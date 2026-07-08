Le Pen anuncia que serà candidata a l’Elisi malgrat ser condemnada
La dirigent haurà de complir 15 mesos d’inhabilitació i portar braçalet electrònic
Leticia Fuentes
"Els fets són greus", va començar dient la presidenta del Tribunal d’Apel·lació de París abans de llegir la decisió contra Marine Le Pen i el seu partit. No obstant, malgrat la severitat dels magistrats, el tribunal va rebaixar la condemna imposada a la líder de la formació d’extrema dreta Agrupació Nacional: una multa de 100.000 euros, tres anys de presó –un d’ells sota vigilància mitjançant braçalet electrònic– i 15 mesos d’inhabilitació per exercir càrrecs públics. Una pena que li permet presentar-se a les eleccions presidencials previstes per a l’abril del 2027. Hores més tard, la mateixa Le Pen va anunciar la seva intenció de ser candidata a l’Elisi."Els fets són greus", va començar dient la presidenta del Tribunal d’Apel·lació de París abans de llegir la decisió contra Marine Le Pen i el seu partit. No obstant, malgrat la severitat dels magistrats, el tribunal va rebaixar la condemna imposada a la líder de la formació d’extrema dreta Agrupació Nacional: una multa de 100.000 euros, tres anys de presó –un d’ells sota vigilància mitjançant braçal electrònic– i 15 mesos d’inhabilitació per exercir càrrecs públics. Una pena que li permet presentar-se a les eleccions presidencials previstes per a l’abril del 2027. Hores més tard, la mateixa Le Pen va anunciar la seva intenció de ser candidata a l’Elisi.
Era la notícia del dia, o potser, fins i tot, de l’any. Després de 10 anys d’investigació i alguns de procés judicial, els magistrats van confirmar ahir la malversació de fons públics en el cas dels falsos assistents parlamentaris europeus d’Agrupació Nacional, malgrat que el partit va sostenir pràcticament fins al final que no havia comès cap irregularitat.
La decisió del Tribunal d’Apel·lació suavitza la pena imposada a Le Pen i manté intactes les seves opcions de disputar l’Elisi el 2027. En cas que no prosperin nous recursos, es podria convertir en la primera aspirant a la presidència de la República francesa a fer campanya portant un braçalet electrònic.
Condició relegada
Aquesta era una de les principals condicions que la dirigent havia imposat per poder afrontar la carrera presidencial: no portar un mecanisme de rastreig. "No podem fer campanya en aquestes condicions... ¿Potser es pot fer campanya sense sortir a la nit a reunir-se amb els votants en mítings? Aquesta seria una altra manera d’impedir que jo sigui candidata", va afirmar el febrer passat durant una entrevista per a la cadena francesa BFMTV.La decisió del Tribunal d’Apel·lació suavitza la pena imposada a Le Pen i manté intactes les seves opcions de disputar l’Elisi el 2027. En cas de no prosperar nous recursos, podria convertir-se en la primera aspirant a la presidència de la República francesa a fer campanya portant un braçalet electrònic. No obstant, aquesta era una de les principals condicions que la dirigent havia imposat per poder afrontar la carrera presidencial: no portar un mecanisme de rastreig. "No podem fer campanya en aquestes condicions... ¿Potser es pot fer campanya sense sortir a la nit a reunir-se amb els votants en mítings? Aquesta seria una altra manera d’impedir que jo sigui candidata", va justificar el mes de febrer passat durant una entrevista per a la cadena francesa BFMTV.
