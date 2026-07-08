Reoberta la causa contra 3 mossos que van ajudar a fugir Puigdemont
J. G. Albalat
L’Audiència de Barcelona ha ordenat la reobertura del cas contra tres agents dels Mossos d’Esquadra acusats d’ajudar l’expresident Carles Puigdemont el 8 d’agost del 2024, quan va participar en un acte convocat a l’Arc de Triomf de Barcelona i, posteriorment, va desaparèixer i va tornar a travessar la frontera francesa. La jutge María Antonia Coscollola va arxivar la causa a finals d’abril al considerar que els agents no havien comès cap delicte. Ara, el tribunal de la Secció Setena ha ordenat que el procés judicial continuï, a l’admetre els recursos presentats per la fiscalia i per l’acusació popular exercida per Hazte Oír i Vox.L’Audiència de Barcelona ha ordenat la reobertura del cas contra tres agents dels Mossos d’Esquadra acusats d’ajudar l’expresident Carles Puigdemont el 8 d’agost del 2024, quan va participar durant uns minuts en un acte convocat a l’Arc de Triomf de Barcelona i, posteriorment, va desaparèixer i va tornar a travessar la frontera francesa. La jutge María Antonia Coscollola, que instruïa el cas, va arxivar la causa a finals d’abril al considerar que els agents no havien comès cap delicte. Ara, no obstant, el tribunal de la Secció Setena ha ordenat que el procés judicial continuï, a l’admetre els recursos presentats per la Fiscalia i per l’acusació popular exercida per Hazte Oír i Vox.
Els magistrats afirmen que, si la instrucció ja ha finalitzat, s’ha d’enviar el cas a judici. El tribunal comparteix l’opinió de la fiscalia que hi ha indicis que els tres agents podrien haver comès el delicte d’omissió del deure de perseguir delictes, que comporta una pena d’inhabilitació, tot i que descarta la desobediència, la denegació d’auxili i l’encobriment. Puigdemont estava llavors en recerca i captura per ordre del Tribunal Suprem pel procés i el referèndum de l’1-O.Els magistrats afirmen que, si la instrucció ja ha finalitzat, s’ha de procedir a enviar el cas a judici. El tribunal comparteix l’opinió de la Fiscalia que existeixen indicis que els tres agents podrien haver comès el delicte d’omissió del deure de perseguir delictes, que comporta una pena d’inhabilitació, tot i que descarta la desobediència, la denegació d’auxili i l’encobriment. Puigdemont estava llavors en recerca i captura per ordre del Tribunal Suprem pel procés i el referèndum unilateral de l’1-O.
Per a l’Audiència de Barcelona, la presència dels tres agents imputats al passeig de Lluís Companys de Barcelona "no era un fet merament casual". Al principi, s’havia anunciat que l’expresident podria participar en el ple d’investidura de Salvador Illa, que se celebrava aquell dia. No obstant, Puigdemont no va arribar a trepitjar elParlament per a l’Audiència de Barcelona, la presència dels tres agents imputats al passeig de Lluís Companys de Barcelona, al lloc on se celebrava l’acte, "no era merament casual". Al principi, s’havia anunciat que l’expresident podria participar en el ple d’investidura de Salvador Illa, que se celebrava aquell dia. No obstant, Puigdemont no va arribar a trepitjar el Parlament. Parlament. El tribunal destaca en la seva interlocutòria que els informes dels Mossos, les fotografies i els vídeos mostren els tres mossos "envoltant" Puigdemont, "a molt curta distància d’ell", i fins i tot "van arribar a agafar-lo del braç en algun moment". Els agents van adoptar una posició anomenada "encapsulament", un mètode propi del "servei de protecció de personalitats".El tribunal destaca en la seva interlocutòria que els informes elaborats per la Divisió Interna dels Mossos, les fotografies i els vídeos mostren als tres mossos "envoltant" Puigdemont, "a molt curta distància d’ell", fins i tot "arribant a agafar-lo del braç en algun moment", per ajudar-lo a avançar entre una aglomeració de persones. Els agents van adoptar una posició que tècnicament es denomina "encapsulament", un mètode propi del "servei de protecció de personalitats".
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