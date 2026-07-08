El populista Farage dimiteix com a diputat per buscar la reelecció
El líder ultra denuncia una campanya contra ell després de saber-se que no va incloure unes donacions en la seva declaració patrimonial
Lucas Font
El líder del partit ultra Reform UK, Nigel Farage, va anunciar ahir la seva dimissió com a diputat del Parlament britànic després de les informacions que apunten que va rebre donacions milionàries i no les va incloure en la declaració de patrimoni quan va accedir al seu escó el 2024. Amb aquesta renúncia, el líder populista forçarà unes eleccions anticipades a la seva circumscripció, Clacton, on pretén tornar-se a presentar per rebre el suport dels votants i posar fi al que considera una campanya dels poders establerts contra ell.El líder del partit ultra Reform UK, Nigel Farage, ha anunciat aquest dimarts la seva dimissió com a diputat del Parlament britànic per iniciar una maniobra que pretén reforçar la seva figura entre l’electorat després de les informacions que apunten que va rebre donacions milionàries i que no les va incloure en la seva declaració de patrimoni quan va accedir al seu escó el 2024. Amb la seva renúncia, el líder populista forçarà unes eleccions anticipades en la seva circumscripció, Clacton, on pretén tornar a presentar-se per rebre el suport dels votants i posar fi al que considera una campanya dels poders establerts per acabar amb ell.
El nom de Farage ha ocupat les portades dels principals diaris britànics en els últims dies després de conèixer-se que va rebre abundants donacions de George Cottrell, un jove inversor de família aristocràtica que va ser empresonat el 2017 als EUA per frau electrònic. Cottrell va proporcionar seguretat privada, treballadors i immobles a Farage, però el líder populista va evitar incloure aquestes donacions en la seva declaració patrimonial quan va prendre possessió del seu escó al Parlament. Tampoc va declarar una donació de cinc milions de lliures (uns 5,8 milions d’euros) en criptomonedes que va rebre de part del multimilionari ChristopherHarborn El nom de Farage ha ocupat les portades dels principals diaris britànics en els últims dies després de conèixer-se que va rebre abundants donacions de George Cottrell, un jove inversor de família aristocràtica que va ser empresonat el 2017 als Estats Units per frau electrònic. Cottrell va proporcionar seguretat privada, treballadors i immobles a Farage, però el líder populista va evitar incloure aquestes donacions en la seva declaració patrimonial quan va prendre possessió del seu escó al Parlament. Tampoc va declarar una donació de cinc milions de lliures (uns 5,8 milions d’euros) en criptomonedes que va rebre de part del multimilionari Christopher Harborne. Harborn.
Farage va insistir que aquests donatius els va rebre a títol personal i que no estava obligat a declarar-los. El líder populista es va presentar com a víctima i va assenyalar que la suposada campanya contra ell respon a l’èxit de la seva formació en les recents eleccions locals i regionals.
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