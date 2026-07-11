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Investiguen un cas sospitós de febre hemorràgica de Crimea-Congo a Catalunya

L'afectat està ingressat, aïllat i a l'espera de resultats

Diverses persones creuen el pas de vianants davant l'Hospital Clínic.

Diverses persones creuen el pas de vianants davant l'Hospital Clínic. / ACN

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ACN

Barcelona

Investiguen un cas sospitós de febre hemorràgica de Crimea-Congo a Catalunya, segons ha avançat el diari 'Ara' i han confirmat a l'ACN fonts del Departament de Salut. De moment es tracta d'una sospita i el pacient està ingressat a l'Hospital Clínic, segons han confirmat tant Salut com el mateix centre hospitalari. Des del Clínic s'ha indicat que l'afectat està aïllat i a l'espera dels resultats de les proves que se li han fet. Segons indica la Generalitat a través de Canal Salut, es tracta d'una malaltia zoonòtica de la qual les paparres constitueixen el vector o agent de transmissió principal. No presenta símptomes en els animals infectats, però representa una amenaça per als humans. Fins ara, a Catalunya no se n'ha notificat cap cas.

Actualment, es considera una malaltia emergent en països de l’Europa oriental. A Espanya es va detectar la circulació del virus en paparres l'any 2010 i els primers casos en humans es van notificar l'any 2016. Fins ara, se n'han produït setze. El darrer cas el va notificar la comunitat autònoma de Castella i Lleó la primavera de 2025.

Via: Diari de Girona

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