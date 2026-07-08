Relacions entre partits
El Govern ofereix a Junts introduir canvis en el finançament a canvi del seu suport: «Negociem i millorem la proposta»
El partit de Puigdemont insisteix que només avalarà una proposta que passi pel concert econòmic
Illa pressiona Junts i els barons populars amb el finançament: «Espero que estiguin a l’altura»
Junqueras exigeix a Junts que recolzi el nou finançament: «Ningú té dret a fer mal a la societat catalana»
Junts descarta recolzar el nou model de finançament al Congrés: «Perpetua el cafè per a tothom»
Quim Bertomeu
El Govern ha ofert formalment aquest dimecres a Junts introduir canvis en la proposta de finançament autonòmic que es votarà a la tardor al Congrés. El nou sistema de repartiment de recursos entre les autonomies ja està dissenyat, però no té els vots assegurats a la Cambra baixa, ni tan sols en la primera votació d’admissió a tràmit de la llei. Junts manté el seu rebuig de la proposta i els seus escons són decisius. Per això l’oferta que ha llançat l’executiu català al partit de Carles Puigdemont.
L’escena s’ha viscut al Parlament durant la sessió de control al Govern. El diputat de Junts Toni Castellà ha utilitzat la seva intervenció per tornar a criticar amb duresa la proposta de nou finançament. El seu argument és que no serveix per aturar el dèficit fiscal de Catalunya, que ha xifrat en 22.000 milions d’euros anuals, un número avalat pel mateix executiu: «¿Per què han renunciat als 22.000 milions que cada any se’n van de Catalunya i no tornen?». La contraproposta de Junts és que el Congrés validi un concert econòmic per a Catalunya com el que disposen Euskadi i Navarra.
¿Per què han renunciat als 22.000 milions que cada any se’n van de Catalunya i no tornen?
En el torn de rèplica, la consellera d’Economia de la Generalitat, Alícia Romero, ha descartat que el concert econòmic sigui una proposta viable. «No hi ha majories», ha recordat. Ni el PP, ni el PSOE s’han mostrat mai partidaris d’aplicar el model basc a Catalunya. És en aquest punt quan Romero ha demanat als postconvergents que avalin la proposta de finançament que hi ha sobre la taula, que aportarà 4.700 milions d’euros addicionals a Catalunya i servirà per «ajustar» el dèficit fiscal.
La petició del Govern és que Junts no tombi el finançament al Congrés a la primera –en la votació d’admissió a tràmit– i almenys permeti que la llei es pugui tramitar i introduir millores. «Permetin la tramitació i, en la tramitació, negociem i millorem [la proposta], però no perdem l’oportunitat que tenim en aquests moments de comptar amb un nou model de finançament que ajusta el dèficit fiscal», ha dit.
Els estenc la mà i ho faig amb tota l’honestedat
¿Quines millores podrien satisfer Junts? La pregunta no té, ara per ara, resposta, tenint en compte com d’allunyades que estan les posicions. Romero ha enumerat algunes de les novetats de la proposta que hi ha sobre la taula. Ha recordat que, a part dels 4.700 milions d’euros extres, elimina el sistema d’avançaments i liquidacions i té previst donar «més capacitat normativa» a Catalunya en els seus impostos. No obstant, encara s’ha de veure que el Govern accedeixi al fet que Catalunya recapti el seu IRPF.
Malgrat la falta de sintonia entre les dues parts, la intervenció de Romero ha servit per constatar que hi ha un cert canvi de to en l’Executiu català respecte a aquest assumpte. Dilluns, el president Illa va parlar del tema i ho va fer provant de pressionar Junts: «Espero que estiguin a l’altura». Aquest dimecres, en canvi, la consellera s’ha mostrat més conciliadora: «Els estenc la mà i ho faig amb tota l’honestedat».
¿Interlocució amb Puigdemont?
Un dels gestos que podria intentar l’executiu català per mirar d’estovar Junts és interlocutar directament amb Puigdemont. No garantiria res, però suposaria un reconeixement al paper de l’expresident com a negociador. A la retina es manté la reunió que el llavors dirigent del PSOE Santos Cerdán, quan encara no tenia causes pendents amb la justícia, va celebrar l’octubre del 2023 amb l’expresident a Brussel·les per aconseguir el ‘sí’ dels postconvergents a la investidura de Pedro Sánchez. Un ‘sí’ que es confirmaria unes setmanes més tard. Dilluns Illa no va voler entrar en detalls, però va deixar entreveure que estan en contacte amb el president. «Tenim vies obertes de diàleg i les continuarem mantenint amb la discreció deguda», va exposar.
- Lucía, 27 anys, vivint en una vila gallega de 9 habitants: 'Per a mi, la compra del mes ronda els 50 euros, perquè entre l'hort i la recol·lecció gasto molt poc
- Carlos Llull, tècnic de climatització: 'Quan algú et digui 'apaga l'aire condicionat, que consumeix moltíssim', recorda que...
- Sis persones ateses en un incendi en un càmping de Berga
- La Federació rebutja la petició de 165 clubs perquè el petit Luca, amb una mutació genètica, pugui jugar amb nens més petits
- Els Andic ja han pagat a l'Agència Tributària de Catalunya els impostos corresponents a l'herència del fundador de Mango
- Onze setmanes sense classes, calor extrema i pantalles: «L’oci dels nens a l’estiu és cada vegada més tòxic»
- La veïna de Navarcles, Mònica Castro, rep el tercer trasplantament de ronyó després de quasi dos anys d'espera
- Com abaixar deu graus la temperatura del cotxe en 30 segons sense utilitzar l'aire condicionat