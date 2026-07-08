Cimera d’Ankara
L’OTAN es compromet ajudar Ucraïna amb 70.000 milions d’euros en assistència militar
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Beatriz Ríos
Bruselas
L’OTAN s’ha compromès aquest dimecres a donar a Ucraïna equipament militar, assistència i formació per valor de 70.000 milions d’euros aquest any i una xifra similar el que ve, per garantir que la defensa de l’Exèrcit ucraïnès pugui fer front als atacs de Rússia.
«Mentre Rússia continua la seva guerra, continuarem assegurant-nos que Ucraïna té el que necessita», ha dit el secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, durant una roda de premsa després de la cimera d’Ankara (Turquia). «A mesura que Ucraïna canvia la dinàmica en el camp de batalla, el nostre suport ha de continuar», ha insistit l’holandès.
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