L’OTAN busca acontentar Trump amb "una revolució industrial de defensa"
Empreses armamentístiques i governs firmen contractes per modernitzar les capacitats dels països aliats / "Per guanyar necessitem l’esforç de tots", afirma el secretari general
Adrià Rocha Cutiller
Nous drons de vigilància, avions de reconeixement, sistemes de defensa antiaèria, avions de transport, instal·lacions d’entrenament de pilots, armament, llançament de satèl·lits, míssils balístics, antiaeris i sistemes de defensa contra projectils. Els països aliats de l’OTAN van mostrar els contractes firmats ahir a Ankara, Turquia, entre empreses armamentístiques i governs, en l’avantsala de la cimera de l’OTAN que arrenca avui al matí.
"Estem davant una revolució industrial de defensa. Els governs han de continuar firmant contractes amb la indústria, tants o més dels que hem firmat avui. En vull més, sisplau. Continuïn invertint en capacitat de producció. Tenim un camí clar en el futur. Però per guanyar necessitem l’esforç de tots", va declarar el secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, que durant els últims dies s’està esforçant per mostrar al president nord-americà, Donald Trump, l’augment de la despesa en defensa dels membres de l’Aliança, sobretot els europeus.
Durant l’últim any, Trump ha estat constantment queixant-se de la "insolidaritat" dels socis europeus de l’OTAN, ha amenaçat de retirar-se de l’Alian- ça Atlàntica i ha anunciat la sortida del continent europeu de part del seu contingent de soldats. Rutte, sempre adulador, ha agraït en els últims dies els "esforços" del nord-americà, que han de servir per canviar l’OTAN i convertir-la en una organització més europeïtzada.
Avions no tripulats
"La situació ens ho demana. Necessitem l’esforç i l’empenta de tots els membres. Rússia està invertint prop del 50% de la seva despesa total en la guerra. La Xina està modernitzant les seves Forces Armades. Corea del Nord continua expandint el seu programa nuclear, i malgrat que els EUA han aconseguit debilitar les capacitats de l’Iran, hem de seguir vigilants. Tots ells treballen junts, i no ho fan precisament pel nostre bé", va declarar Rutte.
Segons va explicar l’holandès, un dels pròxims punts de focalització de l’OTAN serà l’expansió de les "capacitats en armament i innovació" en l’apartat dels drons, "que ja són clau al front de guerra, com s’ha demostrat a Ucraïna".Segons ha explicat l’holandès, un dels pròxims punts de focalització de l’OTAN serà l’expansió de les "capacitats en armament i innovació" en l’apartat dels drons, "que ja són claus al front de guerra, com s’ha demostrat a Ucraïna".
L’Aliança, segons va anunciar el seu secretari general, planeja l’expansió de la producció d’aquestes petites aeronaus i de sistemes de protecció contra aquestes per un valor mínim de 40.000 milions de dòlars, tot i que la xifra definitiva serà anunciada aquest dimecres, després de la reunió de caps d’Estat i de govern.L’aliança, segons ha anunciat Rutte, planeja l’expansió de producció d’aquestes petites aeronaus i de sistemes de protecció contra elles per un valor mínim de 40.000 milions de dòlars, malgrat que la xifra definitiva serà anunciada pel mateix secretari general aquest dimecres, després de la reunió de caps d’Estat i de govern.
Entrenament de pilots
Però hi ha més coses: l’OTAN crearà un programa d’entrenament internacional de pilots de drons, per ocupar un nombre d’especialistes cinc vegades superior a l’actual en un any. "El conflicte a Ucraïna ens ha demostrat a tots com d’importants són i seran els avions no tripulats en els conflictes del futur.
Aquest és un dels objectius més clars d’aquesta cimera a Ankara: mostrar al públic en què exactament volem invertir l’augment de despesa en defensa que estem realitzant", va declarar el ministre de Defensa turc, Yasar Güler. En la cimera de l’any passat, a la Haia, els 32 membres de l’OTAN van acordar arribar a un 5% de la despesa del PIB en defensa de cara al 2035.Però n’hi ha més: l’OTAN crearà un programa d’entrenament internacional de pilots de drons, per ocupar un nombre d’especialistes cinc vegades superior a l’actual en un any. "El conflicte a Ucraïna ens ha demostrat a tots com d’importants són i seran els avions no tripulats en els conflictes del futur. Aquest és un dels objectius més clars d’aquesta cimera a Ankara: mostrar al públic en què exactament volem invertir l’augment de despesa en defensa que estem realitzant", ha declarat el ministre de Defensa turc, Yasar Güler. En la cimera de l’any passat, a la Haia, els 32 membres de l’OTAN van acordar arribar a un 5% de la despesa del PIB en defensa de cara al 2035.
"Estem construint una Aliança preparada per al risc i les oportunitats que suposen els drons, i estem aprenent lliçons del que passa a Ucraïna. Ells tenen un ecosistema de drons que no es pot comparar. Hem d’acollir-nos a aquesta oportunitat, i sumar-los en aquesta revolució industrial de defensa atlàntica que estem arrencant. Hem de mostrar a Rússia i a qualsevol que miri que la nostra base industrial ja s’està mobilitzant", va afirmar Rutte."Estem construint una aliança preparada per al risc i les oportunitats que suposen els drons, i estem aprenent lliçons del que passa a Ucraïna. Ells tenen un ecosistema de drons sense igual. Hem d’acollir-nos a aquesta oportunitat, i sumar-los en aquesta revolució industrial de defensa atlàntica que estem arrencant. Hem de mostrar a Rússia i a qualsevol que miri que la nostra base industrial ja s’està mobilitzant", ha dit Rutte.
La cimera d’aquest dimecres, no obstant, es preveu tensa. Malgrat els esforços de Rutte i els aliats europeus de mostrar a la Ca-sa Blanca el seu augment de despesa en defensa, Trump va tornar a assenyalar a les xarxes socials diversos països de l’OTAN, com Itàlia, Alemanya, Espanya o el Canadà, per gastar molt menys que els Estats Units en armament.La cimera d’aquest dimecres, no obstant, es preveu tensa. Malgrat els esforços de Rutte i els aliats europeus de mostrar a la Casa Blanca el seu augment de despesa en defensa, Trump ha assenyalat a les xarxes socials en els últims dies diversos països de l’OTAN, com Itàlia, Alemanya, Espanya o el Canadà per gastar molt menys que els EUA en armament.
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