Le Pen va abandonar el tribunal en silenci i sense fer declaracions per dirigir-se a la seu del partit, on es va portar a terme "una reunió crucial". El seu advocat es va mostrar "parcialment satisfet" amb la decisió judicial a la sortida del tribunal.Le Pen va abandonar el tribunal de la mateixa forma en què va entrar, en silenci i sense donar declaracions a la premsa per dirigir-se a la seu del partit, on es va portar a terme "una reunió crucial". El seu advocat es va mostrar "parcialment satisfet" amb la decisió judicial a la sortida del tribunal. A última hora del dia, la dirigent va trencar el silenci durant una entrevista per a la cadena TF1, en què va canviar d’opinió i va anunciar que serà candidata per a les pròximes eleccions presidencials del 2027, i que portarà al Tribunal de Cassació la decisió del Tribunal d’Apel·lació, com a últim recurs judicial. "No existeix cap escenari en què no pugui ser candidata el 2027", va declarar la líder d’Agrupació Nacional, insistint que "no canviarà d’opinió" sobre això.A última hora del dia, la Marine va trencar el seu silenci en ‘prime time’ durant una entrevista per a la cadena TF1. Hi va canviar d’opinió i va anunciar que serà candidata per a les pròximes eleccions presidencials del 2027, i que portarà al Tribunal de Cassació la decisió del Tribunal d’Apel·lació, com a últim recurs judicial. "Atès que tinc l’opció d’apel·lar davant el Tribunal de Cassació, cosa que no passava necessàriament en els altres casos, i ja que una apel·lació davant d’aquest tribunal suspèn els efectes de la sentència, faré campanya sense polsera electrònica [...] No existeix cap escenari en el qual no pugui ser candidata el 2027", va declarar la líder d’Agrupació Nacional, insistint que "no canviarà d’opinió" sobre això.
El partit, condemnat
Agrupació Nacional va ser condemnada com a entitat jurídica a pagar una multa de dos milions d’euros, dels quals un milió va quedar en suspens i un altre serà confiscat per la justícia.Agrupació Nacional també ha sigut condemnada com a entitat jurídica a pagar una multa de 2 milions d’euros, dels quals un milió va quedar en suspens, i un altre milió quedarà confiscat per la justícia.
La formació ultradretana contemplava tots els escenaris i des de fa mesos el successor de Le Pen, Jordan Bardella, ha ocupat pràcticament tot l’espai polític de l’extrema dreta, i fins i tot ha protagonitzat un polèmic posat robat en una famosa revista del cor juntament amb la jove aristòcrata Maria Carolina de Borbó.
Després d’anunciar que serà candidata a les presidencials, a Le Pen se li va demanar obre el futur de Bardella, que serà el primer ministre si guanyen les eleccions: "Crec que aquest duet polític que formem pot canviar les coses de veritat. Pot representar un nou impuls per al nostre país i transformar la vida quotidiana dels francesos", va sentenciar.El partit contemplava tots els escenaris i des de fa mesos el successor de Le Pen, Jordan Bardella, ha ocupat pràcticament tot l’espai polític de l’extrema dreta, i fins i tot ha protagonitzat un polèmic ‘posat robat’ en una famosa revista del cor juntament amb la jove aristòcrata María Carolina de Borbó. Després d’anunciar que serà candidata a les presidencials, Marine va ser preguntada per Bardella, que serà el primer ministre si guanyen: "Crec que aquesta dupla política que formem pot canviar les coses de veritat. Pot representar un nou impuls per al nostre país i transformar la vida quotidiana dels francesos", va sentenciar.
Per a l’oposició, poc importava la decisió de la justícia i qui sigui el pròxim candidat, ja que "continua sent l’extrema dreta", va afirmar el president dels ecologistes a l’Assemblea Nacional, Cyrielle Chatelain. El mateix van expressar els socialistes, que consideren que no hi ha una preferència entre Marine Le Pen ni Jordan Bardella: "Són les mateixes idees contra les quals cal lluitar passi el que passi, el mateix perill per a la República", van assenyalar
La dreta moderada es mostra més cauta i prefereix no pronunciar-se. El president d’Els Republicans a l’Assemblea Nacional, Laurent Wauquiez, va demanar aquest dimarts no polititzar la decisió judicial.La dreta moderada es mostra més cauta i prefereix no pronunciar-se. El president d’Els Republicans a l’Assemblea Nacional, Laurent Wauquiez,va demanar aquest dimarts no polititzar la decisió judicial.
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