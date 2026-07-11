Un aeroport de Florida, rebatejat amb el nom President Donald Trump
El republicà és el primer líder dels EUA en actiu a donar el seu nom a un aeròdrom
El Periódico
Donald Trump es va convertir dijous passat en el primer president nord-americà en exercici a donar el seu nom a un aeroport, el de Palm Beach, al sud-est de Florida. El lloc, anomenat durant dècades Palm Beach International, va rebre el nou apel·latiu gràcies a una llei firmada al març per un aliat del mandatari republicà, el governador de Florida, Ron DeSantis, informa Efe.
Així, una dotzena d’aeroports nord-americans porten el nom de presidents del país, però Trump és el primer a rebre aquesta distinció mentre està en el càrrec. Des de la seva tornada a la Casa Blanca, Trump ha pressionat perquè el seu nom figuri en institucions, com l’Institut de la Pau, o els bitllets de dòlar. De fet, el mes passat, el Kennedy Center de Washington va recuperar el seu nom original després que un jutge determinés que només el Congrés podia autoritzar el canvi.
Reaccions
"¡Aviat serà un dels aeroports més grandiosos i espectaculars del món!", va reaccionar Trump a la notícia en una publicació a la seva xarxa Truth Social. Un dels fills del president, Eric Trump,va celebrar a X el canvi de nom de l’aeroport, al qual el seu pare viatja amb freqüència quan visita la seva residència de Mar-a-Lago.
A l’aeroport de Palm Beach, el pilot Chris Bailey veu amb bons ulls que el lloc porti el nom de Trump: "Crec que el president ha fet prou com per merèixer que un aeroport porti el seu nom en honor seu", va afirmar.
Per Rochelle Bates, empleada d’aerolínia, el nou nom suposa, sobretot, un maldecap per la necessitat de canviar el codi de l’aeroport PBI a DJT en tots els sistemes informàtics. "Crec que estava bé com estava", assenyala. Més taxatiu és John Manov, que creu que Palm Beach és una marca millor perquè "a la gent no li agrada Donald Trump".
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