El pols contra rellotge de Le Pen
La dirigent ultradretana té una cursa judicial d’obstacles per davant per evitar que Agrupació Nacional hagi de pensar en un candidat alternatiu per als comicis de l’abril.
Leticia Fuentes
"No hi ha cap escenari en què jo no pugui ser candidata a les eleccions presidencials". Amb aquestes paraules, la líder d’Agrupació Nacional Marine Le Pen trencava el seu silenci dimarts a la nit després del veredicte del Tribunal d’Apel·lació de París, que va rebaixar de cinc anys a 15 mesos la condemna d’inhabilitació imposada en el primer judici i a un any d’arrest domiciliari amb braçalet electrònic.
El nou termini d’inhabilitació no li impedeix presentar-se a les eleccions presidencials que tindran lloc l’abril del 2027. Tampoc el braçalet electrònic és un escull per a la líder de l’extrema dreta, ja que, lluny d’acceptar la decisió de la justícia, Le Pen ja ha confirmat que recorrerà la sentència al Tribunal de Cassació, el Tribunal Suprem francès, considerant que "dos tribunals es poden equivocar". Aquesta jugada li permetria portar a terme la campanya electoral sense braçalet, ja que la decisió quedaria en suspens.
Si el Suprem confirma el càstig que li ha imposat la justícia d’apel·lació, Le Pen diu que, llavors, seran els francesos els jutges, "perquè la gran notícia és que tindran la llibertat d’escollir".
L’equip legal de la líder ultradretana té fins al 17 de juliol per presentar un recurs d’apel·lació davant el Tribunal de Cassació, organisme que no reexamina els fets, sinó que només verifica si la llei s’ha aplicat correctament.
Una vegada presentat el recurs, s’espera que el Tribunal de Cassació es pronunciï a principis del 2027, en cas de dur a terme un procediment accelerat. No obstant, és possible que la justícia no porti a terme un procés ràpid al no considerar-ho "una urgència democràtica", per la qual cosa el dictamen es podria produir més endavant. Això permetria a la candidata acabar la seva campanya sense la polsera i, si guanya, beneficiar-se de la immunitat que atorga el càrrec de presidenta.
En el cas que tot passi de manera ràpida, el Suprem francès haurà de decidir si confirma o revoca la sentència del tribunal d’apel·lació. Si rebutja el veredicte, la dirigent d’Agrupació Nacional podrà continuar la seva campanya sense el braçalet electrònic.
Suspensió de la pena
El segon escenari possible per a la líder ultradretana se centra en la suspensió de la pena. A França, les condemnes de presó curtes poden ser objecte d’adaptacions per part del jutge d’aplicació de penes. No obstant, aquesta decisió del jutge tampoc és automàtica, i podria no arribar a temps per a l’objectiu presidencial.
Quan falten tan sols nou mesos per a les eleccions presidencials, la guerra judicial també és una batalla contra el temps. Marine Le Pen no només es juga el seu somni anhelat de ser presidenta de França, sinó també està en qüestió l’estratègia d’Agrupació Nacional, clara favorita en els sondejos, que haurà de preparar una alternativa en cas que la justícia tanqui les portes definitivament a Le Pen d’arribar al palau de l’Elisi.
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