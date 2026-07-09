Page exigeix a Sánchez una Conferència de Presidents
Diu que el nou finançament suposa un "avenç més en l’atropellament a la igualtat"
Luis Ángel Sanz
El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, va exigir ahir a Pedro Sánchez que convoqui una Conferència de Presidents per "respecte a les autonomies" i per debatre el nou model de finançament autonòmic proposat pel Govern, que ha qualificat com "el resultat del xantatge dels independentistes".
García-Page va demanar també que "no s’avanci més en l’atropellament a la igualtat que significa aquesta proposta". En una intervenció pública a Albacete, el dirigent castellanomanxec va demanar a l’Executiu del seu partit que "tingui el coratge" de convocar l’òrgan que reuneix el Govern amb els presidents autonòmics perquè "a la cara ho puguem discutir".
Aprovar els Pressupostos
El dirigent socialista va demanar al Govern que primer presenti i aprovi els Pressupostos Generals "per saber si estem parlant d’una cosa seriosa o de focs d’artifici". El model de finançament autonòmic que va proposar a les comunitats el ministre d’Hisenda, Arcadi España, compta amb el rebuig dels 10 executius autonòmics que controla el PP, però també amb el de dos governs socialistes, el de Castella-la Manxa i el d’Astúries. A favor d’aquest sí que s’ha situat el Govern català de Salvador Illa.
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