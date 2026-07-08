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Orient Mitjà

L’Iran i els EUA intercanvien atacs a gran escala en plena cimera de l’OTAN a Turquia

El president nord-americà, Donald Trump, va donar l’ordre d’atacar el país persa durant la matinada de dimecres des d’Ankara, on es reuneix amb els caps d’Estat i de govern de l’aliança

Els Estats Units bombardegen l’Iran

Els Estats Units bombardegen l’Iran / Sara Fernández García / Sara Fernández García / PI STUDIO

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Adrià Rocha Cutiller

Ankara (Enviado especial)

Aquesta setmana de funerals i processons d’Estat en memòria de l’anterior líder suprem, l’aiatol·là Ali Khamenei, havia de ser una «setmana de respir», va assegurar fa uns dies el president nord-americà, Donald Trump. Però el respir ha durat poc: aquest dimecres de matinada, els EUA han atacat diverses posicions iranianes al sud, en un atac a gran escala en resposta a suposats trets iranians contra vaixells que intentaven creuar l’estret d’Ormuz.

L’Iran no ha acceptat haver llançat aquests atacs, però des de fa setmanes insisteix que, tot i que la via marítima està oberta, tot pas ha de ser coordinat únicament i exclusivament amb Teheran.

«Estem imposant un alt cost a l’Iran per haver atacat barcos comercials tripulats per civils innocents en una via internacional. L’agressió iraniana no va ser provocada, ha sigut perillosa i suposa una clara violació de l’alto el foc», ha declarat el Comando Central de l’ Exèrcit dels Estats Units.

L’ofensiva nord-americana ha sigut ordenada per Trump des d Ankara, la capital de Turquia, on el multimilionari és present per a la cimera de caps d’Estat i de govern de l’OTAN.

«Això és una violació enorme del nostre memoràndum d’entesa. Violacions constants de l’ordre iranià a Ormuz. Amenaces persistents de més atacs. Han tornat les sancions al nostre petroli, i ataquen el sud de l’Iran. Els sionistes [Israel] segueix la seva agressió contra el Líban. L’era de l’extorsió i l’assetjament ha acabat. No porta enlloc. No ens doblegarem», ha dit aquest dimecres al matí el cap negociador iranià i president del Parlament persa, Mohammed Bagher Ghalibaf.

Contra Bahrain i Kuwait

Teheran, en resposta als atacs nord-americans, ha bombardejat bases de Washington a Bahrain i Kuwait. Malgrat que aquests bombardejos creuats no són els primers des de la firma del preacord entre els EUA i l’Iran fa tres setmanes, sí que són els més violents fins ara i posen en perill les negociacions entre els dos països, que amb prou feines han avançat des de la firma del memoràndum.

En l’última trobada entre delegacions de la República Islàmica i la Casa Blanca, les xerrades van quedar encallades en els detalls sobre Ormuz i la guerra al Líban. Segons Teheran, els dos països no han entrat encara a discutir el programa nuclear persa, el gran punt de debat entre l’Iran i els EUA.

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Segons el preacord, els dos països tenen un termini màxim de 60 dies per arribar a una entesa. Si no, la possibilitat de la tornada a un conflicte actiu no només serà possible sinó que serà el més probable, segons ha amenaçat en les últimes setmanes l’Administració Trump.

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