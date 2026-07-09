El jutge Peinado recorda la fuga de Craxi en el cas de Begoña Gómez
El Periódico
El jutge Juan Carlos Peinado va remetre un escrit a l’Audiència Provincial de Madrid en el qual respon al recurs de queixa de Begoña Gómez, dona del president del Govern central, contra les mesures cautelars que li van retirar el passaport i que li han impedit viatjar a Turquia a la cimera de l’OTAN. A l’escrit, Peinado defensa la seva decisió argumentant que hi ha un precedent d’un primer ministre fugit de la justícia a la Unió Europea (UE), amb referència a l’italià Bettino Craxi, al qual no esmenta expressament, i que se’n va anar a Tunísia, segons informa Servimedia. El jutge Juan Carlos Peinado ha remès un escrit a l’Audiència Provincial de Madrid en el qual respon al recurs de queixa de Begoña Gómez, dona del president del Govern, contra les mesures cautelars per la qual li va retirar el passaport i defensa la seva decisió argumentant que hi ha precedent d’un primer ministre fugit de la Justícia a la UE, amb referència a l’italià Bettino Craxi, al qual no esmenta expressament, i que se’n va anar a Tunísia.
En un escrit datat del 30 de juny, abans de les seves vacances, Peinado fa referència, sense citar-lo amb nom i cognoms, al cas de Craxi, que es va escapar del seu país el 1994, quan dona explicacions de la seva decisió. "No seria la primera ocasió en què un president del Govern d’un Estat membre de la Unió Europea, d’un país mediterrani (Itàlia), s’escapa davant un procediment d’una trama de corrupció a un país del continent africà (Tunísia), que sens dubte disposaria de tota l’escorta oportuna", assenyala.
L’escorta policial
A més, el jutge diu en les seves al·legacions que no va voler "ofendre o menysprear" la tasca de l’escorta policial de Gómez quan va afirmar que els agents podrien col·laborar en la fuga de la dona del president. Afegeix que aquesta referència és una mera hipòtesi i que en la seva interlocutòria mai va dir que aquesta circumstància fos "probable o previsible". Afegeix en el seu escrit que aquesta referència és una mera hipòtesi i que en la seva interlocutòria mai va dir que aquesta circumstància fos "probable o previsible". I conclou que "de cap manera s’ha tractat d’ofendre o menysprear la tasca d’aquests funcionaris" que realitzen la seva feina de forma "abnegada" i "exemplar".
No obstant, el magistrat explica que hi ha membres dels cossos de seguretat de l’Estat que no compleixen les seves obligacions. "Si no hi hagués la possibilitat que hi hagi elements individuals que no compleixen adequadament amb les seves obligacions, no tindria sentit l’existència de la Unitat d’Assumptes Interns, creada per aquesta raó", afirma.No obstant, el magistrat explica tot seguit que hi ha membres dels cossos de seguretat de l’Estat que no compleixen les seves obligacions. "Si no existís la possibilitat que hi hagi elements individuals que no compleixen adequadament amb les seves obligacions no tindria sentit l’existència de la Unitat d’Assumptes Interns, creada precisament per aquesta raó".
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