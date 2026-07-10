El Govern va aprovar 6.287 milions addicionals abans de la cimera
Trump va passar de considerar Espanya un "aliat pèssim" a afirmar que "s’havia redimit per complet" amb un gran "pagament" a l’Aliança
I .G.
Pedro Sánchez va reiterar durant la cimera de l’OTAN que el Govern "ha fet els deures" en despesa en defensa. El compromís es tradueix en un increment fins a una mica més del 2% del PIB, meta fixada de cara al 2029. El seu rebuig de la meta del 5% va portar el president dels EUA, Donald Trump, a carregar contra Espanya abans de la cimera, titllant-lo com un "aliat pèssim" i amenaçant de trencar relacions comercials. Després de la trobada, Trump va girar la seva posició i va concedir que Espanya s’hauria "redimit per complet" a l’accedir a un gran "pagament" a l’Aliança.Pedro Sánchez ha reiterat durant la cimera de l’OTAN el missatge que el Govern "ha fet els deures" amb referència a la despesa en defensa. Uns compromisos que es tradueixen en l’increment fins a una mica més del 2% del PIB, una meta inicialment fixada per al 2029. El seu rebuig de fixar-se la meta del 5%, no obstant, va portar el president dels EUA, Donald Trump, a tornar a carregar contra Espanya poc abans d’arrencar la cimera, titllant-lo d’"aliat pèssim" i amenaçant novament de trencar relacions comercials. Després de la trobada, giro la seva posició per concedir que Espanya s’hauria "redimit per complet" a l’accedir a un gran pagament a l’Aliança.
A l’informe executiu sobre despesa en defensa que Sánchez havia preparat per a la cimera de l’OTAN es va afegir a última hora una altra partida de 6.287 milions d’euros. El Consell de Ministres la va aprovar dimarts passat just abans que el cap de l’Executiu agafés el seu vol per dirigir-se a Ankara. Es tracta d’una transferència de crèdit rècord ordenada per Hisenda al Ministeri de Defensa. Gairebé el doble de la més gran que s’ha autoritzat des de començament d’any.
La referència del Consell de Ministres es limita a justificar aquesta injecció extraordinària per la necessitat de donar "resposta a una sèrie de necessitats en el finançament de diversos programes en el pressupost del Ministeri de Defensa, especialment en el capítol d’inversions".A l’informe executiu sobre despesa en defensa que Sánchez havia preparat per a la cimera de l’OTAN es va afegir a última hora una altra partida de 6.287 milions d’euros. El Consell de Ministres la va aprovar dimarts passat just abans que el cap de l’Executiu agafés el seu vol per dirigir-se a Ankara. Es tracta d’una transferència de crèdit rècord ordenada per Hisenda al Ministeri de Defensa. Gairebé el doble de la més gran que s’ha autoritzat des de començament d’any. La referència del Consell de Ministres es limita a justificar aquesta injecció extraordinària per la necessitat de donar "resposta a una sèrie de necessitats en el finançament de diversos programes en el pressupost del Ministeri de Defensa, especialment en el capítol d’inversions".
L’Executiu va concentrar la major part de les noves inversions en defensa durant les setmanes prèvies a la cimera i, només al juny, en va aprovar per valor de 8.450 milions d’euros. Aquesta xifra no inclou els préstecs a empreses ni les transferències a altres ministeris previstes en el Pla Industrial i Tecnològic de la Seguretat i la Defensa.L’Executiu ja havia concentrat la major part de les noves inversions en Defensa durant les setmanes prèvies a la cimera, afegint-se a la despesa militar durant el mes de juny 8.450 milions d’euros. Tot això sense sumar els préstecs a empreses o les transferències a altres departaments involucrats en la consecució del denominat Pla Industrial i Tecnològic de la Seguretat i la Defensa.
Aliat "sòlid i fiable"
Diferents fonts de la Moncloa proven de desvincular el gir de Trump respecte a Espanya amb algun pagament addicional a l’Aliança, com ha suggerit el mandatari dels EUA. En declaracions a TVE, el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, també va evitar concretar aquest suposat pagament addicional, assegurant que "no sé exactament a què es refereix, només ell pot explicar-ho". Després d’això, va afegir que Espanya "és un aliat sòlid, fiable i indispensable per a la seguretat euroatlàntica".Diferents fonts de la Moncloa proven de desvincular el gir de Trump respecte a Espanya amb algun pagament addicional a l’Aliança, com ha suggerit el mandatari dels EUA. Tampoc a concessions d’última hora o canvis respecte a la seva negativa de continuar elevant la despesa amb la meta del 5% del PIB. "Entenem que es refereix a les nostres dades del 2% perquè no hi ha res més", conclouen aquestes fonts. En declaracions a TVE, el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, també ha evitat concretar aquest suposat pagament addicional, assegurant que "no sé exactament a què es refereix, només ell pot explicar-ho". Després d’això, ha afegit que Espanya "és un aliat sòlid, fiable i indispensable per a la seguretat euroatlàntica".
