial
Brussel·les diu que protegirà els seus interessos després de les amenaces de Trump a Espanya
La Comissió Europea no ha volgut entrar en detalls sobre les conseqüències en cas que els Estats Units tallin el flux comercial amb Espanya
Beatriz Ríos
La
«sempre garantirà que els interessos de la Unió Europea i de tots els nostres estats membres estan plenament protegits», ha assegurat un portaveu de l’Executiu comunitari, després que el president dels Estats Units, Donald Trump, hagi dit que tallarà «tot el comerç» amb Espanya.
Trump ha tornat a amenaçar Espanya. A l’arribar a la cimera de l’OTAN a Ankara, el president ha qualificat Espanya com «un soci terrible» i ha instat el seu secretari del Tresor, Scott Besset, que talli tota relació comercial amb el país. Preguntat per la qüestió, el portaveu de comerç de la Comissió, Olof Gill, ha assegurat que Brussel·les defensarà els interessos de tots els països del bloc.
«Continuarem advocant per un comerç transatlàntic estable, predictible i mútuament beneficiós», ha dit Gill, que ha recordat que els Estats Units i la UE tenen un acord comercial en vigor, que cobreix tots els països. «Esperem que els Estats Units compleixin els seus compromisos», ha remarcat el portaveu, «com nosaltres hem complert els nostres».
Velles amenaces
No és la primera vegada que Trump utilitza la política comercial contra Espanya. Després de les diferències entre el president dels Estats Units i el president del Govern, Pedro Sánchez, durant la cimera de la Haia l’any passat, el republicà va amenaçar amb aranzels més alts que mai van arribar a materialitzar-se. El conflicte llavors estava relacionat amb la negativa de l’Executiu espanyol a incrementar la seva despesa en defensa per sobre del 2%.
Aquest tipus d’amenaces, a més, són habituals per part del republicà. Des que va tornar a la Casa Blanca, Trump utilitza la política comercial per mirar de pressionar els seus socis en qüestions purament polítiques. Per exemple, el mes de gener passat va amenaçar d’imposar aranzels als productes d’un grup de països europeus que havien enviat personal militar per reforçar la seguretat de Groenlàndia davant les amenaces d’invasió dels Estats Units, que han tornat a repetir-se a Ankara.
No obstant, la política comercial és una competència exclusiva de la Unió Europea. A la pràctica, això implica que la Comissió és la que negocia en nom dels països del bloc. Per això, també serà Brussel·les la que hagi de fer front a qualsevol mesura de la Casa Blanca. El portaveu, això sí, ha evitat entrar en detalls sobre quina seria la resposta. «Si arriba un moment en què consideri necessari explicar-ho en detall, ho faré. Aquest no és aquell moment», ha dit Gill en resposta a les preguntes dels periodistes.
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