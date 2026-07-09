Trump incendia la cimera de l’OTAN amb retrets a Espanya i Europa
El president dels EUA, gran protagonista de la trobada, demana al seu Govern que trenqui relacions comercials amb Madrid i critica altres socis, però després celebra "el gran afecte i unitat de l’aliança"
Adrià Rocha Cutiller
Va ser el ball de Donald Trump. En tot moment, declaració amunt i declaració avall, el president nord-americà va estar durant els dos dies de cimera de l’OTAN a Ankara, Turquia, fent sonar la música –incendiària– al so dels seus temes preferits.
Ho va tocar gairebé tot: des de la queixa aparcada que Dinamarca ha d’entregar Groenlàndia als Estats Units fins als retrets contra Itàlia, Alemanya, França i el Regne Unit per no haver ajudat Washington amb l’Iran i la reobertura d’Ormuz. "Tampoc és que ens fes falta, però hauria sigut bonic", va dir Trump. El nord-americà també va atacar directament Espanya, i només va deixar d’esmentar una de les seves melodies habituals: el Canadà es va salvar de tornar a rebre amenaces d’annexió.
Qui es va emportar la pitjor part, sens dubte, va ser l’Espanya de Pedro Sánchez. "No vull cap mena de negoci mai més amb Espanya. Són un aliat terrible. No participen, no paguen. No vull tenir res a veure amb Espanya. Tanca tot comerç amb Espanya, sisplau. Incloent-hi visites, ¿d’acord? Immediatament. I ni tan sols hi parlis. No tenen remei", va dir en directe al secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, en una roda de premsa conjunta amb el secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, a l’inici de la cimera.
"Els espanyols no tenen solució. Són mala gent, perquè tothom treballa i paga, però Espanya en particular, juntament amb un parell més, diu que no obertament. És hostil. Veurem com continuen sent d’hostils quan truquin dient: ‘¡Sisplau, volem comerciar amb vostè, senyor’!", va dir el president nord-americà en to de mofa.
Al costat seu Rutte escoltava sense fer cap ganyota. "Senyor president, ha aconseguit que Espanya pagui el 2%. Han fet un gran esforç l’últim any. Encara hi ha problemes per solucionar, però hi han arribat. Sense vostè en aquesta cadira, això no hauria passat. Ho ha fet vostè", va assenyalar el secretari general de l’OTAN.
"Si Biden hagués tingut una mica de cervell, que no en tenia, haurien pagat abans", va contestar Trump. "Però ho ha aconseguit vostè. Aquesta és la seva victòria. Sense vostè no hauria passat", va insistir Rutte. "Per això m’agrades, Mark", va dir el republicà.
En la cimera de l’OTAN de l’any passat, els 32 aliats van acordar apujar la seva despesa militar fins al 5% del PIB fins al 2035. Espanya assegura que està en camí de fer-ho, però que no invertirà a nivells que "representin un risc per a l’Estat del benestar".
Però el cas és que al tancar la cimera, en la roda de premsa final, Trump es va mostrar molt conciliador, i fins i tot content amb els seus aliats europeus. Tot i que, això sí, sempre en el seu to particular, tan dispers com agressiu. "Hem discutit el progrés dels altres membres a arribar al 5%. Són rics i ningú ha de sentir gens de pena per ells. Tots arribaran al 5% que reclamem. I tots m’han dit: ‘¡Senyor president, l’estimem!’. Gent adulta dient això... No ho sé pas: pot ser que vulguin elogiar-me. Però la reunió ha sigut molt bona, plena d’afecte. Gent molt intel·ligent amb bondat al cor. Hi ha hagut molta unitat", va destacar el líder nord-americà.
El canceller alemany, Friedrich Merz, va corroborar amb les seves declaracions el bon ambient viscut a la sala de reunions: "Sánchez va tornar a explicar que el Govern espanyol està fent ara mateix realment un esforç enorme per arribar als objectius que es van acordar en la cimera de l’any passat a la Haia, cosa que també va ser rebuda amb una gran aprovació per part del president Trump".
Una família... ¿ben avinguda?
Malgrat el presumpte final feliç, aquesta cimera de l’OTAN a Turquia ha mostrat obertament les enormes tensions que hi ha en l’actualitat entre l’estrident mandatari nord-americà i els aliats europeus, que malgrat tot sí que s’han compromès a augmentar la seva despesa en defensa per arribar a nivells pròxims als que marca Washington.
"Sempre he pensat que les famílies que de vegades tenen converses sinceres i es barallen una mica són molt més fortes que les famílies que diuen: ‘Oh, no ens enfadem i deixem les coses en ordre’. M’encanta quan de vegades entre amics es poden barallar; això els fa més forts. I el president Trump no és una persona que es guardi les opinions per a si mateix", va declarar Rutte en la roda de premsa de tancament de la cimera, informa Beatriz Ríos.
Aquesta trobada de l’Aliança Atlàntica també va tenir altres protagonistes. En els marges de la cimera el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, i el president interí sirià, Ahmed al-Sharaa, van tenir diverses reunions amb Trump i altres líders. Però el gran protagonista extern no ha sigut cap altre que l’Iran i els renovats intercanvis d’atacs entre Washington i la República Islàmica, que podrien desembocar en la tornada de la guerra a l’Orient Mitjà.
Trump, abans d’agafar el vol cap a la Casa Blanca, no va fer curt. "Els iranians no hi toquen gaire. Són bojos –va afirmar–. Aquesta setmana hi ha hagut el funeral d’una persona que ha matat molta gent. El que hem fet ara hauria d’haver passat fa 47 anys. Són una escòria".
Subscriu-te per seguir llegint
- Lucía, 27 anys, vivint en una vila gallega de 9 habitants: 'Per a mi, la compra del mes ronda els 50 euros, perquè entre l'hort i la recol·lecció gasto molt poc
- Nou incendi a Navarcles mobilitza 23 dotacions terrestres i 3 aèries
- Carlos Llull, tècnic de climatització: 'Quan algú et digui 'apaga l'aire condicionat, que consumeix moltíssim', recorda que...
- Sis persones ateses en un incendi en un càmping de Berga
- La Federació rebutja la petició de 165 clubs perquè el petit Luca, amb una mutació genètica, pugui jugar amb nens més petits
- Els Andic ja han pagat a l'Agència Tributària de Catalunya els impostos corresponents a l'herència del fundador de Mango
- Diferències entre deshidratació, esgotament i cop de calor: així pots identificar-los
- Onze setmanes sense classes, calor extrema i pantalles: «L’oci dels nens a l’estiu és cada vegada més tòxic»