CIMERA OTAN
Sánchez rep un revòlver carregat com a regal del president turc Erdogan als líders de l’OTAN
És un obsequi realitzat als líders que han assistit a la cimera de l’OTAN. El revòlver es troba custodiat pel Ministeri d’Interior, que serà l’encarregat d’inutilitzar-lo per a continuació ser inventariat i emmagatzemat, informen les mateixes fonts de l’Executiu.
Mario Saavedra
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha rebut un revòlver carregat com a regal per part del president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, segons confirmen a aquest diari fonts de la Moncloa. És un present protocol·lari que també han rebut els altres 31 caps d’Estat i de Govern dels països membres de l’OTAN que han anat a la cimera de l’Aliança a Ankara (Turquia).
En aquests moments, el revòlver es troba custodiat pel Ministeri de l’Interior, que serà l’encarregat d’inutilitzar-lo per, a continuació, ser inventariat i emmagatzemat, informen les mateixes fonts de l’Executiu.
Regal al primer ministre belga
La notícia del regal a Pedro Sánchez s’ha conegut després que el primer ministre de Bèlgica, Bart De Wever, hagi entregat a la Policia el seu revòlver rebut com a regal protocol·lari d’Erdogan (foto superior).
Erdogan va oferir un revòlver personalitzat amb el seu nom a cada líder, acompanyat de munició i un permís que autoritzava la seva exportació, segons van avançar dimecres a la nit diverses delegacions i ha pogut confirmar Europa Press en fonts aliades.
Entre les persones obsequiades també hi ha la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, l’equip de la qual ha indicat que la conservadora alemanya «va expressar el seu agraïment» a Erdogan, però que l’arma serà «transportada i emmagatzemada de manera segura» fins que sigui inutilitzada, moment en què seria «donada a un museu militar».
En el cas del primer ministre belga, fonts del seu gabinet han explicat a Europa Press que De Wever no va ser conscient del tipus de regal que havia rebut la delegació per part d’Erdogan fins que es trobava ja a Bèlgica, quan va descobrir «amb sorpresa»l’obsequi i va optar per entregar-lo a la Policia de l’aeroport perquè es guardés en una caixa de seguretat i se li apliquin els protocols que procedeixin.
El revòlver va ser rebut en un primer moment per l’entorn del mandatari belga i va estar en tot moment sota vigilància, destaquen les fonts, i va ser portat a Bèlgica en el vol militar en el qual va tornar tota la delegació al país.
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