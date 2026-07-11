‘Un cafè a les altures’
Baltasar Garzón: «Hi ha animadversió contra Sánchez; el cas Begoña Gómez no hauria arribat tan lluny si no fos la seva dona»
El jurista i exjutge de l’Audiència Nacional veu evident que a Espanya hi ha ‘lawfare’ i critica la condemna a l’exfiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz
Armando Huerta
Durant més de dues dècades, Baltasar Garzón va investigar com a jutge a l’Audiència Nacional alguns dels delictes més grans comesos a Espanya: casos d’extraordinària repercussió política i mediàtica que van des del terrorisme d’ETA o els GAL fins al narcotràfic gallec, passant per la corrupció política, la delinqüència econòmica organitzada i els crims contra la humanitat.
Garzón, inhabilitat com a jutge el 2012 durant onze anys, acaba de publicar el llibre La democracia amenazada. Cuando el fascismo ataca la convivencia. El jurista, testimoni en primera persona de casos que han marcat l’esdevenir de la nostra democràcia, rememora en aquesta entrevista els seus anys a l’Audiència Nacional, amb fites com l’alliberament el 1997 del funcionari de presons, José Antonio Ortega Lara, segrestat per ETA, o la detenció del dictador xilè Augusto Pinochet a Londres després d’emetre ell una ordre internacional. Però recorda també amb amargor el 14 de maig del 2010: «va ser un moment molt dolorós per a mi; el Consell General del Poder Judicial em va suspendre per estar investigant i haver obert judici oral pels crims franquistes, va ser un cop cruel per a totes les víctimes del franquisme, i això no s’oblida.
El lawfare, entendido como el uso de la justicia para el desgaste del adversario político, es protagonista en el libro que acaba de publicar y en esta entrevista: «Hi ha procediments judicials que no tenen una explicació raonable per a la ciutadania, hi ha una instrumentalització del dret amb unes finalitats polítiques, mediàtiques , econòmiques o internes, una espècie de lluites corporatives dins de la judicatura». «És un fenomen real i negar-ho és com voler tapar el sol amb el dit», afegeix.
Begoña Gómez
I denuncia, en aquesta línia, que «s’utilitzen instruments que no són el debat polític sinó una via que passa pels tribunals, i els tribunals es converteixen en actors protagònics del debat polític». I, assenyalant els partits de dretes, posa com a exemple el cas de Begoña Gómez: «Hi ha procediments com els que es refereixen a la dona del president del Govern que no són comprensibles en algunes mesures restrictives de drets, no es poden adoptar mesures alegrement sense calibrar les conseqüències col·laterals que es poden produir per a tota la societat». I apunta allà cap a la dreta: «i quan es produeix aquest desequilibri i normalment va dirigit en un segment concret que, a més, corre parell a tot el discurs polític d’un partit que a Espanya s’ha vist que és el Partit Popular i Vox, que quan no en tenen prou al Parlament se’n van als tribunals, i dels tribunals se’n van a la comissió d’investigació pertinent, i de la comissió pertinent se’n van i presenten querelles, ¡és un cercle viciós molt perillós!’». I afegeix: «A Espanya no hi ha ni una sola raó per parlar de falta d’independència dels jutges. Si els jutges no tenen independència és perquè no volen».
Garzón es mostra convençut que el cas Begoña Gómez no hauria arribat mai tan lluny si no fos la dona del president del Govern i assegura que «hi ha una malvolença específica amb Pedro Sánchez i la forma en què va accedir al poder a través d’una moció de censura, que és un mecanisme constitucional». I ironitza en relació amb algunes mesures preventives preses en aquest cas: «¿algú pensa en Espanya, sigui de la ideologia que sigui, que la dona del president, en un acte de l’OTAN, se n’anirà a través del Kurdistan a l’Iraq, l’Iran o l’Afganistan? ¡sisplau!»
García Ortiz.
A La democracia amenaçada, Baltasar Garzón denuncia que alguns jutges i fiscals «han protagonitzat un autèntic tiberi caníbal» i que «el plat fort ha sigut l’aniquilació del fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz». Assenyala Garzón en aquesta conversa, en relació amb la sentència, que hi ha «dues magistrades del mateix tribunal, que apel·len a la inconsistència i contradicció dels indicis respecte als fets provats, i jo m’afegeixo a aquesta línia de crítica processal».
Preguntat pel nomenament de la seva dona, Dolores Delgado, com a fiscal general de l’Estat després d’haver sigut ministra en el Govern de Pedro Sánchez, Garzón insisteix que «el fiscal no és dependent del Govern». «El fiscal general de l’Estat entra amb el Govern que el proposa i és designat, després de passar per les Corts; a partir d’allà, no hi ha ni una sola possibilitat que un govern, ni del PSOE ni del PP, pugui donar ordres a un fiscal general de l’Estat».
Víctimes i memòria
En l’entrevista, com al llibre, carrega contra la «prioritat nacional que s’ha establert ja com a requisit sine qua non en els diferents governs autonòmics dels quals Vox forma part» i adverteix d’un «escorament» del PP cap a la dreta: «si tu diu que vols acabar amb la llei de memòria democràtica i advoces per una llei de concòrdia o Reconciliació, si no acceptes el que per a mi és un fet palpable, que és que aquí hi va haver una dictadura i una repressió sistemàtica durant gairebé 40 anys i silenci posteris, ¿com pots optar a una reconciliació? La reconciliació la fa vostè o la faig jo si ens dona la gana. Perdona vostè o perdono jo si ens dona la gana. El que cal establir és mecanismes jurídics perquè les víctimes puguin i tinguin dret a la justícia, a la reparació i que hi hagi garanties de no repetició».
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