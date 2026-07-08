El president d’Aragó insta Illa i el MNAC a tornar les obres de Sixena
Azcón recalca que les responsabilitats penals de no executar la sentència del Suprem "són personals" i demana "més col·laboració"
G. B. / J. R.
El president del Govern d’Aragó, Jorge Azcón, va instar ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) a executar la sentència del Tribunal Suprem que obliga a tornar les pintures de Sixena a Aragó. Azcón considera que no hi ha "dubtes" ni sobre la propietat de les obres ni sobre la viabilitat de traslladar-les al monestir de Vilanova de Sixena, d’on van ser arrencades el 1936 per protegir-les.
"Recomanaria a qui hagi de prendre la decisió que executi la sentència com diu el jutge. Altrament, hi pot haver problemes que qualsevol entén: hi pot haver derivades de responsabilitat penal que no desitjo a cap responsable d’una comunitat autònoma", va sentenciar Azcón. I va rematar: "Aconsello encaridament que la seva actitud sigui de més col·laboració que la que veiem en el dia d’avui; els debats polítics són els que són, les responsabilitats penals són personals".
En un diàleg obert amb el director general de Continguts de Prensa Ibérica i president del Comitè Editorial d’EL PERIÓDICO, Albert Sáez, Azcón va explicar que la seva relació amb Illa va començar millor del que ha continuat a compte d’aquesta qüestió. El maig del 2025, quan el president de la Generalitat va visitar Saragossa per participar en un esmorzar informatiu de Prensa Ibérica, Azcón el va convidar a prendre un cafè i van parlar principalment de Sixena, pocs dies abans que es conegués la sentència. Llavors, va explicar el dirigent popular, Illa li va dir que col·laboraria per fer complir el dictamen. "Em va dir una cosa i està fent el contrari", va lamentar.
El president mai ha dit públicament que no acatarà la resolució judicial, però el MNAC i la majoria de partits del Parlament han posat el focus en els riscos tècnics del trasllat.
Els perills del trasllat
Preguntat per la directora d’EL PERIÓDICO, Gemma Martínez, per la visió d’experts que veuen perillós el trasllat, Azcón va respondre que no hi ha espai per al dubte. "En democràcia les sentències cal complir-les. Aquesta no dirimeix ni sobre la propietat ni sobre si és factible o no executar-la. És possible", va dir.
Amb tot, el president d’Aragó es va mostrar "convençut" que el MNAC farà el trasllat amb la "màxima seguretat i cura" i va assegurar que estarà encantat de tornar a prendre un cafè amb Illa. "No s’haurà assabentat que he vingut; si no, m’hauria trucat", va dir fent broma el dirigent popular, que va posar en valor la col·laboració entre Catalunya i Aragó. Una relació que, va assenyalar, va des del vincle logístic a través del port de Barcelona fins a la cooperació institucional per millorar la vida dels ciutadans. "No només estem condemnats a entendre’ns, sinó que la col·laboració més gran que existeixi farà que els nostres ciutadans visquin millor", va defensar.
Azcón manté, a més, una estreta relació personal amb Catalunya. De fet, ha explicat amb humor que, quan no aconsegueix dormir, no compta ovelles, sinó que pensa en edificis. I molts d’aquests edificis són a Salou, on estiueja des de fa 50 anys. La seva següent cita a Catalunya, no obstant, podria tenir lloc a uns quants quilòmetres d’allà, al monestir de Poblet. El president aragonès va explicar que Illa el va convidar a una reunió amb el Patronat de la Fundació del monestir, on reposen les restes dels reis de la Corona d’Aragó. La cita encara no té data, però Azcón va assegurar que està "encantat" de poder reivindicar les arrels compartides dels dos territoris.
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