Multitudinari últim adeu a Khamenei
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ATTA KENARE
Vestits de negre, onejant banderes vermelles amb missatges de revenja, centenars de milers d’iranians van donar ahir l’últim adeu, després d’una setmana de funerals, a l’anterior líder suprem iranià, l’aiatol·là Ali Khamenei, assassinat el 28 de febrer a l’inici de la guerra desencadenada pels Estats Units i Israel.
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