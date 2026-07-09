Propietaris i inquilins xoquen per la llei catalana
Sabina Feijóo Macedo
L’aprovació de la tramitació per la via ràpida de la llei contra la compra especulativa d’habitatge que es va votar ahir al Parlament ha aixecat una onada de queixes per part dels diferents grups de pressió involucrats en el procés. La fractura l’encapçalen, d’una banda, promotors, propietaris i immobiliàries –els que titllen d’"aberració jurídica" i "atac contra la qualitat democràtica" la tramitació directa– davant agents socials i inquilins encapçalats pel Sindicat de Llogateres, que qualifiquen d’insuficient el text –principalment perquè deixa en mans dels ajuntaments la seva aplicació final– i adverteixen del seu efecte limitat en la pràctica, "tal com va passar amb la llei que prohibia el lloguer de temporada i d’habitacions".
Les reaccions es van succeir al llarg de la jornada, després que el Parlament aprovés la tramitació amb el suport del PSC, ERC, els Comuns i la CUP. No obstant, i en contra de les previsions d’aquests grups, la llei no es podrà aprovar definitivament fins a la setmana del 22 de juliol, ja que, com era previsible, Junts i el PP van portar el text al Consell de Garanties Estatutàries per retardar el calendari a l’espera que l’òrgan es pronunciï sobre la seva constitucionalitat. Des de l’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya (APCE), Xavier Vilajoana va celebrar la decisió del PP i Junts i va demanar deixar de banda "la política partidista" i fer "més vivenda".
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