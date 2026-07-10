Hamàs prepara la seva sortida del govern d’una Gaza en fallida i debilitada
L’organització islamista està molt minvada militarment i econòmicament i ha tornat a imposar impostos i comissions sobre béns importats, mentre els civils lluiten per sobreviure
Mario Saavedra
Després de la guerra del 2014, l’organització islamista Hamàs i el braç armat, les Brigades Al-Qassam, van iniciar una treva informal amb Israel. L’Exèrcit israelià havia castigat amb duresa Gaza durant l’anomenada operació Marge Protector, en la qual van matar 2.251 palestins, inclosos 1.462 civils. També van morir 73 israelians, sis civils i 67 soldats.Després de la guerra del 2014, l’organització islamista Hamàs i el braç armat, les Brigades Qassam, van iniciar una treva informal amb Israel. L’Exèrcit israelià havia castigat amb duresa Gaza durant l’anomenada operació ‘Marge Protector’, en la qual van matar 2.251 palestins, inclosos 1.462 civils. També van morir 73 israelians, sis civils i 67 soldats.
Aquella aturada de les hostilitats per part de Hamàs no va ser correspost per Israel amb millores per als més de dos milions d’habitants de la Franja. El bloqueig va continuar, l’atur va créixer i la destrucció no va ser reparada. Gaza vivia en una situació de col·lapse humanitariAquell cessament de les hostilitats per part de Hamàs no va ser correspost per Israel amb millores sobre el terreny per als més de dos milions d’habitants de la Franja. El bloqueig va continuar, l’atur va créixer i la destrucció causada no va ser reparada. Gaza vivia en una situació de col·lapse humanitari, segons l’organització de les Nacions Unides OCHA.. El 30 de març del 2018, els gazians van organitzar la Gran Marxa del Retorn, una sèrie de protestes pacífiques massives a prop de la tanca entre Gaza i Israel per demanar el final del bloqueig. Israel va respondre amb una matança. L’Exèrcit va disparar contra civils. Va matar 214 palestins, inclosos 46 menors. En va ferir més de 36.000.
Aquell episodi exemplifica la dificultat de qualsevol millora per als habitants de Gaza, fins i tot encara que callin les armes.Ara, vuit anys després, la situació és exponencialment pitjor. Ja no queda pràcticament res dempeus a Gaza: ni hospitals, ni escoles, ni habitatges. Els dos anys de guerra total amb què Israel va respondre a la matança de Hamàs del 7 d’octubre (1.139 morts a Israel) han devastat la Franja i estan sent investigats com a possible genocidi i crims de guerra.Ara, vuit anys després, la situació és exponencialment pitjor. Ja no queda pràcticament res dret a Gaza: ni hospitals, ni escoles, ni vivendes. Els dos anys de guerra total amb què Israel va respondre a la matança de Hamàs del 7 d’octubre (1.139 morts a Israel) han devastat la Franja i estan sent investigats com a possible genocidi i crims de guerra.
Hamàs va anunciar aquesta setmana que dissoldrà el seu Govern, un dels requisits perquè l’anomenat "pla de pau" de Donald Trump avanci cap a les següents fases, que inclourien la reconstrucció dels serveis bàsics i l’entrada abundant d’ajuda humanitària, a canvi del desarmament i la sortida de l’Executiu del grup islamista. Sobre aquest desarmament no hi ha cap notícia. Israel, mentrestant, continua violant l’alto el foc i matant palestins (més de 1.000 durant la treva) mentre acapara més territori (ja controla el 70% de Gaza)Hamàs ha anunciat aquesta setmana que dissoldrà el seu Govern, un dels requisits perquè l’anomenat "pla de pau" de Trump avanci cap a les següents fases, que inclourien la reconstrucció dels serveis bàsics i l’entrada abundant d’ajuda humanitària, a canvi del desarmament i la sortida de l’Executiu del grup islamista. Sobre aquest desarmament no hi ha cap notícia. Israel, mentrestant, continua violant l’alto el foc i matant palestins (més de 1.000 durant la treva) mentre acapara més territori (ja controla el 70% de Gaza)..
Les Brigades Al-Qassam disposen encara de molts soldats. Avaluacions militars israelianes parlen d’aproximadament 20.000 homes, dos terços dels que tenia abans de començar la guerra, però són nous reclutes i mal entrenats, explica a EL PERIÓDICO Jaser Abu Mousa, investigador del Middle East Institute de Washington (EUA). " Hamàs ha quedat molt debilitat militarment en recursos humans, armament, comandament i control".Les Brigades Qassam disposen encara de molts soldats. Després de dos anys de guerra, avaluacions militars israelianes parlen d’aproximadament 20.000 homes, dos terços dels que tenia abans que comencés la guerra, però són nous reclutes i mal entrenats, explica a EL PERIÓDICO Jaser Abu Mousa, investigador del Middle East Institute de Washington (EUA). "La realitat és que Hamàs ha quedat molt debilitat militarment en termes de recursos humans, armament, comandament i control".
A més, el grup està essencialment en fallida. Qatar i l’Iran van deixar d’enviar-hi diners, i Israel va deixar de permetre que entrin els fons qatarians. Per mantenir-se dempeus, el grup islamista està esprement fiscalment els comerciants palestins. "Des de l’alto el foc, Hamàs ha tornat a imposar impostos i comissions sobre béns importats de manera privada, gravàmens de fins al voltant del 30% sobre comerciants, concentrats en el nombre limitat (10-15) d’empreses autoritzades per Israel per importar", explica Abu Mousa. Una investigació recent va estimar que Hamàs va recaptar desenes de milions de dòlars el primer mes després que comencés l’alto el foc.
Un drama diari
Els gazians esperen angoixats qualsevol avenç en la seva qualitat de vida, convertida en un drama humanitari de supervivència. Com a exemple, cada dia, desenes de nens han de ser atesos als hospitals per mossegades de rata. Hi proliferen les malalties cutànies. La gran majoria de palestins de Gaza viuen en tendes de campanya i entre escombraries.Els gazatins esperançats qualsevol avenç en la seva qualitat de vida, convertida en un drama humanitari de supervivència. Com a exemple, cada dia, desenes de nens han de ser atesos als hospitals per mossegades de rata. Proliferen les malalties cutànies. La gran majoria de palestins de Gaza viu en tendes de campanya i entre escombraries, perquè Israel no deixa passar combustible per als camions de recollida.
El desarmament continua sent la qüestió més difícil de l’expedient. "Hamàs ha mostrat una flexibilitat real en l’administració; però quant a les armes, ha sigut consistent en el fet que qualsevol pas hauria de ser recíproc, pas a pas, i estar vinculat a garanties", remarca l’expert Abu Mousa. "Quant al fet que el pla avanci, la restricció vinculant pocs cops ha sigut la disposició palestina o dels mediadors, sinó la voluntat d’Israel de correspondre".El desarmament continua sent la qüestió més difícil de l’expedient. "Jo seria caut. Hamàs ha mostrat una flexibilitat real en l’administració; però quant a les armes, ha sigut consistent que qualsevol pas hauria de ser recíproc, pas a pas, i estar vinculat a garanties", remarca l’expert Abu Mousa. "Quant al fet que el pla avanci, la restricció vinculant poques vegades ha sigut la disposició palestina o dels mediadors, sinó la voluntat d’Israel de correspondre. Aquesta és la variable que cal observar".
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