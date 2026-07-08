El líder dels EUA recupera les amenaces a Groenlàndia: "Hauria de ser nostra"
El president nord-americà assegura que la guerra entre Ucraïna i Rússia "acabarà aviat" durant una trobada bilateral amb Erdogan
Adrià Rocha Cutiller
El president dels EUA, Donald Trump, només va necessitar uns minuts després de la seva arribada a Turquia per incendiar una cimera de l’OTAN que ja es preveia tensa. Just després d’una reunió bilateral amb el president turc, Recep Tayyip Erdogan, Trump va tornar a un dels seus temes recurrents: el seu desig d’annexionar-se Groenlàndia.La tranquil·litat ha durat poc. El president dels EUA, Donald Trump, només ha necessitat uns minuts després de la seva arribada a Turquia per incendiar una cimera de l’OTAN que ja es preveia tensa. Just després d’una reunió bilateral amb el president turc, Recep Tayyip Erdogan, el multimilionari ha tornat a un dels seus temes recurrents: el seu desig d’annexionar-se Groenlàndia.
"Hauria de ser nostra, no de Dinamarca. I això és el que ha danyat la meva relació amb l’OTAN, perquè Groenlàndia no li serveix de res a Dinamarca. Dinamarca no gasta gens de diners a ajudar els groenlandesos, però aquest territori és molt important per als Estats Units. Està envoltat de vaixells xinesos i russos, i això no ho podem permetre. ¿Ho poden creure? No accepten la nostra petició, i això amb tots els diners que ens gastem per ajudar-los per fer front a Rússia. No hem de gastar diners. Podem retirar tots els nostres soldats d’Europa", va afirmar Trump en una roda de premsa conjunta amb Erdogan.
El líder dels EUA va repetir alguns dels seus temes habituals: la "insolidaritat" europea amb la seva despesa militar, la "covardia" dels aliats europeus per negar-se a ajudar a reobrir l’estret d’Ormuz, "del qual Itàlia aconsegueix gran part del seu petroli, però a nosaltres ens és igual, perquè tenim les reserves més grans del món", i fins i tot la seva bona sintonia personal amb Erdogan.En aquesta declaració a la premsa, Trump ha repetit alguns dels seus temes habituals: la "insolidaritat" europea amb la seva despesa militar, la "covardia" dels aliats europeus per negar-se a ajudar a reobrir l’estret d’Ormuz, "del qual Itàlia aconsegueix gran part del seu petroli, però a nosaltres ens és igual, perquè tenim les reserves més grans del món", i fins i tot la seva bona sintonia personal amb Erdogan.
Final del conflicte
"Si no fos per ell, no hauria vingut. No hauria assistit a aquesta cimera si s’hagués organitzat en un altre país", va declarar. Ahir a la nit, tots els caps d’Estat i de govern de l’OTAN van assistir a un sopar oficial al palau presidencial turc, a Ankara. La cimera de l’Aliança Atlàntica començarà aquest matí.
En la conversa amb Erdogan, els dos presidents també van parlar de la guerra entre Ucraïna i Rússia, i els contactes telefònics que Trump va tenir amb el president rus, Vladímir Putin, i l’ucraïnès, Volodímir Zelenski. Zelenski està també a Ankara per a la cimera.En la conversa amb Erdogan, els dos presidents també han parlat de la guerra entre Ucraïna i Rússia, i els contactes telefòniques que Trump ha tingut tant amb el president rus, Vladímir Putin, com amb l’ucraïnès, Volodímir Zelenski, en els últims dies. Zelenski, de fet, està també a Ankara per a la cimera de l’OTAN.
"Vam tenir molt bones xerrades, amb tots dos. Sembla de veritat que tots dos volen arribar a un acord. Aconseguirem que la guerra acabi aviat, i ho farem amb l’ajuda de Turquia", va dir Trump."Vam tenir molt bones xerrades, amb tots dos. Sembla de veritat que tots dos volen arribar a un acord. Aconseguirem que la guerra acabi aviat, i ho farem amb l’ajuda de Turquia", ha declarat Trump.
Erdogan, en el passat, ha fet de mediador entre Kíiv i Moscou, i fa just un any Rússia i Ucraïna van celebrar les seves últimes negociacions directes a Istanbul. Aquestes xerrades, no obstant, van servir per demostrar l’enorme distància que encara hi ha entre tots dos països per arribar a un acord que acabi amb la guerra al país eslau. "S’està cobrant entre 25.000 i 30.000 vides al mes. Això és inacceptable", va declarar ahir Trump.Erdogan, en el passat, ha realitzat de mediador entre Kíiv i Moscou, i fa just un any Rússia i Ucraïna van celebrar les seves últimes negociacions directes a Istanbul. Aquestes xerrades, no obstant, van servir per demostrar l’enorme distància que encara existeix entre els dos països per arribar a un acord que acabi amb la guerra al país eslau. "S’està cobrant entre 25.000 i 30.000 vides al mes. Això és inacceptable", ha dit Trump aquest dimarts.
S’espera que el líder nord-americà es reuneixi amb Zelenski avui, una vegada hagi acabat l’acte central de la cimera. Trump també té previst veure’s amb el president interí sirià, Ahmed al-Sharaa, que serà present als marges de les reunions de l’Aliança Atlàntica.S’espera que el nord-americà es reuneixi amb Zelenski aquest dimecres, una vegada hagi acabat l’acte central de la cimera. Llavors, Trump també té previst veure’s amb el president interí sirià, Ahmed al Sharaa, que serà present als marges de les reunions de l’Aliança Atlàntica.
"Per a nosaltres és molt important estar tots junts, en un mateix lloc. Vull expressar com d’important és per a nosaltres la visita del meu amic Trump", va dir Erdogan. Turquia espera "una decisió després de la cimera respecte a la venda de caces F-35 a Ankara"."Per a nosaltres és molt important estar tots junts, en un mateix lloc. Vull expressar com d’important és per a nosaltres la visita del meu amic Trump", ha dit Erdogan, que ha assegurat que Turquia espera "una decisió després de la cimera respecte a la venda de caces F-35 a Ankara".
Fa anys que Erdogan demana la venda d’aquests avions d’última generació, però el Congrés nord-americà té bloquejat aquest acord a l’haver posat Turquia sota les sancions CAATSA per comprar el sistema antiaeri de defensa S-400.Fa anys que Erdogan demana la venda d’aquests avions d’última generació, però el Congrés nord-americà té bloquejat aquest acord a l’haver posat Turquia sota les sancions CAATSA per haver comprat el sistema antiaeri de defensa S-400.
Trump, en un primer moment, va assegurar que parlarien dels F-35, i que "segurament pugui sortir alguna cosa positiva de la reunió". Més tard es va llançar a l’arena: "Eliminarem aquestes sancions. Turquia és un gran aliat i la nostra relació està en el seu millor moment. No volem sancionar els nostres amics", va dir Trump. Al costat seu, un Erdogan somrient i gairebé sorprès va aixecar el polze cap amunt.Trump, en un primer moment, ha assegurat que parlarien dels F-35, i que "segurament pugui sortir una cosa positiva de la reunió". Més tard, davant la pregunta d’un periodista turc, s’ha llançat a l’arena: "Eliminarem aquestes sancions. Turquia és un gran aliat, i la nostra relació està en el seu millor moment. No volem sancionar els nostres amics", ha dit Trump. Al costat seu, un Erdogan somrient i gairebé sorprès a aixecar el polze cap amunt.
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