El Govern inclou la desgravació d’hipoteques en el decret d’habitatge
El text, que no està tancat, recull algunes de les exigències de Junts per votar a favor de la pròrroga dels contractes del lloguer
Ana Cabanillas
El Govern manté obertes les negociacions per elaborar un decret d’habitatge que tingui assegurada la majoria parlamentària, i estudia com incloure-hi les condicions que Junts va exigir per votar a favor de la pròrroga dels contractes de lloguer. El paquet de mesures, segons avancen fonts coneixedores, contempla aquesta mateixa pròrroga, a més de la regulació del lloguer de temporada o la pujada de l’IVA a pisos turístics, però també preveu incloure-hi la desgravació en l’IRPF d’aquelles hipoteques destinades a primera vivenda, una de les principals peticions del partit de Carles Puigdemont. Aquesta mesura va estar vigent durant dècades a Espanya, amb governs de diferent signe, fins que el de Mariano Rajoy la va suprimir l’estiu del 2012.El Govern manté obertes les negociacions per elaborar un decret de vivenda que tingui assegurada la seva majoria parlamentària, i estudia com incloure les condicions que Junts va exigir per votar a favor de la pròrroga dels contractes de lloguer. El paquet de mesures, segons avancen fonts coneixedores, contempla aquesta mateixa pròrroga, a més de la regulació del lloguer de temporada o la pujada de l’IVA a pisos turístics, però també preveu incloure la desgravació en l’IRPF d’aquelles hipoteques destinades a primera vivenda, una de les principals peticions del partit de Carles Puigdemont. Aquesta mesura va ser vigent durant dècades a Espanya, amb governs de diferent signe, fins que el Govern de Mariano Rajoy la va suprimir l’estiu del 2012, en plena crisi econòmica.
L’Executiu preveu recuperar aquesta iniciativa, segons fonts pròximes a la negociació, on participen el PSOE, Sumar i la resta de socis parlamentaris, que aquests dies fan arribar les seves propostes al Govern. Des de Junts neguen que hi hagi una negociació en marxa, en la tònica que manté des que van anunciar la seva ruptura, però aquestes mateixes fonts confirmen que els postconvergents han traslladat les seves exigències per escrit.
El plantejament és que, a partir de l’entrada en vigor del nou decret, els que firmin una hipoteca per a l’habitatge habitual puguin desgravar-la en l’IRPF. Fins al 2013 va estar vigent aquesta deducció, que contemplava deduir el 15% del cost de la hipoteca –capital més interessos– i despeses relacionades, amb un límit màxim de 9.040 euros anuals, cosa que suposava un estalvi d’aproximadament 1.356 euros anuals en l’IRPF. L’esperit seria similar, tot i que les forquilles canviaran i està en debat fixar un límit en el nombre d’habitatges en propietat perquè els compradors puguin acollir-se a aquest benefici fiscal. Aquest assumpte s’haurà de resoldre en les pròximes setmanes, amb la idea d’aprovar el text en Consell de Ministres aquest mes.El plantejament és que a partir de l’entrada en vigor del nou decret, els que firmin una hipoteca per a la vivenda habitual puguin desgravar-la en l’IRPF. Fins a l’any 2013 va ser vigent aquesta deducció, que es va mantenir sota governs del PSOE i PP, i que contemplava la possibilitat de deduir el 15% del cost de la hipoteca –capital més interessos– i despeses relacionades, amb un límit màxim de 9.040 euros anuals, cosa que suposava un estalvi d’entorn 1.356 anuals en la declaració de l’IRPF. L’esperit seria similar, tot i que les forquilles canviaran i està en debat la possibilitat de fixar un límit en el nombre de vivendes en propietat perquè els compradors puguin acollir-se a aquest benefici fiscal. Un assumpte que s’haurà de resoldre en les pròximes setmanes, amb la idea d’aprovar el text en Consell de Ministres aquest mes de juliol.
Actualment no hi ha text definitiu, tot i que la setmana passada el PSOE i Sumar van partir d’un primer esborrany sotmès des de llavors a incorporacions i revisions contínues, intentant donar cabuda a les peticions de la resta de grups. Hi ha especial interès a acontentar Junts, que a l’abril va tombar la pròrroga de contractes de lloguer plantejant condicions. I és per això que aquest text, que encara no està tancat, contempla algunes de les seves principals exigències.En el dia d’avui no hi ha text definitiu del decret, tot i que la setmana passada PSOE i Sumar van partir d’aleshores a incorporacions i revisions contínues, provant de donar cabuda a les peticions de la resta de grups. Hi ha especial interès a acontentar Junts, que a l’abril va tombar la pròrroga de contractes de lloguer plantejant una sèrie de condicions. I és per això que aquest text, que encara no està tancat, ja contempla algunes de les seves principals exigències.