La partida per a defensa aprovada pel Govern hores abans de la cimera és significativa perquè suposa pràcticament la meitat de les transferències de crèdit realitzades des de començament d’any tant al Ministeri de Defensa com al pla industrial i tecnològic En total, són 12.792 milions.La partida per a defensa aprovada dimarts pel Govern, hores abans de la cimera, és significativa perquè suposa pràcticament la meitat de les transferències de crèdit realitzades des de començament d’any tant al Ministeri de Defensa com al pla industrial i tecnològic del qual participen diferents departaments. En total, es tracta de 12.792 milions.
S’hi ha de sumar el recurs al Fons de Contingència, al qual s’ha acudit principalment per atendre les despeses per la participació de les Forces Armades en missions de l’OTAN, en dues ocasions, amb una despesa total de 1.072 milions d’euros. Malgrat l’accelerada de la despesa en defensa, en l’Executiu defensen la seva compatibilitat amb mantenir l’estat de benestar i posen com a exemple el sostre de despesa dissenyada per als Pressupostos del 2027, que s’incrementa en un 6,6% amb l’objectiu de reforçar les inversions en habitatge i dependència.S’hi ha de sumar el recurs al Fons de Contingència, al qual s’ha acudit principalment per atendre les despeses per la participació de les Forces Armades en missions de l’OTAN. Concretament en dues ocasions, amb una despesa total de 1.072 milions d’euros. Malgrat l’accelerada de la despesa en defensa, en l’Executiu continuen defensant la seva compatibilitat amb mantenir l’Estat de benestar i com a exemple posen el sostre de despesa dissenyada per als Pressupostos del 2027, que s’incrementa en un 6,6% amb el focus posat a incrementar les inversions en vivenda o dependència.
Sánchez va defensar davant els aliats i l’atenta mirada de Trump durant la cimera que Espanya va ser el 2025 per volum total de despesa en defensa, invertint més que 13 països de l’Aliança junts. Es va triplicar la despesa des del 2018, passant d’11.172 a 35.419 milions el 2026. Només la inversió en equipament va escalar d’uns 6.900 milions el 2024 gairebé 15.000 milions el 2025. L’avaluació tècnica de l’OTAN situa el seu grau de compliment dels objectius de capacitats per sobre de la mitjana dels aliats europeus i del Canadà. Sánchez va defensar davant els aliats i l’atenta mirada de Trump durant la cimera que Espanya va ser el setè per volum total de despesa en defensa, invertint més que 13 països de l’Aliança junts. S’ha triplicat així la despesa des del 2018, passant d’11.172 a 35.419 milions el 2026. Només la inversió en equipament va escalar d’uns 6.900 milions d’euros el 2024 gairebé de 15.000 milions el 2025. La mateixa avaluació tècnica realitzada per l’OTAN situa el seu grau de compliment dels objectius de capacitats per sobre de la mitjana dels aliats europeus i del Canadà.
Espanya és el tercer país europeu amb més nombre d’efectius desplegats en missions de l’Aliança, amb prop de 3.000 militars. Respecte al suport a Ucraïna, l’any passat Espanya va ser el vuitè contribuent de l’OTAN i el cinquè de la Unió Europea. Des de l’inici de la invasió russa, es van comprometre 3.795 milions d’euros en ajuda militar a Ucraïna. Així mateix, es van formar en territori espanyol més de 9.000 militars, aproximadament un de cada deu efectius entrenats a Europa.Pel que fa a la participació en missions de l’Aliança, Espanya és el tercer país europeu amb més nombre d’efectius desplegats, amb prop de 3.000 militars. Respecte al recolzament a Ucraïna, l’any passat Espanya va ser el vuitè contribuent de l’OTAN i el cinquè de la Unió Europea. Des de l’inici de la invasió russa, s’ha compromès un total de 3.795 milions d’euros en ajuda militar a Ucraïna. Així mateix, s’han format en territori espanyol més de 9.000 militars, cosa que representa aproximadament un de cada deu efectius entrenats a Europa.
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