Feijóo pressiona el PNB a través dels empresaris bascos
El líder del PP afirma que "no hi ha diferència ideològica" que permeti estirar l’actual cicle
Miguel Ángel Rodríguez
Alberto Núñez Feijóo fa més de dos anys que apel·la Junts i el PNB per tirar endavant una moció de censura contra Pedro Sánchez. No obstant, ni els uns ni els altres han recollit el guant.
Els postconvergents van donar suport fa dues setmanes a la iniciativa que exigeix al cap de l’Executiu la seva dimissió o una qüestió de confiança. Els jeltzales, ni això. Amb aquest escenari, el president del PP es va reunir ahir amb empresaris bascos per donar un missatge molt clar: "No hi ha cap diferència ideològica que permeti estirar això un any més".Alberto Núñez Feijóo fa més de dos anys que apel·la a Junts i al PNB per tirar endavant una moció de censura contra Pedro Sánchez. No obstant, ni uns ni altres han recollit el guant. Els postconvergents, molt més crítics amb el Govern, van recolzar fa dues setmanes la iniciativa que exigeix al cap de l’Executiu la seva dimissió o una qüestió de confiança. Els jeltzales ni això. Amb aquest escenari, el president del PP s’ha reunit aquest dimarts amb empresaris bascos per llançar un missatge molt clar: "No hi ha cap diferència ideològica que permeti estirar això un any més".
Sense anomenar el PNB, Feijóo va assegurar que "qui de veritat cregui en un projecte polític compartit de prosperitat no pot conformar-se de sostenir un projecte polític com aquest", amb referència al Govern de coalició del PSOE i Sumar. Va comparar l’Executiu amb una "malaltia aguda" que exigeix ser "extirpada" perquè no col·lapsi el sistema.Sense nomenar el PNB en cap moment, partit amb el qual no manté les millors relacions des de fa temps, Feijóo ha assegurat que "qui de veritat cregui en un projecte polític compartit de prosperitat no pot conformar-se amb sostenir un projecte polític com aquest", amb referència al Govern de coalició del PSOE i Sumar. És més, ha comparat l’Executiu amb una "malaltia aguda" que exigeix ser "extirpada" perquè no col·lapsi tot el sistema.
"Segons la meva opinió, no hi ha cap diferència ideològica que permeti estirar aquest cicle polític, perquè la decència està per sobre de la ideologia. I, per tant, hi insisteixo, no hi pot haver cap diferència ideològica que justifiqui estirar això un any més", va dir davant el Cercle d’Empresaris Bascos.
En aquest sentit, ha denunciat que Espanya "s’està veient arrossegada per una decadència governamental" que li ha fet perdre "dues legislatures" i un "temps preciós" que ja no pot recuperar."Segons la meva opinió, no hi ha cap diferència ideològica que permeti estirar aquest cicle polític, perquè la decència està per sobre de la ideologia. I, per tant, insisteixo, no hi pot haver cap diferència ideològica que justifiqui estirar això un any més", ha sentenciat davant el Cercle d’Empresaris Bascos. En aquest sentit, ha denunciat que Espanya "s’està veient arrossegada per una decadència governamental" que li ha fet perdre "dues legislatures" i un "temps preciós" que ja no pot recuperar.
El viatge a Turquia
Feijóo va arremetre durament contra l’Executiu central per anar saltant "de trama en trama, d’interlocutòria en interlocutòria o de delicte en delicte". Una situació molt delicada que, va assenyalar, la "sabrà tota l’OTAN" perquè Begoña Gómez pretenia anar a la cimera que s’està celebrant a Ankara malgrat tenir el passaport retirat per la seva imputació.
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