El judici truncat de Kitchen
Les proves incriminatòries sobre Cospedal, la rellevància de les quals demana ara valorar el jutge Piña, van ser aportades el 2023. El jutge García-Castellón i la Fiscalia Anticorrupció les van menysprear.
Ernesto Ekaizer
El primer dia del judici oral de Kitchen vaig anar a San Fernando de Henares. Vaig saludar gairebé tots els acusats, començant per l’exministre Jorge Fernández Díaz i José Manuel Villarejo i Francisco Martínez, i quan un d’ells, l’inspector José Ángel Fuentes Gago (se li han retirat les acusacions) em va preguntar què pensava sobre la causa, vaig contestar: "El jutge ha fet una nefasta instrucció, conscient o no sembla que volgués la nul·litat" vaig contestar. "Però tu això no ho escriuràs", va replicar. "Podràs llegir-ho aquesta nit", vaig assegurar.
En les meves anàlisis, aquella nit del 6 d’abril vaig escriure: "La nefasta instrucció de Kitchen, ¿deu ser un acte fallit del jutge d’instrucció perquè hi hagi nul·litats o s’anul·li el judici? En més de dos anys d’investigació de l’operació muntada pel Ministeri de l’Interior i el Cos Nacional de Policia per controlar o robar en els anys 2013-2015 material comprometedor per a Mariano Rajoy en poder de l’extresorer nacional del Partit Popular, Luis Bárcenas, el jutge Manuel García-Castellón va clavar ganivets a tort i a dret, o a esquerra i dreta, que han produït un Frankenstein a la cuina del jutge".
I ves per on, quan el judici s’acaba, un grup de proves incriminatòries contra María Dolores de Cospedal, secretària general del Partit Popular, en contacte de treball amb el comissari José Manuel Villarejo des del 2009, i més tard com a ministra de Defensa fins al 2018, dormen al jutjat d’instrucció número 6 de l’Audiència Nacional. Ara, el jutge Antonio Piña –que quan l’inspector en cap Gonzalo Fraga li va intentar explicar la importància de tres àudios, el va tallar i va dir que la causa Kitchen ja estava tancada – demana a la Unitat d’Assumptes Interns (UAI) que localitzi el material i li enviïn un informe . ¡Però si l’UAI, és a dir, Gonzalo Fraga, els va aportar al jutge Manuel García Castellón i el fiscal César de Rivas el van menysprear! Fraga en va informar en el judici. I el tribunal va rebutjar reproduir aquests àudios: són a la peça 34.
"Neteja" a Bárcenas
Més tard, tant l’actual jutge d’instrucció Piña com el fiscal van tornar a menysprear noves proves. Ho van fer amb l’àudio difós per RAC1 el març del 2025, en què Cospedal assenyala Rajoy. Cospedal diu a Villarejo que "el president" li ha informat que havien "netejat aquest" –amb referència a Bárcenas– "tot el que tenia". És a dir: el material comprometedor que li havien segrestat en l’operació Kitchen (Rajoy va declarar en el judici que era una operació per buscar els diners de Bárcenas ¡ja trobats per les autoritats suïsses!).
Això va passar quan Gloria de Pascual, advocada de l’acusació popular del PSOE, va sol·licitar que s’aportessin aquests àudios. Ara el jutge Piña ha requerit a l’emissora els àudios complets.
El que és una realitat: la prescripció dels delictes de Kitchen seria el 2027. Si l’inspector Gonzalo Fraga no torna a intentar-ho, la senyora Cospedal i Rajoy, després d’enganyar el tribunal, se’n sortiran com si res.
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