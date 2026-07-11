Intel·ligència artificial
Catalunya anuncia una inversió de més de 1.000 milions en la construcció un centre d’IA a Flix
L’empresa Submer Group liderarà el projecte i suposarà la reindustrialització de la planta d’Ercros
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Quim Bertomeu
L’empresa Submer Group invertirà més de 1.000 milions d’euros a la planta d’Ercros a Flix (Tarragona) per desenvolupar un centre de dades d’intel·ligència artificial (IA) «sostenible i d’última generació». Així ho ha anunciat aquest dissabte el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha destacat que l’operació forma part del projecte de reindustrialització d’aquesta zona de Catalunya.
Està previst que la inversió generi 150 llocs de treball d’«alta qualificació» i la seva posada en marxa es farà de forma progressiva fins al 2029. S’espera que el projecte es converteixi en un pol d’atracció perquè vinguin «més empreses» fins a crear un «el cercle virtuós de reindustrialitzar» tots aquests terrenys de Flix.
Aquesta inversió ha tirat endavant després que Submer Group hagi firmat un contracte d’arrendament amb Ercros. El projecte estarà desenvolupat i operat per Rubix Data Centers, una de les empreses del grup inversor. Els responsables asseguren que el centre de dades estarà dissenyat per «integrar-se de forma responsable al territori» perquè «incorporarà la tecnologia més avançada en refrigeració líquida d’alta eficiència energètica amb consum zero d’aigua durant les operacions».
La Ribera d’Ebre i Catalunya seran el millor lloc d’Europa per viure en els pròxims anys
El president de la Generalitat ha explicat que s’ha elegit aquest emplaçament perquè «té terreny, capacitat de tenir energia i cultura empresarial» i s’ha mostrat convençut que exercirà de revulsiu per a aquesta zona, tant des de la perspectiva econòmica com de la perspectiva residencial. «La Ribera d’Ebre i Catalunya seran el millor lloc d’Europa per viure en els pròxims anys», ha conclòs.
Transició nuclear
El Govern assegura que es tracta d’una inversió estratègica en una zona en la qual es busca una «transició nuclear». És a dir, es busquen noves oportunitats per generar activitat econòmica davant el tancament dels reactors d’Ascó i Vandellòs. Així, la implantació d’aquest centre de dades ha de ser un dels grans eixos de «reindustrialització del país».
En l’acte de presentació del projecte han participat també el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper; l’alcalde de Flix, Francesc Barbero; el president d’Ercros, Antón Valero, i el cofundador de Submer Group, Pol Valls. La Generalitat defensa que Submer és un grup que reuneix totes les empreses operatives especialitzades en tota la cadena de la infraestructura de la IA. Això ha de servir per «superar les limitacions físiques del desenvolupament de la IA» com per exemple l’ús energètic i la refrigeració.
En un comunicat, Submer ha explicat que aquest centre proporcionarà la infraestructura física de què depèn cada vegada més la computació d’IA: l’energia, el sòl, la refrigeració i els edificis necessaris per executar aplicacions informàtiques d’última generació a gran escala. «Al desenvolupar aquesta capacitat a Catalunya, el projecte estarà ben posicionat per respondre a les creixents necessitats d’infraestructura europea d’IA sobirana, mentre reforçarà l’economia digital de la regió», ha afirmat el grup.
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