L’Iran respon als EUA amb atacs als països del Golf i Jordània
Teheran informa de com a mínim 14 morts durant els bombardejos nord-americans de què Trump presumeix a les xarxes socials
Adrià Rocha Cutiller
Ho va prometre dimecres a la tarda, durant una roda de premsa en la cimera de l’OTAN a Ankara, Turquia, i el president nord-americà, Donald Trump, ho va complir: Washington va llançar la nit de dimecres a dijous nous atacs a gran escala contra l’Iran. Aquesta vegada van impactar també contra infraestructura civil, sobretot al sud del país, que va respondre amb bombardejos contra Bahrain, Kuwait, Jordània i Qatar.
Aquesta és la segona ronda d’atacs entre els EUA i la República Islàmica des de la firma del preacord fa tres setmanes. Però, a diferència de l’intercanvi de cops previ, tant les hostilitats com la retòrica que els acompanya són d’una escala molt més gran. Trump fins i tot va arribar a assegurar que segons la seva opinió "l’alto el foc i el memoràndum d’entesa estaven acabats".
L’estret d’Ormuz
"El Comandament Central de les Forces Armades dels Estats Units ha fet atacs contra l’Iran per degradar la seva capacitat d’amenaçar la llibertat de navegació a l’estret d’Ormuz. Els EUA fan responsable l’Iran de la seva última agressió injustificada contra un vaixell de càrrega i la seva tripulació civil, que transitava per una via marítima internacional vital", va declarar durant la matinada d’ahir l’Exèrcit nord-americà. El Ministeri de Salut iranià va informar que 14 persones van morir i 78 més van resultar ferides a causa dels bombardejos dels EUA.
Aquesta última ronda d’atacs va arrencar després que l’Iran presumptament ataqués un vaixell de càrrega a Ormuz durant la nit de dimarts, tot i que Teheran no ho ha confirmat. L’estret, des de la firma del preacord, ha reobert, però l’Iran insisteix en el fet que el pas de qualsevol vaixell ha de ser coordinat únicament amb la República Islàmica.
"Els EUA encara no han entès que trencar les promeses i acovardir els altres no surt de franc. Ho diré clarament: si ataqueu, rebreu atacs. No gasteu gaire energia innecessàriament, perquè us enfonsareu més. L’estret d’Ormuz només obrirà quan ho decideixi l’Iran, no per les amenaces nord-americanes", va dir ahir el cap negociador iranià, Mohammad Bagher Ghalibaf. Hores després, l’Iran va llançar diversos atacs contra Bahrain, Qatar, Jordània i Kuwait, en resposta al bombardeig nord-americà de matinada.
Trump, en els seus dos mandats en la presidència nord-americana, no ha destacat mai per ser un líder subtil, ni diplomàticament prudent. Però les últimes hores, tant en la cimera de l’OTAN a Ankara com a l’avió de tornada a Washington, el magnat es va mostrar completament desfermat.
Diverses vegades va etiquetar el Govern iranià d’"escombraries", "escòria" i "boig", i va assegurar que ja no veu cap mena de sentit a continuar negociant amb Teheran, tot i que més tard va matisar que "l’equip nord-americà encara té permís per mantenir les converses".
Ahir a la matinada, Trump va publicar vídeos de les explosions a l’Iran causades pels bombardejos dels EUA. "Tot això és com a represàlia pels atacs de l’Iran contra vaixells de càrrega. Si hi tornen, ¡serà molt pitjor!", va publicar el president a les xarxes socials.
Ara tot està en l’aire: ahir va acabar la setmana de processons fúnebres per enterrar l’antic líder suprem iranià, l’aiatol·là Ali Khamenei, mort pels EUA i Israel a l’inici de la guerra, el 28 de febrer d’aquest any. Una vegada acabessin els actes, Washington i Teheran tenien previst tornar a reunir els seus equips tècnics, probablement a Doha, Qatar. Les tensions i intercanvis d’atacs al Golf –a més de les paraules de Trump– allunyen encara més qualsevol possibilitat d’arribar a un acord definitiu entre tots dos països.
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