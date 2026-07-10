La fiscalia demana absoldre Begoña Gómez al no trobar cap delicte
J. J. F.
La Fiscalia Provincial de Madrid no veu conductes delictives en la investigació seguida pel jutge Juan Carlos Peinado sobre Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez; la seva assessora, Cristina Álvarez, i l’empresari Juan Carlos Barrabés, per la qual cosa va sol·licitar en un escrit la lliure absolució per als tres en una futura vista oral amb jurat.La Fiscalia Provincial de Madrid no veu conductes delictives en la investigació seguida pel jutge Juan Carlos Peinado sobre Begoña Gómez, dona de Pedro Sánchez; la seva assessora, Cristina Álvarez; i l’empresari Juan Carlos Barrabés, per la qual cosa ha sol·licitat en un escrit la lliure absolució per als tres en una futura vista oral amb jurat.
En l’escrit, que porta data del passat dia 5, el fiscal José Manuel San Baldomero, després d’una llarga exposició dels fets del cas, conclou: "Els fets narrats no són constitutius d’infracció penal" i "sense delicte no hi ha autor" En l’escrit, que porta data del passat dia 5, el fiscal José Manuel San Baldomero, després d’una llarga exposició dels fets del cas, conclou lacònicament amb dos punts: "Els fets narrats no són constitutius d’infracció penal" i "sense delicte no hi ha autor".. Aquest escrit, elevat al Jutjat d’Instrucció 41 de Madrid del qual Peinado és titular, és un pronunciament més del ministeri públic contra l’actuació de l’instructor. El jutge Peinado va acordar abans d’anar-se’n de vacances l’obertura de judici oral contra les tres persones encausades en una suposada trama per beneficiar Gómez i l’empresari. La seva decisió es troba recorreguda davant l’Audiència Provincial de Madrid.
"Aliena a Red.es"
Begoña Gómez i Cristina Álvarez estan acusades de corrupció en els negocis, apropiació indeguda, tràfic d’influències i malversació de cabals públics, i Barrabés de corrupció en els negocis i tràfic d’influències. Un grup d’acusadors particulars, amb la plataforma ultraconservadora Hazte Oír al capdavant, demana penes de 24 anys, 22 i 6 respectivament per a Gómez, Álvarez i Barrabés.Begoña Gómez i Cristina Álvarez estan acusades de corrupció en els negocis, apropiació indeguda, tràfic d’influències i malversació de cabals públics, i Barrabés de corrupció en els negocis i tràfic d’influències. Un grup d’acusadors particulars, amb la plataforma ultraconservadora Hazte Oír al capdavant, demana penes de 24 anys, 22 i sis respectivament per a Gómez, Álvarez i Barrabés.
Entre les consideracions del fiscal destaca una afirmació que nega un dels principals eixos acusatoris. Segons San Baldomero, la dona de Sánchez "és aliena a l’entitat empresarial pública empresarial Red.es, com també a la res- ta d’entitats que van adjudicar els contractes públics al grup Barrabés". Igualment, considera aliena l’assessora i amiga de la dona del president, María Cristina Álvarez.Entre les consideracions del fiscal destaca una afirmació que nega un dels principals eixos acusatoris contra Begoña Gómez. Segons San Baldomero, la dona de Sánchez "és aliena a l’entitat empresarial pública empresarial Red.es, com també a la resta d’entitats que van adjudicar els contractes públics al grup Barrabés". Igualment, considera aliena a l’assessora i amiga de la dona del president, María Cristina Álvarez.
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