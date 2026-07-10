La Comissió Europea proposa prohibir el comerç amb els assentaments
Beatriz Ríos
En resposta a la petició d’una majoria de països, la Comissió Europea va anunciar que va presentar una proposta amb opcions per limitar o prohibir el comerç amb els territoris palestins ocupats per Israel, davant la creixent violència a Gaza i Cisjordània. En resposta a la petició d’una majoria de països, la Comissió Europea ha anunciat que ha presentat una proposta amb una sèrie d’opcions per limitar o prohibir el comerç amb els territoris palestins ocupats per Israel, en resposta a la creixent violència a Gaza i Cisjordània.
"La Comissió ha enviat un document amb opcions als nostres estats membres, d’acord amb les conclusions del Consell Europeu de juny", va confirmar ahir el portaveu de l’Executiu comunitari, Olof Gill. Aquest document inclou la possibilitat de "millorar el sistema actual de tracte diferenciat" respecte al comerç amb els territoris ocupats, però també "opcions per restringir o prohibir" les importacions."La Comissió ha enviat un document amb opcions als nostres Estats membres, d’acord amb les conclusions del Consell Europeu de juny", ha confirmat aquest dijous el portaveu de l’Executiu comunitari, Olof Gill. Aquest document inclou la possibilitat de "millorar el sistema actual de tracte diferenciat" respecte al comerç amb els territoris ocupats, però també "opcions per restringir o prohibir" les importacions.
Els ministres d’Exteriors es reuniran dilluns que ve per examinar la proposta. El dubte és si ho faran per prendre una decisió o bé simplement per portar a terme una nova ronda de converses amb l’objectiu de posar-se d’acord. Durant mesos, Espanya, Irlanda i Eslovènia van demanar suspendre l’acord d’associació amb Israel, després que un informe de la Comissió certifiqués que Israel estava violant el dret internacional amb les seves operacions a Gaza. No obstant, els governs europeus van ser incapaços d’aconseguir la majoria necessària.Durant mesos, Espanya, Irlanda i Eslovènia van demanar suspendre l’acord d’associació amb Israel, després que un informe de la Comissió certifiqués que Israel estava violant el dret internacional amb les seves operacions a Gaza. No obstant, els governs europeus van ser incapaços d’aconseguir la majoria necessària.
La qüestió fonamental pendent per resoldre és quina base legal utilitza la Comissió per plantejar la proposta. Si Brussel·les considera que prendre aquestes mesures suposa imposar sancions contra Israel, qualsevol decisió suposa una unanimitat inabastable. Si entén que és una mesura comercial, que tiri endavant depèn d’una majoria més que probable.La qüestió fonamental pendent per resoldre és quina base legal utilitza la Comissió per plantejar la proposta. Si Brussel·les considera que prendre aquestes mesures suposa imposar sancions contra Israel, qualsevol decisió suposa una unanimitat inabastable. Si entén que és una mesura comercial, que tiri endavant depèn d’una majoria més que probable. Un centenar d’experts, entre ells el que va ser director de comerç de la Comissió, Ignacio García Bercero, van enviar una carta en la qual defensen que és "una mesura legal internacional". També deixen clar que el marc comercial de la UE "constitueix la base jurídica adequada" per restringir el comerç amb els assentaments israelians il·legals.Un centenar d’experts, entre ells el que va ser director de comerç de la Comissió, Ignacio García Bercero, van enviar una carta a la mateixa presidenta de la Comissió, a Kallas i al comissari de comerç. Hi defensen que és "una mesura legal internacional". També deixen clar que el marc comercial de la UE "constitueix la base jurídica adequada" per restringir el comerç amb els assentaments israelians il·legals.
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