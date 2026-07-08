Zapatero demana que s’aturi la inspecció d’Hisenda sobre les seves joies
J. J. F.
Si una determinada conducta és susceptible de ser delicte i aquesta conducta està sent investigada en una instrucció judicial penal, qualsevol altra investigació en marxa s’ha de suspendre mentre no es resolgui la indagació penal. A aquesta situació se li diu "prejudicialitat penal", i és la base per la qual els advocats de l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero van demanar ahir que s’aturi la investigació anunciada per Hisenda sobre les joies de la seva propietat que va trobar la Policia en una caixa forta.
La paraula prejudicialitat, la clau d’aquest moviment de la defensa de Zapatero, apareix citada 15 vegades en un recurs de 13 pàgines. La defensa de Zapatero ha dirigit dos escrits, un a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) i un altre al Jutjat d’Instrucció 2 –o plaça– de l’Audiència Nacional, el titular del qual és el magistrat Ismael Moreno.
Decisió "unilateral"
En el prec remès al jutge es remarca, en majúscules i en negreta, que "l’AEAT és plenament conscient que ha iniciat un procediment inspector que és de tot punt improcedent". La defensa de Zapatero afirma que la inspecció sobre ell i la seva dona, Sonsoles Espinosa, és una decisió presa per l’AEAT "unilateralment i capritxosament". Segons els escrits, a què ha tingut accés aquest diari, la inspecció fiscal s’ha de declarar nul·la.
Als inspectors de la Delegació d’Hisenda a Madrid, un dels escrits de Zapatero els recorda que Moreno investiga la possible rellevància penal de suposats delictes contra la hisenda pública i de contraban per les joies. I argumenta que la inspecció col·loca Zapatero "en una alternativa constitucionalment diabòlica, ja que col·laborar activament amb l’AEAT pot ser utilitzat en contra seu en el procés penal o, en el cas contrari, pot exposar-se a retrets administratius".
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