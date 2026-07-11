Illa agraeix a Aragonès no haver fet ús "patrimonial" de la Generalitat
Carlota Camps
Fa unes setmanes va ser Convergència qui va dipositar el seu fons documental a l’Arxiu Nacional de Catalunya i ahir va ser el torn de l’expresident Pere Aragonès, que va dipositar els arxius relatius a la seva etapa al capdavant de la Generalitat. En les dues ocasions, l’actual president, Salvador Illa, va presidir l’acte d’entrega. Si en la primera ocasió va reconèixer un "balanç positiu" de l’aportació de Convergència i de l’obra de Govern del seu fundador, Jordi Pujol, en aquesta ocasió va voler destacar que Aragonès no fes un ús "patrimonial" ni del país ni de la institució.Fa unes setmanes va ser Convergència la que va dipositar el seu fons documental a l’Arxiu Nacional de Catalunya, i aquest divendres ha sigut el torn de l’expresident Pere Aragonès, que ha dipositat els arxius relatius a la seva etapa al capdavant de la Generalitat. En les dues ocasions, l’actual president, Salvador Illa, ha presidit l’acte d’entrega. Si en la primera ocasió va reconèixer un "balanç positiu" de l’aportació de Convergència i de l’obra de Govern del seu fundador, Jordi Pujol, en aquesta ocasió ha volgut destacar el fet que Aragonès no fes un ús "patrimonial" ni del país ni de la institució.
"Ho dic en sentit constructiu, que ningú s’ho prengui d’una altra manera, però vaig veure en Aragonès un concepte no patrimonial ni del país ni de la institució. Les institucions són de tots i hem de tenir una visió inclusiva", va defensar el president, que va destacar també que Aragonès posés "sempre la institució per davant de tot".
A més, va qualificar de "modèlic" el traspàs realitzat pel republicà quan va deixar el Govern i va posar en valor alguns dels projectes que va iniciar durant el seu mandat i que finalment han vist la llum durant el seu, com el Pacte Nacional per la Llengua o l’Estatut de Municipis Rurals. "És normal que passi, i és bo que passi", va emfatitzar Illa. "Ho dic en sentit constructiu, que ningú s’ho prengui d’una altra manera, però vaig veure en Aragonès un concepte no patrimonial ni del país ni de la institució. Les institucions són de tots i hem de tenir una visió inclusiva", ha defensat el president, que ha destacat que Aragonès posés "sempre la institució per davant de tot". A més, ha qualificat de "modèlic" el traspàs realitzat pel republicà quan va deixar el Govern, i ha posat en valor alguns dels projectes que va iniciar durant el seu mandat i que finalment han vist la llum durant el seu, com el Pacte Nacional per la Llengua o l’Estatut de Municipis Rurals. "És normal que passi, i és bo que passi", ha emfatitzat Illa.
Catalunya, un sol poble
També Aragonès va defensar unes institucions inclusives i va assenyalar que la Generalitat ha de ser l’expressió de la voluntat d’autogovern de Catalunya. "La història de la Generalitat és una història absolutament indissociable de la lluita per la llibertat del nostre país", va dir. També va apostar per preservar la idea de "Catalunya com un sol poble"Per la seva banda, també Aragonès ha apuntat com a "necessitat" que les institucions siguin inclusives i ha assenyalat que la Generalitat ha de ser l’expressió de la voluntat d’autogovern de Catalunya. "La història de la Generalitat és una història absolutament indissociable de la lluita per la llibertat del nostre país", ha manifestat el mateix temps que ha apostat per continuar preservant la idea de "Catalunya com un sol poble".. "Una nació és un conjunt de persones que comparteixen un projecte col·lectiu i també una llengua i una cultura", va afegir l’expresident.
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