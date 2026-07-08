Zelenski demana a l’OTAN més suport per reforçar la seva defensa aèria
Beatriz Ríos
Ucraïna necessita munició per als sistemes Patriot per fer front a l’onada d’atacs russos i això és el que el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va demanar als aliats ahir des d’Ankara, on es reuneixen els líders de l’OTAN per a una cimera en la qual s’espera que l’organització anunciï més suport militar al país.Ucraïna necessita munició per als sistemes Patriot per fer front a l’onada d’atacs russos i això és el que el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha demanat als aliats aquest dimarts des d’Ankara, on es reuneixen els líders de l’OTAN per a una cimera en la qual s’espera que l’organització anunciï més recolzament militar al país.
"L’important avui és trobar la manera d’aconseguir, com més ràpid millor, la màxima quantitat possible de míssils per als sistemes Patriot", va dir Zelenski en una declaració junt amb el secretari general de l’OTAN, Mark Rutte. Zelenski va reconèixer els avenços del seu Exèrcit al camp de batalla, però va insistir en la importància dels sistemes de defensa aèria per defensar els seus soldats i la població."L’important avui és trobar la manera d’aconseguir el més gran possible de míssils per als sistemes Patriot", ha dit el president en una declaració amb el secretari general de l’OTAN, Mark Rutte. Zelenski ha reconegut els avenços del seu Exèrcit al camp de batalla, però ha insistit en la importància dels sistemes de defensa aèria per defensar els seus soldats i la població.
"Quan parlem de defensa aèria la necessitem per als civils, però també per al nostre Exèrcit. Les necessitem per defensar-los", va dir Zelenski. El president va assegurar que "noten" la debilitat de Rússia, però no n’hi ha prou. "Necessitem més pressió, més defensa antimíssils i més sancions contra Rússia", va insistir."Quan parlem de defensa, quan parlem de defensa aèria, la necessitem per als civils, però també per al nostre Exèrcit. Les necessitem per defensar-los", ha dit Zelenski. El president ha assegurat que "noten" la debilitat de Rússia, però no és suficient. "Necessitem més pressió, més defensa antimíssils i més sancions contra Rússia", ha insistit.
El camp de batalla
Els míssils Patriot són míssils de defensa terra-aire. El president també va demanar interceptors PAC-3, que destrueixen míssils balístics. Gran part d’aquesta munició es fabrica als EUA. Ucraïna hi té accés gràcies al finançament europeu a través del programa PURL de compra als Estats Units. Zelenski vol convèncer Donald Trump que transfereixi les llicències perquè es puguin fabricar a Europa.Els míssils Patriots són míssils de defensa terra-aire. El president també ha demanat interceptors PAC-3, que destrueixen míssils balístics. Bona part d’aquesta munició es fabrica als Estats Units. En gran mesura, Ucraïna hi té accés gràcies al finançament dels europeus a través del programa PURL de compra als Estats Units. Zelenski vol convèncer el president dels Estats Units, Donald Trump, que transfereixi les llicències perquè puguin fabricar-se a Europa.
Rutte va destacar la posició de força d’Ucraïna al camp de batalla i les pèrdues russes. "El que hem vist en els últims mesos és que ho esteu fent genial. Heu aconseguit atacar la infraestructura energètica russa, la infraestructura de defensa en la profunditat de Rússia", va dir el secretari general de l’OTAN.
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