Arrendaments
A més de la desgravació d’hipoteques, els de Puigdemont també exigien la desgravació del lloguer, tant a inquilins com a petits propietaris. I tot i que en el Govern assumeixen que aquesta mesura estarà inclosa en el decret d’una manera o una altra, la fórmula sobre com aplicar-lo està en discussió. El primer debat serà qui es considera petit propietari. Aquest debat es va abordar fa uns mesos, quan l’Executiu va negociar amb el PNB per intentar salvar l’escut social que incloïa un escut antidesnonaments, acordant donar aquesta consideració als que tinguessin un o dos habitatges.A més de la desgravació d’hipoteques, els de Puigdemont també exigien la desgravació del lloguer, tant a inquilins com a petits propietaris. I tot i que en el Govern assumeixen que aquesta mesura estarà inclosa al decret d’una manera o una altra, la fórmula sobre com aplicar-lo també està en discussió. El primer debat serà a qui es considera petit propietari. Aquest debat es va abordar fa uns mesos, quan l’Executiu va negociar amb el PNB per intentar salvar l’escut social que incloïa un escut antidesnonaments, acordant donar aquesta consideració als qui tinguessin una o dues vivendes.
No és l’únic element en debat entorn de la desgravació dels lloguers. El Govern estudia si plantejar diferents franges de desgravació a propietaris en funció del preu d’arrendament fixat, amb la referència de l’índex de preus fixat pel Ministeri d’Habitatge. Una fórmula que buscaria incentivar la baixada de rendes de lloguer, al permetre més benefici fiscal als que fixin rendes per sota de preus d’aquest índex i reduir-lo substancialment si els preus superessin els establerts.No és l’únic element en debat entorn de la desgravació dels lloguers. El Govern estudia aquests dies si plantejar diferents franges de desgravació a propietaris en funció del preu d’arrendament fixat, amb la referència de l’índex de preus fixat pel Ministeri d’Habitatge. Una fórmula que buscaria incentivar la baixada de rendes de lloguer, al permetre més benefici fiscal als qui fixin rendes per sota de preus dest’índex, i reduir-lo substancialment en cas que els preus superessin les establerts.
Una altra de les propostes de Junts que es veurà reflectida al text és que els de més de 65 anys que visquin en una residència i venguin el seu habitatge per costejar les despeses no hagin de pagar l’IRPF corresponent. El partit de Puigdemont també ha reclamat incentius a la construcció i la rehabilitació d’habitatge, en un paquet de mesures que la portaveu, Miriam Nogueras, va posar com a condició per aprovar-lo.
La vocació és tirar el decret endavant amb el suport de Junts i malgrat la complicada aritmètica parlamentària, després que Podem hagi avançat que el rebutjarà si inclou incentius fiscals a propietaris. El partit exigia trossejar el paquet de mesures per dividir el text en mesures fiscals i en la pròrroga de lloguers i resta de propostes d’habitatge.La vocació, tant per part de Junts com del Govern, és tirar el decret endavant amb el recolzament de Junts i malgrat la complicada aritmètica parlamentària, després que Podem hagi avançat que rebutjarà el decret en cas d’incloure incentius fiscals a propietaris. El partit exigia trossejar el paquet de mesures per dividir el text en mesures fiscals, d’una banda, i en la pròrroga de lloguers i resta de propostes de vivenda, de l’altra. A l’Executiu descarten atendre aquesta petició i avancen que totes les propostes aniran en un únic decret.A l’Executiu descarten atendre aquesta petició i avancen que totes les propostes aniran en un únic decret. Rebaixen a més l’envit dels morats, que té quatre diputats, i es mostren confiats a poder armar una majoria alternativa amb PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNB, BNG, Compromís i Coalició Canària (175), assumint el vot en contra del PP, Vox i UPN (171 diputats), cosa que llançaria més ‘sís’ que ‘nos’ en cas d’abstenció de Podem.
Subscriu-te per seguir llegint
- Lucía, 27 anys, vivint en una vila gallega de 9 habitants: 'Per a mi, la compra del mes ronda els 50 euros, perquè entre l'hort i la recol·lecció gasto molt poc
- Nou incendi a Navarcles mobilitza 23 dotacions terrestres i 3 aèries
- Carlos Llull, tècnic de climatització: 'Quan algú et digui 'apaga l'aire condicionat, que consumeix moltíssim', recorda que...
- Sis persones ateses en un incendi en un càmping de Berga
- La Federació rebutja la petició de 165 clubs perquè el petit Luca, amb una mutació genètica, pugui jugar amb nens més petits
- Els Andic ja han pagat a l'Agència Tributària de Catalunya els impostos corresponents a l'herència del fundador de Mango
- Diferències entre deshidratació, esgotament i cop de calor: així pots identificar-los
- Onze setmanes sense classes, calor extrema i pantalles: «L’oci dels nens a l’estiu és cada vegada més tòxic»