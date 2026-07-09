Votació polèmica
La Unió Europea autoritza les plataformes a escanejar missatges privats dels usuaris contra l’abús sexual infantil
L’Europarlament prorroga fins al 2028 una excepció de la directiva de privacitat electrònica que permet a aplicacions de missatgeria instantània analitzar voluntàriament les comunicacions dels ciutadans per detectar continguts pedòfils
Carles Planas Bou
La Unió Europea tornarà a permetre a les plataformes digitals que escanegin els missatges privats dels usuaris a la recerca de material d’abús sexual infantil. En una votació controvertida, el Parlament Europeu ha aprovat aquest dimarts que tant xarxes socials com aplicacions de missatgeria instantània puguin analitzar voluntàriament les comunicacions dels ciutadans, una mesura denunciada pel seu potencial impacte nociu en la privacitat.
La directiva europea sobre privacitat electrònica (ePrivacy) garanteix la confidencialitat dels missatges que envies. No obstant, el 2024 es va adoptar una excepció que autoritzava companyies com Google o Meta a escanejar els missatges per combatre la proliferació de contingut pedòfil. L’excepció va expirar el maig passat després que l’Eurocambra rebutgés la seva ampliació amb 311 vots en contra, 228 a favor i 92 abstencions. No obstant, la seva presidenta, Roberta Metsola, i el Partit Popular Europeu van realitzar una maniobra legislativa ratllada de «truc brut» pels crítics per ressuscitar la proposta i portar-la al plenari d’aquest dijous, l’últim abans de l’aturada d’estiu.
En una sessió marcada per queixes i murmuris que il·lustren la profunda divisió sobre aquest tema, l’escaneig ha sigut aprovat i prorrogat fins a l’abril del 2028. Un total de 276 eurodiputats hi han votat a favor i 286 més ho han fet en contra. No obstant, l’inusual procediment adoptat per Metsola obligava a tenir una majoria de 361 vots per al seu rebuig.
¿Què significa?
El marc legal al qual s’ha donat llum verda, conegut com a Chat Control 1.0, és una «solució temporal» que permet a les plataformes detectar i suprimir contingut pedòfil de forma voluntària. L’eurodiputat popular Javier Zarzalejos assegura a EL PERIÓDICO que el «buit legal» deixat pel rebuig d’aquesta mesura havia sigut un «desastre» perquè «es va deixar d’informar les autoritats policials». El socialista Juan Fernando López Aguilar també hi ha votat a favor, titllant els crítics d’«intransigentment defensors de la privacitat».
Aquesta «norma provisional» es mantindrà fins que es presenti el Reglament sobre l’abús sexual infantil, una polèmica llei proposada el 2022 per la Comissió i amb suport dels 27 que, en la seva primera versió, volia obligar les plataformes a realitzar aquest escaneig massiu de les telecomunicacions. Zarzalejos, que lidera la redacció del text com a president de la Comissió de Llibertats Civils, Justícia i Assumptes d’Interior, anticipa que espera «tenir-ho acordat al setembre».
No obstant, tècnics de ciberseguretat, organitzacions civils, defensors de la privacitat i gairebé un miler d’experts tecnològics europeus han advertit reiteradament que l’escaneig conegut com a Chat Control obre la porta a la vigilància massiva dels usuaris. Al principi, es va alertar que aquest rastreig acabaria amb el xifratge d’extrem a extrem que protegeix les seves comunicacions, unacosa que no passaria amb nova versió de la llei, més diluïda, explica a aquest diari Simeon de Brouwer, assessor polític d’EDRi, una xarxa de més de 50 organitzacions no governamentals en defensa dels drets digitals.
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