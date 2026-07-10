L’UCO assenyala l’excap de Correus com a clau en la trama Leire
Un informe policial diu que amb el fitxatge de l’exmilitant socialista pel servei postal buscava donar-li un lloc d’influència útil
Juan José Fernández
La investigació policial sobre les maniobres de Leire Díez es dirigeix també contra l’expresident de Correus Juan Manuel Serrano, l’home que li va donar un lloc a l’empresa pública. El seu nom apareix en un informe de l’UCO que ahir es va entregar al jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz, en el qual els investigadors sol·liciten accés al mòbil d’aquest ex alt càrrec, entre d’altres.La investigació policial sobre les maniobres de Leire Díez es dirigeix també contra l’expresident de Correus Juan Manuel Serrano, l’home que li va donar un lloc a l’empresa pública. El seu nom apareix en un informe de la UCO que aquest dijous s’ha entregat al jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz, en el qual els investigadors sol·liciten accés al mòbil d’aquest ex alt càrrec, entre d’altres.
La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil prova d’establir si la col·locació de Leire Díez com a executiva de Correus respon a una estratègia criminal; provar que no és un fet aïllat, sinó part d’una estratègia més gran, en el marc d’un "conjunt d’activitats indiciàriament delictives amb l’últim objectiu de protegir els interessos del PSOE i, directament o indirectament, de certs membres del Govern, posats en joc per una sèrie de causes judicials", explica en l’informe, al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO.La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil prova d’establir si la col·locació de Leire Díez com a executiva de Correus respon a una estratègia criminal; provar que no és un fet aïllat, sinó part d’una estratègia més gran, el "conjunt d’activitats indiciàriament delictives amb l’últim final de protegir els interessos del PSOE i, directament o indirectament, de certs membres del Govern, posats en joc per una sèrie de causes judicials", explica a l’informe, al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO.
Juan Manuel Serrano va ser president de Correus entre juliol del 2018 i desembre del 2023. Després va ser director general de la Societat Estatal d’Infraestructures del Transport Terrestre. A Correus va arribar després de ser cap de Gabinet de Pedro Sánchez quan aquest només era secretari general del PSOE, perquè, una vegada que el 2018 va arribar a la Moncloa, Sánchez va prescindir de Serrano. Amb la seva figura, l’UCO construeix un triangle. En els altres dos vèrtexs hi ha Leire Díez i Vicente Fernández, president de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI).Juan Manuel Serrano va ser president de Correus entre juliol del 2018 i desembre del 2023 – després va ser director general de la Societat Estatal d’Infraestructures del Transport Terrestre –. A Correus va arribar després d’haver sigut cap de Gabinet de Pedro Sánchez quan aquest solo era secretari general del PSOE perquè, una vegada que el 2018 va arribar a la Moncloa, Sánchez va prescindir de Serrano. Amb la seva figura, l’UCO construeix un triangle. En els altres dos vèrtexs hi ha Leire Díez i Vicente Fernández, aleshores president de la Societat Estatal de Participacions Industrials, SEPI.
Amb l’informe d’ahir dijous, l’UCO demana al jutge autorització per entrar als mòbils de Serrano, del capità de la Guàrdia Civil i exmembre de l’UCO Juan Sánchez Yepes, i de les administratives del PSOE Covadonga San Pedro i Celia Rodríguez, a qui, juntament amb la gerent del PSOE Ana María Fuentes Pacheco, Santos Cerdán, com a secretari d’Organització, hauria posat "a disposició de l’estructura criminal", indica aquest informe policial.Amb l’informe d’aquest dijous, l’UCO demana al jutge autorització per entrar als mòbils de l’esmentat Serrano, del capità de la Guàrdia Civil i exmembre de l’UCO Juan Sánchez Yepes, i a les administratives del PSOE Covadonga San Pedro i Celia Rodríguez, a les quals, junt amb la gerent del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, a qui Santos Cerdán, com a secretari d’Organització hauria posat "a disposició de l’estructura criminal", afirma l’informe policial.
El que l’UCO considera organització criminal s’expandeix: la investigació policial de la trama Leire considera que va existir una trama per afavorir contractes i comissions, i mirar d’aturar investigacions judicials i policials que afectessin el PSOE. Leire Díez seria un pic aflorat d’un icebergLo que la UCO considera organització criminal s’expandeix: la investigació policial de la trama Leire considera que va existir una àmplia trama activada per afavorir contractes i comissions, i mirar d’aturar investigacions judicials i policials que afectessin el PSOE regit per Santos Cerdán com a secretari d’organització. Leire Díez seria un pic aflorat d’un iceberg. . L’objectiu general de la trama hauria sigut, segons la Guàrdia Civil, comptar amb peons en llocs rellevants de l’Administració, els quals utilitzar per als interessos que movia Santos Cerdán.
En aquest camp, els investigadors li atribueixen un paper particular a Serrano: "Els indicis obtinguts li atorguen participació en els fets […] relacionats tant amb l’obtenció de beneficis en l’àmbit empresarial de la SEPI, com la defensa dels interessos de determinats membres del PSOE o el Govern", diu el nou informe de l’UCO.En aquest camp, els investigadors li atribueixen un paper particular a Serrano: "Els indicis obtinguts li atorguen participació en els fets [...] relacionats tant amb l’obtenció de beneficis en l’àmbit empresarial de la SEPI, com amb la defensa dels interessos de determinats membres del PSOE o el Govern", diu el nou informe de l’UCO.
