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Brussel·les acusa Meta de violar la llei per l’"addictiu" disseny de les xarxes

La UE amenaça el gegant amb una multa milionària per desprotegir els menors

Mark Zuckerberg, de Meta, a l’arribar a un judici a Los Angeles el febrer passat, pels riscos d’addicció de les xarxes socials. | KYLE GRILLOT / BLOOMBERG

Mark Zuckerberg, de Meta, a l’arribar a un judici a Los Angeles el febrer passat, pels riscos d’addicció de les xarxes socials. | KYLE GRILLOT / BLOOMBERG

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Carles Planas Bou

Barcelona

Meta s’enfronta a una altra multa milionària per desprotegir els menors. La Comissió Europea (CE) ha conclòs de manera preliminar que el gegant de les xarxes socials viola la legislació comunitària al no mitigar els riscos associats al "disseny addictiu" d’Instagram i Facebook.

Dos anys després d’obrir la seva investigació, Brussel·les ha denunciat que la desena companyia més valuosa del planeta no ha avaluat "adequadament" l’impacte que característiques de les plataformes com el desplaçament o scroll infinit, la reproducció automàtica de continguts, les notificacions push i els sistemes de recomanació personalitzada amb algoritmes té en la salut física i mental dels usuaris, tant menors d’edat com "adults vulnerables".

Segrestar l’atenció

Aquestes funcions han sigut dissenyades per segrestar l’atenció dels usuaris i retenir-los el màxim temps possible davant la pantalla per maximitzar així el seu negoci, principalment vinculat a la publicitat digital. No obstant, això també fomenta un ús compulsiu i hàbits "poc saludables", segons la CE.

Meta hauria violat d’aquesta manera la llei de serveis digitals (DSA, per les sigles en anglès), que obliga les grans companyies d’internet a ser més transparents i adoptar mesures per mitigar el risc de les seves plataformes.

L’Executiu europeu també acusa el colós tecnològic de fer "cas omís de la informació disponible" sobre l’ús nocturn que els menors fan d’Instagram i Facebook i sobre com els reels i les stories podrien incentivar un ús "compulsiu" de les pantalles.

En la seva conclusió preliminar, assegura que les mesures de mitigació adoptades per la companyia de Mark Zuckerberg, com les eines per avisar l’usuari de l’ús que fa de la plataforma, el control parental o els consells sobre salut mental, "no han aconseguit abordar de manera eficaç els riscos derivats del seu disseny addictiu". És per això que exigeix la introducció de canvis en el disseny d’Instagram i Facebook perquè es desactivin "de forma predeterminada" funcions com el torrent infinit de contingut i perquè s’implantin "pauses en el temps" d’ús "efectives".

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Meta pot apel·lar aquesta decisió. En cas de ser confirmada, la conclusió de la CE es podria traduir en una multa amb un import màxim equivalent al 6% del seu volum de negocis anual a escala mundial. Tenint en compte que el gegant de les xarxes socials va registrar un benefici net de 60.460 milions de dòlars el 2025, la sanció europea podria superar els 3.600 milions.

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