Cimera a Ankara
Trump afirma que Espanya «s’ha redimit per complet» i ha accedit a fer un gran pagament a l’OTAN
«Es van portar molt malament, segons la meva opinió. Però avui hi ha hagut una gran unitat en aquesta sala, la sala de l’OTAN. La veritat és que ha sigut bastant impressionant», va afirmar el mandatari nord-americà
EP
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha defensat aquest dimecres que Espanya «s’ha redimit per complet» després, ha assegurat, d’haver accedit a una sol·licitud de «nombrosos pagaments» a l’OTAN, una cosa que el magnat republicà ha posat en valor després d’haver carregat durament contra l’Executiu espanyol qualificant-lo de «causa perduda» i d’«aliat terrible» de l’Aliança.
«He tingut problemes amb Espanya i els continuo tenint, però avui s’ha redimit per complet», ha manifestat l’inquilí de la Casa Blanca en declaracions als mitjans després del seu pas per Ankara, capital de Turquia, per participar en la segona jornada de la cimera de l’Aliança Atlàntica. Tot seguit, Trump ha explicat que «Espanya s’ha mostrat molt generosa avui» a l’«atendre una sol·licitud de nombrosos pagaments» que, ha assenyalat, en cas de no haver-ho fet, «ni tan sols» hauria «parlat amb ells». «Es van portar molt malament, segons la meva opinió. Però avui hi ha hagut una gran unitat en aquesta sala, la sala de l’OTAN. La veritat és que ha sigut bastant impressionant. Hi ha hagut una cosa molt positiva en això», ha destacat.
Aquestes últimes declaracions del mandatari nord-americà contrasten amb les formulades hores abans en una roda de premsa conjunta amb el secretari general de l’Aliança, Mark Rutte, quan va amenaçar d’aturar «completament» el comerç bilateral amb Espanya, país al qual llavors va qualificar de «soci terrible de l’OTAN» per negar-se a elevar la despesa en Defensa fins al 5% del producte interior brut (PIB). «Espanya és una causa perduda. Per cert, ja no volem fer cap negoci comercial amb Espanya. Vull que els tallin. Espanya és un aliat terrible a l’OTAN. No hi participen. No paguen. No vull saber res d’Espanya. Talleu tot el comerç amb Espanya, sisplau, incloses les visites», va recalcar Trump llavors.
Malgrat aquestes paraules, al final de la cita a Turquia, Trump s’ha referit a la cimera de l’OTAN com a «exitosa» i plena d’«unificació» dels aliats, mentre ha recordat que l’any passat es va aconseguir elevar l’objectiu de despesa en defensa del 2% al 5% del PIB, una xifra que «tots deien que era impossible», i ha confiat que els països que encara no s’han compromès amb aquest objectiu –entre els quals hi ha Espanya– acabaran per fer-ho «bastant aviat», després que avui s’hagin mostrat «molt positius» respecte a això.
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