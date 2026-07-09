Sofia pronuncia a Saragossa el seu primer discurs oficial
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
PABLO IBÁÑEZ
La infanta Sofia va pronunciar ahir el seu primer discurs oficial. Ho va fer des del monestir de Cogullada, a Saragossa, amb motiu de l’entrega dels ajuts Docents Referents de la Fundació Ibercaja, que celebra aquest any la seva primera edició, i acompanyada pels seus pares, els Reis d’Espanya, i la seva germana, la princesa Elionor.
- Lucía, 27 anys, vivint en una vila gallega de 9 habitants: 'Per a mi, la compra del mes ronda els 50 euros, perquè entre l'hort i la recol·lecció gasto molt poc
- Nou incendi a Navarcles mobilitza 23 dotacions terrestres i 3 aèries
- Carlos Llull, tècnic de climatització: 'Quan algú et digui 'apaga l'aire condicionat, que consumeix moltíssim', recorda que...
- Sis persones ateses en un incendi en un càmping de Berga
- La Federació rebutja la petició de 165 clubs perquè el petit Luca, amb una mutació genètica, pugui jugar amb nens més petits
- Els Andic ja han pagat a l'Agència Tributària de Catalunya els impostos corresponents a l'herència del fundador de Mango
- Diferències entre deshidratació, esgotament i cop de calor: així pots identificar-los
- Onze setmanes sense classes, calor extrema i pantalles: «L’oci dels nens a l’estiu és cada vegada més tòxic»