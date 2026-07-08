Hisenda insta les comunitats del PP a fer propostes de finançament
El Govern busca dividir el bloc d’oposició conservador amb una altra ronda d’aportacions a l’esborrany que negociarà de manera individualitzada
Iván Gil
El Govern central segueix amb el seu full de ruta per mirar de tirar endavant un nou model de finançament autonòmic. Abans de la reunió tècnica que s’ha fixat per al 14 de juliol, el Ministeri d’Hisenda farà arribar la seva proposta detallada a totes les comunitats autònomes, i ho farà entre avui i divendres, segons fonts del departament. Es tracta d’un "esborrany" i, per tant, un document obert a canvis. Amb això, el ministre Arcadi España prova de temptar les comunitats del PP de manera individualitzada amb l’oferta de recollir les seves propostes, analitzar-les i debatre la seva inclusió en el projecte final.El Govern segueix amb el seu full de ruta per mirar de tirar endavant un nou model de finançament autonòmic. Abans de la reunió tècnica que s’ha fixat per al pròxim 14 de juliol, el Ministeri d’Hisenda farà arribar la seva proposta detallada a totes les comunitats autònomes. Ho farà entre aquest dimecres i divendres, segons fonts del departament. Es tracta d’un "esborrany" i, per tant, un document a obert a canvis. Amb això, el ministre Arcadi España tracta de temptar les comunitats del PP de forma individualitzada amb l’oferta de recollir les seves propostes, analitzar-les i debatre la seva inclusió en el projecte final.
Les comunitats del PP han actuat en bloc des que la seva antecessora en el càrrec, María Jesús Montero, va posar sobre la taula la reforma del sistema amb fins a 21.000 milions d’euros addicionals. Un rebuig generalitzat que els consellers conservadors del ram van tornar a reiterar dilluns en la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF). A l’Executiu tenen la convicció que els territoris s’oposen per ordre de Génova en contra dels seus propis interessos i busquen així dividir el bloc o, almenys, que hagin de justificar el seu rebuig d’asseure’s a negociar o a rebre més recursos de l’Estat.Les comunitats del PP han actuat en bloc des que la seva antecessora en el càrrec, María Jesús Montero, va posar sobre la taula la reforma del sistema amb fins a 21.000 milions d’euros addicionals. Un rebuig generalitzat que els consellers conservadors del ram van tornar a reiterar dilluns passat en la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), tot i que el finançament no estava inclòs en l’ordre del dia. A l’Executiu tenen la convicció que els territoris s’oposen per ordre de Génova en contra dels seus propis interessos i busquen així fissurar el bloc o, almenys, que hagin de justificar el seu rebuig d’asseure’s a negociar o a rebre més recursos de l’Estat.
És una estratègia similar a la seguida amb la proposta d’un dèficit asimètric per a les comunitats autònomes, que interessaria a la Comunitat Valenciana o a Múrcia, però que té el rebuig frontal d’altres territoris també governats pel PP com la Comunitat de Madrid. El mateix ministre d’Hisenda va mirar de posar sobre el mirall les comunitats del PP amb aquesta proposta al recordar que ja la va adoptar en el passat un govern popular i que sempre es va defensar des de la Generalitat Valenciana.Una estratègia similar a la seguida amb la proposta d’un dèficit asimètric per a les comunitats autònomes, que interessaria al País Valencià o a Múrcia, però que té el rebuig frontal d’altres territoris també governats pel PP com la Comunitat de Madrid. El mateix ministre d’Hisenda ha mirat de posar sobre el mirall a les comunitats del PP amb aquesta proposta al recordar que ja la va adoptar en el passat un govern popular i que sempre es va defensar des de la Generalitat Valenciana, independentment del color polític.
La possibilitat d’obrir una segona ronda de negociacions sobre la reforma del sistema té per objectiu garantir el recolzament de les comunitats governades pel PSOE. La posició més favorable és la manifestada pel Govern de Salvador Illa, mentre que Castella-la Manxa manté fortes diferències i Astúries exigeix canvis de pes. Les parts tenen de termini fins al 29 de juliol, quan se celebrarà un Consell de Política Fiscal i Financera centrat en el finançament i en el qual es votarà per, després de l’estiu, portar-lo al Consell de Ministres.La possibilitat d’obrir una mena de segona ronda de negociacions sobre la reforma del sistema té també per objectiu garantir el recolzament de les comunitats governades pel PSOE. La posició més favorable és la manifestada pel Govern de Salvador Illa, mentre que Castella-la Manxa manté fortes diferències i Astúries exigeix canvis de pes per complir les seves demandes. Les parts tenen de termini fins al pròxim 29 de juliol, quan se celebrarà un Consell de Política Fiscal i Financera centrat en el finançament i en el qual es votarà per, després de l’estiu, portar-lo al Consell de Ministres.
Sense calendari clar
El conseller d’Hisenda de Castella-la Manxa, el socialista Juan Alfonso Ruiz Molina, va tornar a criticar dilluns que el model de finançament està "pactat de manera unilateral amb una sola comunitat autònoma i, fins i tot, amb un sol partit polític", amb referència a l’acord previ del Govern amb ERC. A la Moncloa encara no tenen clar el calendari per a aquest últim pas previ a portar el projecte al Congrés i arrencar-ne la tramitació. De fet, la decisió de deixar-lo per després de l’aturada estival suposa ja un retard sobre el previst i escurça el marge per poder iniciar l’exercici del 2027 ja amb un nou model.
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