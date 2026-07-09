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Page exigeix a Sánchez una Conferència de Presidents

Diu que el nou finançament suposa un "avenç més en l’atropellament a la igualtat"

Page exigeix a Sánchez una Conferència de Presidents

Page exigeix a Sánchez una Conferència de Presidents / Juanma Jiménez - Europa Press - Archivo

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Luis Ángel Sanz

Madrid

El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, va exigir ahir a Pedro Sánchez que convoqui una Conferència de Presidents per "respecte a les autonomies" i per debatre el nou model de finançament autonòmic proposat pel Govern, que ha qualificat com "el resultat del xantatge dels independentistes".

García-Page va demanar també que "no s’avanci més en l’atropellament a la igualtat que significa aquesta proposta". En una intervenció pública a Albacete, el dirigent castellanomanxec va demanar a l’Executiu del seu partit que "tingui el coratge" de convocar l’òrgan que reuneix el Govern amb els presidents autonòmics perquè "a la cara ho puguem discutir".

Aprovar els Pressupostos

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El dirigent socialista va demanar al Govern que primer presenti i aprovi els Pressupostos Generals "per saber si estem parlant d’una cosa seriosa o de focs d’artifici". El model de finançament autonòmic que va proposar a les comunitats el ministre d’Hisenda, Arcadi España, compta amb el rebuig dels 10 executius autonòmics que controla el PP, però també amb el de dos governs socialistes, el de Castella-la Manxa i el d’Astúries. A favor d’aquest sí que s’ha situat el Govern català de Salvador Illa.

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