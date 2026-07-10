Judici contra la cúpula de Salut
Vergés nega que ordenés paralitzar la vacunació als agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil
Argimon defensa que prioritzar la vacunació per edat va ser un criteri «clínic i ètic»
L’exsubdirectora de Salut Pública desvincula Argimon de la gestió directa de la vacunació a policies i guàrdies civils
Gisela Boada
L’exconsellera de Salut, Alba Vergés, ha negat aquest divendres haver donat l’ordre de paralitzar la vacunació dels agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil durant la campanya contra la covid del primer trimestre del 2021. Així ho ha afirmat durant la seva declaració com a acusada en el judici en què la fiscalia afirma que va existir una presumpta discriminació cap als membres dels dos cossos destinats a Catalunya.
Vergés, que ha respost a totes les parts excepte a l’acusació exercida per sindicats policials i associacions de la Guàrdia Civil –Jucil i Jupol–, que també s’han personat en la causa com a acusació popular, ha assegurat que «mai» va ordenar aturar la immunització. «La nostra intenció era vacunar-los a tots. A ells i a tots els col·lectius essencials. Es va voler vacunar tothom al més ràpid possible», ha declarat.
En el judici, que se celebra a l’Audiència de Barcelona contra la cúpula de Salut durant la pandèmia, el Ministeri Públic sol·licita 12 anys d’inhabilitació per a Vergés; el llavors secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon; l’exsecretari general del Departament, Marc Ramentol, i l’exdirector del Servei Català de la Salut, Adrià Comella.
L’exconsellera ha defensat que el Govern va seguir en tot moment l’estratègia acordada en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. En un primer moment, la campanya es va centrar en les persones de més edat, per ser les més vulnerables, i a partir del 8 de febrer del 2021 es van incorporar els col·lectius essencials, entre ells les forces i cossos de seguretat, coincidint amb l’arribada de la vacuna d’AstraZeneca.
Diferència de censos
Segons Vergés, la vacunació va avançar inicialment amb més rapidesa entre els Mossos d’Esquadra, les policies locals i els Bombers perquè aquests cossos van entregar davant els censos. La Policia Nacional i la Guàrdia Civil van sol·licitar el 4 de març que les dosis s’administraran a les seves pròpies dependències, una petició que, segons ha afirmat, la Generalitat va organitzar «amb la màxima celeritat».
El procés va quedar interromput el 15 de març, quan el Ministeri de Sanitat va suspendre temporalment l’ús d’AstraZeneca per l’aparició de possibles efectes adversos. La vacunació es va reprendre el 24 de març, després que el Consell Interterritorial acordés prioritzar la població d’entre 55 i 65 anys, al considerar l’edat un factor determinant en les hospitalitzacions, els ingressos a les uci i la mortalitat.
Vergés ha explicat que en aquell moment Catalunya disposava d’unes 100.000 dosis d’AstraZeneca per a prop de mig milió de persones d’entre 60 i 65 anys. Davant l’escassetat, es va optar per aplicar el criteri d’edat, provant de compatibilitzar-lo amb la continuació de la vacunació dels col·lectius essencials.
Les cites dels professionals menors de 60 anys –entre ells policies, bombers, docents i mossos– van quedar suspeses. La situació es va prolongar després que, el 7 d’abril, es restringís l’ús d’AstraZeneca entre les persones de menys d’aquesta edat. Vergés ha afirmat que alguns agents no van poder ser immunitzats fins al juny o juliol per la falta de dosis i els canvis en els criteris sanitaris, i no per una decisió d’excloure’ls, una cosa que els dos comandaments que van coordinar la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya també van afirmar en les seves declaracions de la setmana passada al negar que Salut hagués posat traves al procés.
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