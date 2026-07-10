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Renuncia un candidat demòcrata al Senat acusat de violació

Renuncia un candidat demòcrata al Senat acusat de violació

Renuncia un candidat demòcrata al Senat acusat de violació / CJ GUNTHER / Getty Images via AFP

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EL PERIÓDICO

Washington

El controvertit candidat demòcrata al Senat dels EUA per Maine, Graham Platner, va posar fi a la seva campanya dimecres després d’una acusació de violació que amenaçava d’arruïnar una de les millors oportunitats del seu partit per arrabassar un escó als republicans.El controvertit candidat demòcrata al Senat dels EUA per l’estat de Maine, Graham Platner, va posar fi a la seva campanya dimecres després que una acusació de violació en contra seu amenacés d’arruïnar una de les millors oportunitats del seu partit per arrabassar un escó als republicans. "Estem suspenent les operacions de campanya", va dir Platner en un vídeo a X per afegir: "Alguns pensaran que és una admissió de culpa, i definitivament no ho és"."Estem suspenent les operacions de campanya", va dir Platner en un vídeo publicat a X per afegir: "Això és increïblement difícil, perquè sé que alguns pensaran que és una admissió de culpa, i definitivament no ho és. No ho fem per les acusacions, ho fem per les estructures que ens estan traient els qui ostenten el poder".

El mitjà Politico va informar dilluns que Jenny Racicot, una resident de Maine de 41 anys que va tenir una relació amb Platner, el va acusar d’obligar-la a tenir relacions sexuals el 2021 .La seva campanya va perdre ràpidament el recolzament de tot el Partit Demòcrata, des de la classe política de Washington fins als legisladors progressistes i activistes que anteriorment l’havien defensat al considerar que el seu contundent missatge contra l ’establishment podia calar entre els votants cansats de la política cautelosa dels demòcrates.

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Platner va guanyar les primàries demòcrates a Maine malgrat altres polèmiques sorgides durant la campanya, com ara un tatuatge vinculat al nazisme –que ell va afirmar que es va fer sense conèixer el seu significat– i publicacions a les xarxes amb llenguatge racista, sexista i homòfob.La seva dona, Amy Gertner, va descobrir aquests missatges la primavera del 2025 i l’agost següent l’hi va comunicar a l’equip de campanya que s’encarregava de preparar les primàries al Senat perquè avaluessin el risc polític. En aquell moment, els seus assessors el van considerar un assumpte privat i van optar per no fer-ho públic, i el Partit Demòcrata va tancar files entorn de l’aspirant i li va donar el seu recolzament.

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