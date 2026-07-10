Aliança superaria Junts i seria la tercera força després del PSC i ERC
Illa guanyaria les eleccions autonòmiques, però Junqueras li escurçaria distància
Jose Rico
S’ha fet esperar, però el primer baròmetre de l’any del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat ha clavat un nou cop al tauler polític català. Aliança Catalana seria la tercera força política si ara se celebressin eleccions autonòmiques, de manera que superaria Junts i disputaria la segona posició a ERC. El PSC de Salvador Illa tornaria a guanyar les eleccions, si bé manté la tendència a la baixa, mentre que els republicans d’Oriol Junqueras continuarien recuperant terreny.
Cap fórmula tindria garantida la majoria absoluta, perquè tant la suma del PSC, ERC i els Comuns com la suma de l’independentisme només arribarien als 68 diputats en les forquilles més altes, i en el cas dels secessionistes haurien d’acceptar els vots del partit ultra de l’alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols. Un de cada quatre diputats del Parlament serien d’extrema dreta perquè Aliança i Vox podrien sumar fins a 38 escons.
Illa guanyaria les eleccions amb el 24,3% dels vots i de 36 a 38 diputats (ara en té 42), però ha vist reduït gairebé a la meitat l’avantatge sobre ERC, de deu a sis punts, des de l’anterior sondeig, el novembre de l’any passat. El partit de Junqueras consolida la segona plaça amb el 18,1% dels sufragis i de 24 a 26 escons (avui en té 20). Tot i que els republicans avantatgen en tres punts Aliança, el partit d’Orriols podria superar-los en nombre d’escons.
Caiguda postconvergent
Aliança obtindria el 15,1% de les paperetes i de 23 a 25 parlamentaris (ara en té 2), a costa de deixar amb la meitat de la representació Junts, que cauria fins a l’11,8% dels recolzaments i de 16 a 18 escons (avui en té 35).
L’independentisme català agafa aire. Per primera vegada en sis anys, el suport a la secessió arriba al 45% davant la pregunta sobre què votarien els catalans en un hipotètic referèndum d’autodeterminació. El sí ha pujat sis punts, ja que en el sondeig del novembre del 2025 se situava en el 39%. Des del 2020 no es donava una dada de suport a la independència tan alta, cosa que ha fet retrocedir dos punts els partidaris del no, malgrat que continuen sent majoria, amb el 51% dels vots.
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