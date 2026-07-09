El Govern ofereix a Junts canvis en el finançament i li demana el seu suport
El partit de Puigdemont insisteix que només avalarà una proposta que passi per un concert econòmic similar al del País Basc o Navarra
Quim Bertomeu
El Govern va oferir formalment ahir a Junts introduir canvis en la proposta de finançament autonòmic que es votarà a la tardor al Congrés. El nou sistema de repartiment de recursos entre les autonomies ja està dissenyat, però no té els vots assegurats a la Cambra baixa, ni tan sols en la primera votació d’admissió a tràmit de la llei. Junts manté el seu rebuig a la proposta i els seus escons són decisius. Això explica l’oferta que va llançar l’Executiu català al partit de Carles Puigdemont.
L’escena es va viure al Parlament durant la sessió de control al Govern. El diputat de Junts Antoni Castellà va utilitzar la seva intervenció per tornar a criticar amb duresa la proposta de nou finançament. El seu argument és que no serveix per combatre el dèficit fiscal de Catalunya, que va xifrar en 22.000 milions d’euros anuals, un número avalat pel mateix Executiu: "¿Per què han renunciat als 22.000 milions d’euros que cada any se’n van de Catalunya i no tornen?". La contraproposta de Junts és que el Congrés validi un concert econòmic per a Catalunya com el que tenen a Euskadi i Navarra.
En el torn de rèplica, la consellera d’Economia, Alícia Romero, va descartar que el concert econòmic sigui una proposta viable. "No hi ha majories", va recordar. Ni el PP ni el PSOE s’han mostrat mai partidaris d’aplicar el model basc a Catalunya. És en aquest punt que Romero va demanar als postconvergents que avalin la proposta de finançament que hi ha sobre la taula, que aportarà 4.700 milions d’euros addicionals a Catalunya i servirà per "ajustar" el dèficit fiscal.
Permetre la tramitació
La petició del Govern és que Junts no tombi el finançament al Congrés a la primera –en la votació d’admissió a tràmit– i que almenys permeti que la llei es pugui tramitar i s’hi puguin introduir millores. "Permetin la tramitació i, en la tramitació, negociem i millorem [la proposta], però no perdem l’oportunitat que tenim en aquests moments de comptar amb un nou model de finançament que ajusta el dèficit fiscal", va demanar Romero.
¿Quines millores podrien satisfer Junts? La pregunta no té, ara per ara, resposta, tenint en compte com d’allunyades estan les posicions. Romero va enumerar algunes de les novetats de la proposta que hi ha sobre la taula. Va recordar que, a part dels 4.700 milions d’euros extres, elimina el sistema d’avançaments i liquidacions i té previst donar "més capacitat normativa" a Catalunya en els seus impostos. No obstant, encara s’ha de veure que el Govern accedeixi al fet que Catalunya recapti el seu IRPF.
Malgrat la falta de sintonia entre les dues parts, la intervenció de Romero va servir per constatar que hi ha un cert canvi de to en l’Executiu català respecte a aquest assumpte. Dilluns, el president Illa va parlar del tema i ho va fer provant de pressionar Junts: "Espero que estiguin a l’altura". Ahir, en canvi, la consellera es va mostrar més conciliadora: "Els allargo la mà i ho faig amb tota l’honestedat".
Un dels gestos que podria intentar l’Executiu català per mirar d’estovar Junts és interlocutar directament amb Puigdemont. No garantiria res, però suposaria un reconeixement al paper de l’expresident com a negociador. A la retina es manté la reunió que el llavors dirigent del PSOE Santos Cerdán, quan encara no tenia causes pendents amb la justícia, va celebrar l’octubre del 2023 amb l’expresident a Brussel·les per aconseguir el sí dels postconvergents a la investidura de Pedro Sánchez. Un sí que es confirmaria setmanes més tard. Dilluns, Illa no va voler entrar en detalls, però va deixar entreveure que estan en contacte amb el president. "Tenim vies obertes de diàleg i les continuarem mantenint amb la discreció deguda", va exposar.
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