Comunicacions assídues
Entre els moviments que són indici per a la Guàrdia Civil hi ha "el mateix nomenament de Leire com a responsable de l’Àrea d’Administració Local de Correus". Serrano era el president de la companyia pública, i Leire una executiva de nivell mitjà, però entre ells hi havia comunicació intensa. L’informe sosté que "les comunicacions es mantenien amb assiduïtat, i existia entre tots dos un gran nombre de missatges".Entre els moviments que són indici per a la Guàrdia Civil hi ha "el mateix nomenament de Leire com a responsable de l’Àrea d’Administració Local de Correus". Serrano era el president de la companyia pública, i Leire una executiva de nivell mitjà, però entre ells hi havia comunicació intensa. L’informe sosté que "les comunicacions es mantenien amb assiduïtat, existint entre tots dos un gran nombre de missatges". Entre aquests missatges n’hi ha alguns de relatius a reunions amb Vicente Fernández.
Culminaria així l’estratègia de penetració a l’Administració del grup Hirurok (nosaltres tres) que Leire Díez formava amb Fernández i l’empresari Antxon Alonso, els dos processats en l’extens cas que instrueix el jutge Pedraz.Segons els indicis que maneja l’UCO, que es basen en converses de WhatsApp, Leire Díez va ser endollada a Correus després d’una conversa de Serrano amb Vicente Fernández. Per a la Guàrdia Civil, col·locar Leire en un lloc públic era part de l’estratègia d’aquest grup d’interessos.Segons els indicis que maneja l’UCO, amb base en converses de whatsapp, Leire Díez va ser enxufada a Correus després d’una conversa de Serrano amb Vicente Fernández, la qual cosa després es confirmaria en el xat d’Hirurok. Per a la Guàrdia Civil, col·locar Leire en un lloc públic era part de l’estratègia d’aquest grup d’interessos.L’UCO assenyala al seu informe com es confirmava al xat la col·locació de Leire el 21 de juny del 2021, "anteriorment que es realitzés qualsevol anunci o procediment per a la provisió del lloc". El 24 d’octubre del 2001, quan Correus va publicar un anunci intern que convidava el personal a presentar els seus currículums per a la feina, aquesta ja estava donada. De fet, un dia abans que conclogués el termini, "Leire hauria rebut l’avís que s’incorporaria a Correus". Menys d’un mes després de la seva entrada a Correus, la socialista escrivia un reiteratiu missatge a Serrano: "Filatèlia també controlada i sota el meu control".El 24 d’octubre d’aquell any, quan Correus va publicar un anunci intern convidant el personal a presentar els seus currículums per al lloc, aquest lloc ja estava donat. De fet, un dia abans que conclogués el termini, "Leire hauria rebut l’avís que s’incorporaria a Correus". Menys d’un mes de la seva entrada a Correus, la maquinadora socialista escrivia un reiteratiu missatge a Serrano: "Filatèlia també controlada i sota el meu control".
Combatre "la gent dolenta"
Per a la Guàrdia Civil comença- va allà el tràfic de contractes públics –en aquest cas per informes jurídics, obres o edicions impreses– i de comissions que han caracteritzat la trama. També la relació per la qual ara assenyalen Serrano com a implicat en els moviments de la trama per obstaculitzar investigacions contra el PSOE.Per a la Guàrdia Civil, començava allà el tràfic de contractes públics – en aquest cas per informes jurídics, obres o edcions impreses – i de comissions que han caracteritzat la trama. També la relació per la qual ara assenyalen Serrano com a implicat igualment en els moviments de la trama per obstaculitzar investigacions contra el PSOE. L’abril del 2024, Leire i Serrano deixen WhatsApp per passar a comunicar-se per Signal, una missatgeria que creien més blindada; anaven a parlar de política.No només s’ocupaven dels seus negocis particulars a costa de l’Administració. L’abril del 2024, Leire i Serrano deixen Whatsapp per passar a comunicar-se per Signal, una missatgeria que creien una mica més blindada; anaven a parlar de política.
Mentre Pedro Sánchez, enutjat per causes obertes contra la seva dona i el seu germà, es prenia cinc dies per pensar si continuava al capdavant del Govern, Leire i Serrano "van comentar en relació amb el president que calia ‘ajudar-lo’", explica l’informe. Tots dos es disposaven a coordinar amb l’empresari Javier Pérez Dolset i l’exdirigent socialista andalús Gaspar Carlos Zarrías per "combatre la gent dolenta".Mentre Pedro Sánchez, enutjat per causes obertes contra la seva dona i el seu germà, es prenia cinc dies per pensar si continuava al capdavant del Govern, Leire i Serrano "van comentar en relació amb el president que calia ‘ajudar-lo’ i que ‘s’ [tenia] que deixar’", explica l’informe. Tots dos es disposaven a coordinar amb l’empresari Javier Pérez Dolset i l’exdirigent socialista andalús Gaspar Carlos Zarrías per "combatre la gent dolenta".
En relació amb la trama, el jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz ha ajornat al 15 de juliol la declaració com a testimoni de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, prevista per a aquest divendres, després d’haver comunicat aquesta la mort de la seva mare.
- Estabilitzat l'incendi iniciat a Navarcles i que va obligar a confinar 9.000 persones d'Artés i Sallent
- El foc de Navarcles i el Pont de Cabrianes, en imatges
- Lucía, 27 anys, vivint en una vila gallega de 9 habitants: 'Per a mi, la compra del mes ronda els 50 euros, perquè entre l'hort i la recol·lecció gasto molt poc
- Diferències entre deshidratació, esgotament i cop de calor: així pots identificar-los
- L'empresa manresana Umformtechnik entra en liquidació
- Activat un avís preventiu per partícules en suspensió que afecta la Catalunya central
- David Márquez, de Manresa, un dels guanyadors de la beca de la Fundación Amancio Ortega: "Gaudeixo resolent problemes"
- Els Mossos llancen una imatge amb IA per identificar una dona trobada morta al riu Segre