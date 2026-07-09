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Sofia pronuncia a Saragossa el seu primer discurs oficial

Sofia pronuncia a Saragossa el seu primer discurs oficial

Sofia pronuncia a Saragossa el seu primer discurs oficial

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PABLO IBÁÑEZ

La infanta Sofia va pronunciar ahir el seu primer discurs oficial. Ho va fer des del monestir de Cogullada, a Saragossa, amb motiu de l’entrega dels ajuts Docents Referents de la Fundació Ibercaja, que celebra aquest any la seva primera edició, i acompanyada pels seus pares, els Reis d’Espanya, i la seva germana, la princesa Elionor.

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