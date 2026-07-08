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El Pequeño Nicolás es deslliurarà de la presó si no delinqueix en quatre anys

L’Audiència de Madrid aposta per la seva bona conducta, però el condemna a pagar 1.800 euros

El Pequeño Nicolás es deslliurarà de la presó si no delinqueix en quatre anys

El Pequeño Nicolás es deslliurarà de la presó si no delinqueix en quatre anys / David Zorrakino - Europa Press

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Juan José Fernández

Madrid

Haver accedit il·legalment a bases de dades policials no li costarà dos anys de presó a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, més conegut com a Pequeño Nicolás. L’Audiència Provincial de Madrid li va concedir ahir un intercanvi: deslliurar-se de la presó a canvi que no torni a cometre delictes des d’ara fins al 2030.Haver accedit il·legalment a bases de dades policials no li costarà dos anys de presó a Francisco Javier Gómez Iglesias, més conegut com el "Pequeño Nicolás". L’Audiència Provincial de Madrid li ha concedit un intercanvi: deslliurar-se de la presó a canvi que no torni a cometre delictes des d’ara fins al 2030.

La Secció Segona de l’audiència madrilenya va acordar que procedeix "concedir el benefici de la suspensió de condemna de les penes privatives de llibertat", si bé castiga el jove simulador a pagar una multa de 1.800 euros. Si no la paga, ni tampoc compleix la condició de no delinquir en els pròxims quatre anys, l’Audiència Provincial revocarà la seva decisió i s’activarà el mandat d’entrada a la presó, adverteix en una interlocutòria a la qual ha tingut accés EL PERIÓDICO.La Secció Segona de l’audiència madrilenya, integrat pels jutges Francisco Manuel Bruñén, com a ponent, i Valentín Javier Sanz i Gemma Gallego, ha acordat que procedeix "concedir el benefici de la suspensió de condemna de les penes privatives de llibertat", si bé castiguen el jove simulador a pagar una multa de 1.800 euros. Si no la paga, ni tampoc compleix la condició de no delinquir en els pròxims quatre anys, l’Audiència Provincial revocarà la seva decisió i s’activarà el mandat d’entrada a la presó, adverteix en una interlocutòria a què ha tingut accés EL PERIÓDICO.

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Gómez Iglesias va ser condemnat, en sentència modificada pel Tribunal Suprem el 26 de març, a dos anys de presó com a autor d’un delicte de suborn actiu i com a inductor perquè un funcionari públic cometés un delicte de revelació de secrets. Gómez Iglesias havia sigut condemnat, en sentència modificada pel Tribunal Suprem el 26 de març, a dos anys de presó com a autor d’un delicte de suborn actiu i com a inductor perquè un funcionari públic cometés un delicte de revelació de secrets.

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