Un revòlver de regal d’Erdogan
Els líders que van assistir a la cimera de l’OTAN a Ankara van rebre una arma com a obsequi de l’amfitrió. La de Sánchez el custodia el Ministeri de l’Interior.
Mario Saavedra
El president del Govern, Pedro Sánchez, va rebre un revòlver carregat com a regal per part del president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, segons confirmen a aquest diari fonts de la Moncloa. Es tracta d’un present protocol·lari que també han rebut els altres 31 caps d’Estat i de Govern dels països membres de l’OTAN que han assistit aquesta setmana a la cimera de l’Aliança a Ankara (Turquia).
En aquests moments, el revòlver es troba custodiat pel Ministeri de l’Interior, que serà l’encarregat d’inutilitzar-lo per, a continuació, ser inventariat i emmagatzemat, informen les mateixes fonts de l’Executiu.
La notícia del regal a Sánchez es va conèixer després que el primer ministre de Bèlgica, Bart De Wever, entregués a la policia el seu revòlver rebut com a regal protocol·lari d’Erdogan.
El president turc va oferir un revòlver personalitzat amb el seu nom a cada líder, acompanyat de munició i un permís que autoritzava la seva exportació, segons van avançar dimecres a la nit diverses delegacions.
Entre les persones obsequiades també hi ha la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, l’equip de la qual ha indicat que la dirigent conservadora alemanya "va expressar el seu agraïment" a Erdogan, però que l’arma serà "transportada i emmagatzemada de manera segura" fins que sigui inutilitzada, moment en què seria "donada a un museu militar". L’oficina del president de Lituània, Gitanas Nauseda, també va difondre una foto de l’obsequi.
Una sorpresa
En el cas del primer ministre belga, fonts del seu Gabinet van explicar a Europa Press que De Wever no va ser conscient del tipus de regal que havia rebut la delegació per part d’Erdogan fins que ja era a Bèlgica, quan va descobrir "amb sorpresa" la naturalesa de l’obsequi i va optar per entregar-lo a la policia de l’aeroport perquè es guardés en una caixa de seguretat i se li apliquin els protocols que procedeixin.
El revòlver va ser rebut en un primer moment per l’entorn del mandatari belga i va estar en tot moment sota vigilància, segons destaquen les mateixes fonts, i va ser portat a Bèlgica en el vol militar en el qual va tornar tota la delegació al país.
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